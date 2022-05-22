Yurtdışına çıkmak için en gerekli belge olan pasaport, birçok insanın almaya çalışırken çok zorlanmasına yol açıyor. Özellikle ilk kez pasaport alacak kişiler nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyor. Pasaport alırken ilk yapmanız gereken bir randevu oluşturmak ve sonraki adımları takip etmek olacaktır. Bugünkü yazımızda sizlere pasaport randevusu nasıl alınır? Sorusunun cevabını vereceğiz.

Pasaport kişiye özel bir belgedir ve bu belge sayesinde yurtdışına çıkabiliriz. Özellikle tatil ve iş için giden insanların sahip olduğu pasaport aslında çok kolay bir şekilde alınıyor. Pasaport alma işlemi oldukça kolay bir işlem olmasına rağmen bazı evrak işleri insanları canını sıkabiliyor. Tüm bu evrak işlerine başlamadan önce pasaport için randevu almanız gerekmektedir. Ayrıca başvuru sırasında ödemeniz gereken belli ücretler vardır.

İlk kez pasaport randevusu alacaksanız veya pasaportunuzu yenileyecekseniz, kış aylarını tercih etmenizi öneririz. Pasaport işlemleri uzun sürdüğü üçün kış ayları boş olur ve işlemlerinizi hızlı bir biçimde halledebilirsiniz. Ancak yaz aylarında tatiller yüzünden işleriniz aksayabilir. Bu yüzden pasaport işlerinizi kış aylarında halletmeniz iyi olacaktır.

e-Devlet üzerinden pasaport randevusu almak şu şekilde;

İlk olarak e-Devlet üzerinden nüfus Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetlere gidin.

üzerinden nüfus Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetlere gidin. Buradan “ Pasaport Başvuru Randevusu ” yazan hizmete tıklayın.

” yazan hizmete tıklayın. Bilgilendirme metinini okuduktan sonra “ Bordo , Gri ve Yeşil ” pasaport seçeneklerinden size uygun olana tıklayın.

, ve ” seçeneklerinden size uygun olana tıklayın. Daha sonra pasaport randevusu almak istediğiniz il ve ilçeyi seçerek devam et işaretleyin.

ve ilçeyi seçerek devam et işaretleyin. Hemen ardından ise pasaport randevusu almak istediğin kişiyi seçin.

Sonrasında ise size uygun olan tarihi seçerek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

199’ü arayarak pasaport randevusu almak şu şekilde;

Sadece internet değil, telefon aramasıyla pasaport randevusu almak da mümkün.

İlk yapmanız gereken 199 ‘u arayarak çağrı merkezine bağlanmak.

‘u arayarak çağrı merkezine bağlanmak. Kişisel bilgilerinizi doğruladıktan sonra Bordo, Gri ve Yeşil” pasaport için il, ilçe ve tarih seçerek randevu alabilirsiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden pasaport randevusu almak şu şekilde;

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden pasaport randevusu almak için ilk olarak buraya tıklamanız gerekmektedir.

Buradan (https://randevu.nvi.gov.tr/) “ Pasaport Randevu Al ” kısmını seçmeniz gerekmektedir.

” kısmını seçmeniz gerekmektedir. Karşınıza çıkan aydınlatma menüsünü okuduktan sonra Bordo , Gri ve Yeşil ” pasaport seçeneklerinden size uygun olanını seçin.

, ve ” seçeneklerinden size uygun olanını seçin. Yine aynı sayfada istenilen kişisel bilgileri doldurun.

Çıkan sayfada pasaport randevusu almak istediğiniz il ve ilçeyi seçin.

Pasaport almak istediğiniz kişiyi seçin.

Karşınıza çıkan ekrana Hayat Eve Sığar (HES) kodunuzu girin.

Pasaport randevusu almak istediğiniz tarih ve saati seçin.

Cep telefonunuza gelen kodu da girdikten sonra “pasaport randevusu nasıl alınır?” sorunuz cevap bulmuş olacak.

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