2021’in İlk Çeyreğinde En Çok Galaxy S21 Ultra Sattı!

Bilindiği üzere Samsung, bu yılın başlarında yeni Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra adında üç modelden oluşan bir seriyi tanıttı ve aynı zamanda piyasaya sürdü. Bu serinin içinde yer alan S21 Ultra, bu yılın en üst birinci sınıf amiral gemisi olarak karşımıza çıkmıştı. S21 Ultra, sunduğu yüksek donanım özelliklerinin yanı sıra fiyatıyla piyasada oldukça iyi bir performans göstermiş durumda.

Cihaz, 2021 yılının ilk çeyreğinde en çok satan Android amiral gemisi akıllı telefon olmayı başardı. Counterpoint tarafından paylaşılan rapora göre S21 Ultra‘nın bu yılın ilk çeyreğinde rekora koştuğu ortaya çıktı. Bu rekorun en büyük sebebi Covid-19 ile artan talep olarak görülüyor.

Paylaşılan raporda, Galaxy S21 Ultra, ilk çeyrekteki gelirlerde %3‘lük bir paya sahip olan Android akıllı telefon olarak görülüyor. Tabi yayımlanan raporda yer alan listede Galaxy S21 Ultra, beşinci sırada yer alıyor. Diğer ilk dörtte yer alan cihazların hepsi Apple‘ın yeni iPhone 12 serisi ve iPhone 11 modeli oluyor.

Ancak bu durumda Galaxy S21 Ultra‘nın Android sıralamasında birinci sırada yer almasını sağlıyor. Apple‘ın ilk sıralarda yer almasının temel sebebi yeni iPhone 12‘nin geçtiğimiz yılın son çeyreğinde piyasaya sürülmesinden kaynaklanıyor. Samsung‘un önümüzdeki çeyreklerde yayımlanacak raporlarda Apple‘ı geçmesi bekleniyor.