Günümüzün en çok oynanan oyunlarından biri olan Grand Theft Auto çıkardığı her seride milyonlarca oyuncuya sahip oluyor. GTA V serisinin çıkmasının üstünden 9 yıl geçti. Onca zamanının üstüne halen zirvede ki yerini ve popülerliğini korumakta. Bu durum oyuncuları memnun etse de serinin yeni oyunu olan GTA VI’nın çıkmasını dört gözle bekleyen yoğun bir kitle bulunmakta. Yapılan açıklamaya göre GTA VI erken çıkabilir.

Grand Theft Auto hayranları 9 yıl içinde yeni serinin gelmesini çokça beklediler, fakat şirket yeni oyun için henüz sağlam bir adım atmamıştı. Onun yerine GTA Trilogy Remaster gibi yapımlar üzerinde çalıştı. Çalışmanın sonucunda kötü ve düşük grafik hataları nedeni ile oldukça fazla eleştirilmişti.

Gelen bu kadar olumsuz düşünceden sonra şirket Red Dead Redemption ve GTA IV Remaster projelerini iptal ederek, GTA VI projesine yoğunlaşma kararı aldı.

Kaliteyi her zaman ön planda tutan şirket aslında GTA V’nin performansından oldukça memnun. Çevrimiçi mod oyunları arasında halen en çok oynanan oyunlardan biri.

Son olarak oyunun, gerçek dünyadan hit parçalar çalan oyun içi radyo istasyonları için şarkı derlemesinin bittiği bildirmişlerdi. Bu gelişme, daha önceki oyunların çıkış tarihleri düşünüldüğünde Grand Theft Auto VI serisinin son geliştirme aşamasında olduğuna işaret ediyor.

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