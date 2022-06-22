2022 yılına girmemiz itibari ile trafik cezaları fiyatında oldukça artış oldu. Trafik kazalarını önlemek, trafik akışı ile düzenini hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için Karayolları Trafik Kanununa göre vatandaşların trafikte uyması gereken kurallar mevcut. Bu konuda oldukça titiz davranan görevli kişiler sürücülerin ufak bir hatasında cezai işlem uygulamakta.
Özellikle nüfus artışı sonucu araç kullanımı oldukça yaygınlaştı, kullandığımız araçlar bizlere oldukça kolaylık sağlamakta fakat kurallara uymak zorundayız. Uymadığımız takdirde cezalar ile karşılaşabiliriz. Bu yazımızda güncel 2022 trafik cezaları ve ceza fiyatları ne kadar öğreneceğiz.
2022 Trafik Ceza Fiyatları
- Kırmızı ışıkta geçmek – 427 TL
- Hız sınırını %10 – %30’a kadar aşmak – 427 TL
- Hız sınırını %30 – %50’ye kadar aşmak – 888 TL
- Hız Sınırını %50’den fazla aşmak – 1823 TL
- Alkollü araç kullanmak (İlk yakalanma) – 1823 TL
- Alkollü araç kullanmak (İkinci yakalanma) – 2286 TL
- Engelliler için ayrılan yere park etmek – 392 TL
- Emniyet kemeri kullanmamak – 196 TL
- Seyir halinde cep telefonu kullanmak – 427 TL
- Alkol testine itiraz etmek – 3836 TL
- Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak – 427 TL
- Yasak olan yerde sollama yapmak – 427 TL
- Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak – 288 TL
- Çakar veya siren kullanmak – 1823 TL
- Ehliyetsiz araç kullanmak – 3674 TL
- Drift atmak – 9125 TL
- Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak – 9410 TL
- Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak – 750 TL
- Aracı plakasız kullanmak – 2312 TL
- Araca sahte plaka takmak – 9107 TL
- Emniyet şeridini ihlal etmek – 1823 TL
- Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak – 196 TL
- Takip mesafesine uymamak – 196 TL
- Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler – 750 TL
- Motosiklette kask takmamak – 196 TL
- Taşıma sınırı üstünde yolcu almak – 153 TL
- Araç kullanırken cep telefonu kullanmak – 427 TL
- Süresi dolan ehliyetle araç kullanmak – 739 TL
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