2021’in En Çok Konuşulan Telefonları!

Bugün sizlere 2021‘in en çok konuşulan telefonlarından bahsedeceğiz. Artık yavaş yavaş 2021’in sonuna yaklaşmış durumdayız. 2021 yılı telefon piyasası için çokça hareketli geçmişti. Ünlü markaların çıkardığı amiral telefonları dudak uçuklatır derecesindeydi.

Yılın ilk çeyreği 2021‘in çoğunu şekillendirdi. Qualcomm, Snapdragon 888‘i 2020‘nin son ayında duyurmuştu ve yeni amiral gemisi yonga setine sahip ilk telefonlar 2021’in başında çıktı.

Xiaomi Mi 11, SD888‘e öncülük etti, ancak Qualcomm‘un yeni silikonuna sahip dikkate değer telefonlar arasında Mi 11 Pro, Redmi K40 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi Mix Fold, vivo’nun X60 Pro, Oppo’nun Find X3 Pro, Asus Rog Phone 5 bulunuyor. 5 Pro ve 5 Ultimate, nubia Red Magic 6 ve Realme GT bunların arasında.

Xiaomi Mi 11 Ultra, arka tarafında büyük bir kamera çıkıntısına sahip yeni bir tasarım sayesinde büyük dalgalar yarattı. Boyutun, Xiaomi’nin bir akıllı telefonda (bugüne kadar) kullanılan en büyük sensörün yanı sıra yetenekli 5x yakınlaştırma ve ultra geniş kameralarla dolu görüntüleme donanımı tarafından garanti edildiği ortaya çıktı.

Xiaomi’nin alt markaları Poco ve Redmi ilk çeyrekte popüler sürümlere sahipti Poco X3 Pro ve F3 sırasıyla Snapdragon 860 ve 870 ile çıktı, Redmi Note 10 serisi ise 2021 boyunca popülerdi.

Samsung‘un son derece popüler Galaxy A52, A52 5G ve A72 modellerinin tümü, yüksek yenileme hızına sahip ekranlar (5G için 120Hz, diğerleri için 90Hz), renkli ve sade mat bir tasarım, büyük piller ve sağlam kameralar getirerek ilk çeyrekte tanıtıldı.

Xiaomi’nin ilk katlanabilir, Mi Mix Fold çok umut vericiydi, ancak sonuçta Çin’den çıkmadı. Huawei ayrıca ikinci katlanabilirini de ortaya çıkardı Mate X2, yepyeni bir katlanır tasarımı güçlü kameralarla birleştirdi, ancak nihayetinde Google uygulamalarının olmaması onu Çin dışında kötü bir performans gösterdi.

OnePlus, tüm yıl boyunca tek bir amiral gemisine bağlı kaldı. OnePlus 9 Pro ve 9, Hasselblad markalı kameralarla ilk çeyrekte geldi. Ancak yeni kameralarla gelen güçlü isim tanımaya rağmen, performansları o sırada Samsung ve Apple‘ın rekabetinin altındaydı. OnePlus, o zamandan beri aylar içinde ürün yazılımı güncellemeleriyle görüntü kalitesinde ilerleme kaydetti.

iPhone 13 sağlam söylentileri için erken olsa da, iPhone 13 Pro‘nun 12 ile aynı tasarıma sahip olacağını, ancak daha kalın olacağını söyledi (daha büyük piller sayesinde) ve daha küçük bir çentik var.

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