2 Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi Geliyor! İşte Detaylar!

Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmi The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum heyecanla beklenirken, yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hunt for Gollum’un ikiye bölüneceği yönünde bazı iddialar ortaya çıkmıştı. Philippa Boyens bu söylentilere cevap verdi ve The Lord of the Rings hayranlarını daha da heyecanlandı. Buna göre 2 yeni yüzüklerin Efendisi filmi geliyor. İşte ayrıntılar…

2 Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi Geliyor!

Film dünyasının en sevilen serilerinden biri şüphesiz Yüzüklerin Efendisi. Milyonlarca hayranı olan seri hakkında Warner Bros. Discovery, geçtiğimiz Mayıs ayında bir açıklama yapmış ve seriye yeni filmlerin ekleneceğini duyurmuştu. Warner Bros açıklamasında yeni yapımlardan ilkinin The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum olacağını deklare etmişti.

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Mayıs ayından geçen süreçte film hakkında farklı sızıntılar da oldu;örneğin orijinal The Lord of The Rings ekibinden bazı karakterlerin yeni yapımda da yer alacağı ve bahse konu karakterlere aynı oyuncuların hayat vereceği duyulmuştu. Bunların yanı sıra filmde rol yapacak olan Orlando Bloom, Ian McKellen gibi oyuncular, birden daha çok The Lord of the Rings filminde oynamaları için teklif aldıklarını açıkladılar.

The Hunt for Gollum’da rol alacak oyuncuların bu açıklaması , yeni filmin ikiye bölünme ihtimalini ortaya çıkardı ve hayranların yorumu bu yönde olsa da akıllarda soru işaretleri kaldı. Nihayet bu sorulara, filmin başındaki önemli isimlerden biri olan Philippa Boyens’tan yanıt geldi. Yüzüklerin Efendisi yeni filmi ikiye bölünmüyor, yeni bir film daha geliyor.

Gandalf 2 Yeni Lord of The Rings Filminde de Yer Alacak

The Hunf of Gollum’un ikiye bölünmeyeceğini açıklayan Philippa Boyens, oyunculara birden fazla film için teklifte bulunulduğunu doğruladı. Zira bunun sebebi yeni filmin ikiye bölünmesi değil, başka bir Yüzüklerin Efendisi filminin daha hazırlanması olduğunu aktardı. Yani hali hazırda iki farklı film için çalışmalar sürdürülmekte.

Philippa Boyens açıklamasında henüz iki filmin öyküsünün de şekillenmekte olduğunu atardı. İlki bilindiği üzere The Hunt for Gollum, diğer filmin adı ise hala açıklanmış değil. Boyens, bahse konu iki yeni Lord of the Rings filminde de orijinal serideki karakterlerden bazılarının olacağını duyurdu. Serinin en önemli karakterlerinden biri olan Gandalf’ın da yeni filmlerde bulunacağı söyleniyor.