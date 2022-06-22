2022 yılına girmemiz itibari ile trafik cezaları fiyatında oldukça artış oldu. Trafik kazalarını önlemek, trafik akışı ile düzenini hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için Karayolları Trafik Kanununa göre vatandaşların trafikte uyması gereken kurallar mevcut. Bu konuda oldukça titiz davranan görevli kişiler sürücülerin ufak bir hatasında cezai işlem uygulamakta.

Özellikle nüfus artışı sonucu araç kullanımı oldukça yaygınlaştı, kullandığımız araçlar bizlere oldukça kolaylık sağlamakta fakat kurallara uymak zorundayız. Uymadığımız takdirde cezalar ile karşılaşabiliriz. Bu yazımızda güncel 2022 trafik cezaları ve ceza fiyatları ne kadar öğreneceğiz.

2022 Trafik Ceza Fiyatları

Kırmızı ışıkta geçmek – 427 TL

Hız sınırını %10 – %30’a kadar aşmak – 427 TL

Hız sınırını %30 – %50’ye kadar aşmak – 888 TL

Hız Sınırını %50’den fazla aşmak – 1823 TL

Alkollü araç kullanmak (İlk yakalanma) – 1823 TL

Alkollü araç kullanmak (İkinci yakalanma) – 2286 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek – 392 TL

Emniyet kemeri kullanmamak – 196 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak – 427 TL

Alkol testine itiraz etmek – 3836 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak – 427 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak – 427 TL

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak – 288 TL

Çakar veya siren kullanmak – 1823 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak – 3674 TL

Drift atmak – 9125 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak – 9410 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak – 750 TL

Aracı plakasız kullanmak – 2312 TL

Araca sahte plaka takmak – 9107 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek – 1823 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak – 196 TL

Takip mesafesine uymamak – 196 TL

Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler – 750 TL

Motosiklette kask takmamak – 196 TL

Taşıma sınırı üstünde yolcu almak – 153 TL

Araç kullanırken cep telefonu kullanmak – 427 TL

Süresi dolan ehliyetle araç kullanmak – 739 TL

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