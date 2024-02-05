17 Yıl Aradan Sonra Uncharted 2024 Yılında Yeniden mi Geliyor?

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Bir döneme damgasını vuran Uncharted: Drake’s Fortune oyun serisinin son oyununun (4. oyun) genişleme paketi The Lost Legacy, 2017 yılında çıkmıştı. Sonrasında ise bu oyun tabiri caizse rafa kalkmıştı. Bu sevilen yapım hakkında şimdi yeni duyumlar söz konusu. XboxEra’dan gelen birtakım söylentilere göre 17 yıl aradan sonra Uncharted 2024 yılında yeniden gelebilir. İşte detaylar…

17 Yıl Aradan Sonra Uncharted 2024 İtibariyle Yeniden mi Geliyor?

Uncharted serisinin ilk oyunu olan Uncharted: Drake’s Fortune 2007 yılında oyuncu ile buluşmuştu. Hızlı bir çıkış yakalayan Uncharted, seri oyunları ile döneminin en popüler oyunlarından biri olmuştu. Serinin dördüncü ve son oyunu olan Uncharted: The Lost Legacy’den sonra seri devam etmedi. Oyun sektörünün hızlı gelişimi ile bir nevi Uncharted tarihe karıştı. Şimdi ise Sony’nin oyun hakkında yeniden yapılandırma planlarının olduğu konuşuluyor.

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Duyumlara göre Sony, Uncharted serisini hem konsola hem de PC’ye uygun bir şekilde yeniden canlandırmayı planlıyor. Duyumlar ise XboxEra’dan geliyor. XboxEra kurucu ortakları Nick Baker ve John Clarke’in podcast programında söylediklerine göre, bahse konu oyun serisinin tıpkı 2007 yılındaki gibi Uncharted: Drake’s Fortune oyunu ile ancak bu defa PlayStation 5 için geliştirilecek. Nick Baker’in aktardığı bilgilere göre bu bilgi henüz kesin değil ancak kuvvetli ihtimal söz konusu. Sony Uncharted serisini yeniden yapılandırmayı güçlü bir şekilde değerlendiriyor.

Konu hakkında açıklamalar yapan XboxEra kurucu ortaklarının Uncharted serisinin geri dönüşüyle alakalı kendilerince kanıtları da bulunuyor. Bu kapsamda Nick Baker ve John Clarke, Uncharted: Drake’s Fortune Remake’ın Naughty Dog ya da Bluepoint Games tarafından incelendiğini belirtiyor. Bilindiği üzere Naughty Dog ve Bluepoint Games, 2015 yılında serinin Uncharted: The Nathan Drake Collection oyununun geliştirme aşamasını gerçekleştirmişlerdi. Baker ve Clarke, yeniden yapım için de bu güçlü ekipten biri ile yola devam edilebileceğini ancak hangi geliştirici ekibin işi alacağının henüz bilinmediğini aktardılar.

Uncharted: Drake’s Fortune Remake Geliştiricisi Hangi Stüdyo Olacak?

Video oyun geliştirici Naughty Dog ekibinden Neil Druckmann, 2023 yılında Uncharted oyunu ile artık ilişiğini kesildiğini açıklamıştı. Bununla birlikte, Naughty Dog yakın zaman önce yalnızca yeni yapımlar için değil “Uncharted’ın mirası” için de yeni işe alımlar gerçekleştirmişti.

Naughty Dog ile Bluepoint Games haricinde Sony yeni bir oyun stüdyosu ile de yoluna devam edebilir; bu hususta da kısa zaman önce birtakım söylentiler ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda, bahse konu video oyun geliştirici stüdyonun, PlayStation Studios Visual Arts ile iş birliği içerisinde Uncharted serisinin yeni oyununu geliştirebileceği öngörülmekte.

Tüm bu söylentilerle alakalı Sony’nin henüz bir açıklaması bulunmuyor. Uncharted serisi tutkunları konu ile ilgili oldukça heyecanlı ve Sony’den bir açıklama bekliyor.