Günümüzde artık oyun oynamak farklı bir hal alır oldu, gelişen teknoloji ile oyun şirketleri dudak uçuklatacak seviyede oyunlar çıkarmakta. Her yaştan bireye hitap eden video oyunları artık hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Bugün ki yazımızda sizlere yüksek maliyetli oyunlar listesini paylaşacağız.

Oyun yapımcısı şirketler artık kendilerine oyuncu çekmek için yüksek maliyetli bütçeler oluşturarak neredeyse gerçeğe yakın şekilde oyun çıkartmaktalar. Özellikle son dönemlerde yarışa giren oyun şirketleri devasa bütçeler ile çıkarılan oyunlar ile karşımızda. Gelelim yüksek maliyetli oyunlar nelerdir?

Cyberpunk 2077

Listemizde yüksek maliyetli oyunlar arasında yerini alan Cyberpunk 2077 altı farklı bölgeye sahip distopik açık dünya olan Night City’de geçmektedir. Oyuncular, birinci şahıs bakış açısıyla oynanan oyunda bilgisayar korsanlığı, mekanik beceri, menzilli silah kullanımı ve yakın dövüş gibi seçeneklere sahip V karakterini canlandırmaktadır.

Red Dead Redemption 2

Son zamanların oyun piyasasına damga vuran Red Dead Redemption 2 oldukça yüksek bir maliyet ile karşımızda. Oyunda geçen zaman çetelerin ve silahlı soyguncuların yaşadığı Vahşi Batı hayatını konu edinmekte.

Shadow Of The Tomb Raider

Serisi ile adından çokça söz ettiren Shadow Of The Tomb Raider listemizde yerini almakta. İkinci oyunda Trinity’nin peşine düşen Lara Croft, üçüncü oyunda tam da bıraktığımız yerden macerasına devam ediyor.

The Witcher 3: Wild Hunt

Dizisi ile büyük bir kitleye sahip olan Witcher İkinci oyunun sonunda yaşanan olayların üzerinden altı ay geçer ve Geralt’ın hafızası yerine gelir. Hafızasını geri kazanan Geralt, kayıp aşkı Yennefer’ı aramaya başlar.

Grand Theft Auto V

Muhteşem bir oyuncu kitlesine sahip olan Grand Theft Auto V yıllardır popülerliğini kaybetmemekte. Oyunun amacı ise suç dünyası içinde verilen illegal görevleri yapmak ve bu sayede para kazanmaktır.

Destiny

Bilim kurgu tarzı bir oyun olan destiny insanlığın 700 yıl ötesinde post-apokaliptik bir gelecekte geçen yapım, insan ırkının güneş sistemine kolonizasyonu ekseninde geçiyor.

Call Of Duty: Modern Warfare 2

Yılların oyunu olan Call Of Duty bir çok serisi ile adından söz ettirdi ama en çok maliyetli oyunlar arasında Call Of Duty Modern Warfare 2 yer alıyor.

Star Wars: The Old Republic

Star Wars Evreni’ndeki Sith İmparatorluğu ve Galaktik Cumhuriyet arasında yeni kurulan, kırılgan barış zamanlarında geçer. Oyunda 8 farklı karakter sınıfı vardır.

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