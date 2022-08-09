2 GB RAM İle Oynanacak Oyunlar

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber hem bilgisayar donanımları hemde oyunlar büyük bir değişime uğradı. Özellikle yeni grafik kartları sayesinde oyunların adete içerisinde oluyorsunuz. Bu yeniliklerden yararlanamayan kullanıcılar ise eski sistemleri ile düşük sistemli oyunları tercih ediyor. Bugünkü yazımızda sizlere 2 GB RAM ile oynanacak oyunları listeledik.

Bilgisayarın hayatımıza girmesiyle beraber birçok yeni gelişme insan hayatını kökten etkiledi. Bunlardan biriside eğlence dünyası oldu. Bilgisayarın her geçen gün yaygınlaşması ile beraber birçok yeni oyun piyasaya sürüldü. Son dönemde çıkan oyunların büyük çoğunluğu, bilgisayar sistemleri yoruyor.

Sizlerin de eski bir sistemi varsa, düşük sistem gerektiren aynı zamanda eğlendiren oyunları tercih etmek istersiniz. Düşük sistemli oyunların grafik kalitesi son zamanda çıkan oyunlara oranla daha kötüdür ancak bu durum eski oyunların eğlencesiz olduğu anlamına gelmez. Her ne kadar düşük sistem de istese, listede yer alan oyunlarla oldukça keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

2 GB RAM ile beraber oynarken keyif alacağınız oyunlar şu şekilde;

Path of Exile

Black Squad

Combat Arms: Reloaded

Fallout Shelter

TrackMania Nations Forever

No More Room in Hell

Team Fortress 2

Battlerite

RISK: Global Domination

Line of Sight

Counter-Strike: Global Offensive

League of Legends

Listede yer alan oyunların tamamı ücretsiz bir erişim halkına sahip. Ayrıca listede yer alan oyunlardan bazıları online oyunlardır. Bilgisayar sisteminiz her ne kadar düşük olsa da, listede yer alan online oyunlar için iyi bir internet ağına sahip olmanız gerekmektedir.

2 GB RAM aslına bakılacak olursa, hiç küçümsenmeyecek bir RAM değeridir. 2 GB RAM ile beraber oyunların yanı sıra bir dizi programla daha çalışabilirsiniz.

Yüksek Maliyetli Oyunlar!