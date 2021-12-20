2021 Yılında Tercih Edilen En İyi 5 Dikey Süpürge

2021 yılı, sona ererken bizler de bu sene çok beğenilen ve satılan ürünleri bir araya getirmeye çabalıyoruz. Bu yıl en çok kullanılan beş dikey elektrikli süpürgeyi sizlerle paylaşıyoruz.

Dilerseniz beğendiğiniz dikey süpürgeyi altında bulunan linkler üzerinden satın alabilirsiniz. Son sırada ise editörün seçimi olan ürünü göreceksiniz.

Not: Dikey süpürge seçmekte zorlanıyorsanız lütfen yorum alanından bizlere sorular sorun ve sizin için en ideal seçimi birlikte yapalım.

1- Shark Apex Elektrikli Süpürge

Torbasız elektrikli süpürgeleri tercih ediyor; ancak yine de küçük parçacıkları filtreleyen bir model istiyorsanız, Shark APEX harika bir seçenek. En son testimizde hem halı hem de çıplak zeminlerde çok iyi temizleme performansı sergiledi ve test ettiğimiz en sessiz modellerden biriydi.

Bir düğmeye basarak bir dikey kutudan bir teneke kutuya dönüştüğü için; merdivenlerin üstesinden gelmek ve köşelerde gizlenen veya mobilyaların arkasına saklanan; sinir bozucu toz kümelerini yakalamak için birebir. Üstelik saç kılları ve evcil hayvan tüyleri için bir toz fırçası aparatı da var.

2- BISSELL Multireach Active Pet

Bu elektrikli süpürge, evcil hayvan sahiplerinin tüm büyük sıkıntılarını gideriyor. Ayrıca istenmeyen evcil hayvan tüylerinin sonunu getirecek her türlü özellik vaat ediyor. Dolaşmayan bir fırça rulosu, evcil hayvan tüylerinin kılları tıkamasını önlüyor ve kutunun içindeki bir saç biriktirme sistemi pisliği içeriyor. Böylece boşaltma daha kolay ve daha temiz oluyor.

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Mühürlü alerjen sistemi, ince parçacıkları yakalıyor ve filtre, evcil hayvan tüylerini süpürmenin yaratabileceği eski kokuları ortadan kaldırmak için Febreze teknolojisini kullanıyor. Sahiden de harika.

3- Samsung VS7000

Samsung’un VS7000‘u; üç seviyeli toplama gücünün yanı sıra harika tasarımı ve geniş kullanışlı araç yelpazesiyle bizi etkiledi. Halılar için düşük, çıplak zeminler için orta ve daha derin tüylü halılar için maks ayarı sahiden de harika. Test ettiğimiz diğer elektrikli süpürgelerin takıldığı hafif kilim ve paspasları bile temizliyor. Samsung ayrıca, kullanım dışı depolama için herhangi bir köşeye sıkışabilen bağımsız bir şarj tabanı ile birlikte geliyor.

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Paket, ahşap zeminler için yumuşak bir rulo fırça başlığı döşeme ve şilteler için küçük bir turbo alet ve normal aralık aletine ve toz fırçasına ek olarak; daha fazla erişim için esnek bir ataşman içeriyor. Toz haznesini ve filtreyi boşaltmak, cihazı kullanmak kadar kolay. Eksik olan tek şey ikinci bir pil, ancak ayrı olarak satın alabilir ve aynı tabanda şarj edebilirsiniz.

4- Dyson V15 Kablosuz Elektrikli Süpürge

Dyson V15 Detect, önerdiğimiz diğer Dyson modelleriyle çarpıcı bir aile benzerliğine sahip olsa da; kendisine 2021 İyi Temizlik En İyi Temizlik Ürünü Ödülü kazandıran bazı önemli yeniliklere sahip. En iyi dikey elektrikli süpürgelerden biri olarak seçilen V15, kiri ve mikroskobik tozu adeta katlediyor. Bizim için görünmez olan en küçük tozları bile ışın teknolojisiyle alıyor. Ayrıca, pil ömrünü ve partikül toplama gibi gerçek zamanlı performansı gösteren net LCD ekranın yanı sıra; vakuma eşlik eden temizleme araçları çeşitlerini de beğendik.

Dyson V15 Detect Absolute Kablosuz Süpürge ★★★★★ 14.500,00 TL Siteye Git Hepsiburada.com

Üç güçlü emiş modu – eko, orta veya otomatik ve hızlandırma – evinizde hareket ederken ağır kirleri almak veya narin kilimleri korumak için emiş gücünü yukarı veya aşağı ayarlamanıza olanak tanıyor. Otomatik modda, vakum, çıplak zeminde mi yoksa halıda mı olduğunu algılıyor ve gücü ve çalışma süresini buna göre ayarlıyor. Kablosuz ve 60 dakikalık çalışma süresine sahip.

5- Editörün Seçimi – Redkey F10

14 tasarım sertifikası ve 100’e yakın patente sahip olan Redkey elektrikli süpürgeler; yüksek performanslarıyla temizlikte çığır açıyor. Ev temizliğinin en önemli bölgelerinden birisi olan zemin temizliğinde üstün performansı ve titiz çalışmasıyla fark yaratan Redkey F10 dikey süpürge; kısa sürede hızlı temizlik isteyenlere yardımcı oluyor. Güçlü motoru ve kullanım kolaylığıyla dikkat çeken Redkey F10, sahiden de bir canavar.

Katlanabilir yapısı sayesinde saklama açısından da son derece pratik olan F10 Dikey Süpürge; 400W motor gücüne ek 23000 pa 140 AW emiş gücü sayesinde; ortamda tek toza dahi geçit vermiyor. %95’in üstünde temizleme verimliliği bulunan cihaz ile tüm zeminler; halılar, duvarlardaki kir ve tozlar rahatça gidiyor.

Havadaki tozu dahi çeken güçlü yapısı sayesinde ortamda alerjiye sebep olan akarlar bile temizliyor. Temizlikte en büyük yardımcınız olan RedKey F10 dikey süpürge; ergonomik tasarımıyla sizi yormadan temizliğin bitmesini sağlıyor. Kablosuz özelliğiyle tek bir odaya bağlı kalmanızı önleyen dikey süpürge, fiş sorununu tamamıyla ortadan kaldırıyor.

Ev temizliği için pek çok alternatif yöntem bulunsa da Redkey F10; herhangi bir kimyasal kullanmayı gerektirmediğinden; özellikle evcil hayvan ve bebek bulunan evlerde; pratik ve hızlı temizlik için oldukça uygun bir seçenek olarak karşımızda duruyor.

Elektrikli süpürgenin temizliği de son derrce kolay. Bu konuda kullanıcıları sevindiren bir geliştirmeye imza atan Redkey; rulo fırça üzerindeki tüyleri kolay ve rahat bir şekilde almak için elastik bir sökme mekanizmasına sahip.

2500 mAh batarya kapasitesi sayesinde çalışma hızına bağlı olarak 10 ila 60 dakika arasında çalışıyor. 0.6 litre toz kapasiteli toz haznesi kolayca dolmuyor. Ayrıca uzun süreli temizlik için size olanak sağlıyor. Son derece sessiz çalışan cihazın en yüksek ses gücü ise sadece 75 desibel. 3.91 kg olan ağırlığı temizliği kollarınız yorulmadan yapmanızı sağlıyor. RedKey F10 Dikey Süpürge ile evinizin her köşesi dip bucak temiz kalacak.

Katlanabilir Pil Elektrikli Süpürge, Redkey F10 Handstain Temizleyici 23000PA 140AW 2500 mAh Çıkarılabilir Pil Yukarı 60 dak Çalışma Zamanı Elektrikli Süpürge ★★★★★ 2.799,00 TL Siteye Git Amazon.com.tr

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