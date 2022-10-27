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2022 MacFit Güncel Fiyat Listesi

Birçok spor salonu bulunmasına rağmen, MacFit içerisinde yer alan bölümlerle beraber insanın tüm ihtiyaçlarına karşılık verebiliyor. Bugünkü yazımızda sizlere 2022 Güncel MacFit fiyat listesi paylaşacağız.

İbrahim Özbek

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macfit güncel fiyat listesi

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İnsanların hayatını devam ettirebilmesi için tüm vücut işlevlerinin düzgün çalışması gerekmektedir. Bu durumu sağlamak için de yapılması gereken en önemli aktivite spordur. Birçok spor salonu bulunmasına rağmen, MacFit içerisinde yer alan bölümlerle beraber insanın tüm ihtiyaçlarına karşılık verebiliyor. Bugünkü yazımızda sizlere 2022 Güncel MacFit fiyat listesi paylaşacağız.

Günümüzde insanlar yoğun tempo yüzünden kendisine fazla vakit ayıramıyor. Bu yüzden spor salonlarında da kendilerine zaman ayıracak mekanlar arıyor. MacFit içerisinde yer alan ekipmanlar ve eğitmenler sayesinde sıradan bir spor salonuna kıyasla oldukça donanımlı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

MacFit için ücretler diğer spor salonlarına oranla biraz yüksek gelebilir ancak içerisinde yer alan ekipmanlar ve eğitmenlerden dolayı kullanıcılara muhteşem bir spor deneyimi sunuyor. Gelin hep beraber MacFit güncel fiyat listesine bakalım.

macfit güncel fiyat listesi
Günlük Giriş200 TL
Standart Üyelik Kalma Sözü Olmadan600 TL
Standart Üyelik Kalma Sözü + Kredi Kartı Blokajlı 370 TL
Gold Üye Kalma Sözü Olmadan720 TL

MacFit PT Fiyatları 2022

MacFit içerisinde birbirinden deneyimli hocalar yer alıyor. Dilediğiniz hocadan kendinizi geliştirmek adına faydalanabiliyorsunuz. Ancak bu hocalarda belli ücret karşılığında sizlere eşlik ediyor. Özel ders paketleri 4’lü ve 10’lu olarak paketler halinde sunulmaktadır. Bunun yerine yeni bir sen programından da faydalanabilirsiniz.

Hocaların bitirdiği programlar ve sizlere uygulayacağı programlardan dolayı eğitmen fiyatları belirli değildir. Sizlerin gittiği yerde yer alan hocalardan konu hakkında bilgi alabilir ve duruma göre değerlendirip, eğitmenlerden yardım alabilirsiniz.

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