Sadece Pasaport ile Gidilecek Vizesiz Ülkeler 2022

İnsanoğlunun en büyük haklarından birisi seyahat hakkıdır. Özellikle farklı kültürleri, dilleri, insanları ve şehirleri görmenin temel yolu orayı ziyaret etmektir. Bu işlemi gerçekleştirmek için vizeye ihtiyacımız oluyor. Peki vizesiz sadece pasaport ile gidilecek ülkeler hangileri? Gelin bu sorunun cevabını bu yazımızda beraber inceleyelim.

Yurt dışına seyahat etmek isteyenlerin karşılaştıkları ilk işlemlerden olan vize, gitmek istediğiniz ülkenin konsolosluğundan ya da ülkeye giriş kapısından alınan izin belgesidir. Vize başvurusunda bulunarak ülkeye giriş ve konaklama talebinde bulunmuş olursunuz. Konsolosluğun gerekli evrakları inceleyerek karar verdiği bu süreçte, başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde ülkeye giriş için hak kazanırsınız. Bazı ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bulunan vize muafiyeti anlaşması nedeniyle bu işlemlere gerek duyulmadan ülkeye giriş yapabilirsiniz.

Pasaport, yurt dışına seyahat ederken kullanılan ve uluslararası şekilde kabul edilen bir tür kimlik belgesidir. Talep üzerine yetkili kurumlar tarafından verilir. Pasaport başvuruları online ya da doğrudan kurum üzerinden yapılabilir.

Vize Olmadan Sadece Pasaport ile Gidilecek Yerler

Antigua ve Barbuda -90 gün vizesiz.

Arjantin – 90 gün vizesiz.

Arnavutluk – 90 gün vizesiz.

Azerbeycan – 90 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek giriş mümkün.

Bahamalar – 240 gün vizesiz.

Bahreyn – Kapıda vize ve online vize uygulamaları var. Bahreyn’e girişte 30 günlük vizenizi alabiliyorsunuz.

Barbados – 180 gün vizesiz.

Belarus – 30 gün vizesiz.

Belize – 90 gün vizesiz.

Bolivya – 90 gün vizesiz.

Bosna-Hersek – 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Botsvana – 90 gün vizesiz.

Brezilya – 90 gün vizesiz.

Brunei – 30 gün vizesiz.

Cape Verde – Kapıda vize uygulaması var. Havalimanında vize alabiliyorsunuz.

Cibuti – Kapıda vize uygulaması var. 90 günlük vize veriyorlar.

Cook Adaları – 31 gün vizesiz.

Doğu Timor – 30 günlük kapıda vize uygulaması var.

Dominika – 21 gün vizesiz.

Dominik Cumhuriyeti – 30 gün vizesiz. Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda “ülkeye giriş” formu doldurulması ve 10 $ ücreti olan turist kartı alınması gerekiyor.

Ekvador – 90 gün vizesiz.

El Salvador – 90 gün vizesiz.

Endonezya – 30 gün vizesiz.

Ermenistan – Kapıda vize ve online vize uygulamaları var. Sınırda 21 günlük vize alınabiliyor.

Fas – 90 gün vizesiz.

Fiji – 90 gün vizesiz.

Fildişi Sahili – Online vize uygulaması var.

Filipinler – 30 gün vizesiz.

Filistin – 30 gün vizesiz.

Guatemala – 90 gün vizesiz.

Güney Afrika Cumhuriyeti – 30 gün vizesiz.

Güney Kore – 90 gün vizesiz.

Gürcistan – 1 yıl vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

Haiti – Kapıda vize uygulaması var. Ülkeye girişte havaalanında 10 $ karşılığında 90 gün kalma olanağı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesiyle ülkeye giriliyor.

Honduras – 90 gün vizesiz.

Hong Kong – 90 gün vizesiz.

Irak – Kapıda vize uygulaması var. Türkiye’den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye’ye gidişlerinde havalimanından 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz alabiliyorsunuz. Ancak karayolu ile Irak’a seyahat etmek isteyenlerin Irak’ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.

İran – 90 gün vizesiz.

Jamaika – 90 gün vizesiz.

Kamboçya – Kapıda 30 gün süreli kalış sağlayan vize uygulaması var.

Karadağ – 90 gün vizesiz.

Katar – Kapıda vize uygulaması var. 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Kazakistan – 30 gün vizesiz.

Kenya – Kapıda vize ve online vize uygulamaları var.

Kırgızistan – 90 gün vizesiz.

Kolombiya – 90 gün vizesiz.

Komor Federe İslam Cumhuriyeti – Kapıda vize uygulaması var.

Kosova – 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Kosta Rika – 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Kuveyt – Kapıda vize uygulaması var. Yanınızda gidiş-dönüş uçak bileti ve otel rezervasyonu olmak şartıyla 90 gün kalış süreli ücretsiz vize veriyor.

Lübnan – 90 gün vizesiz.

Madagaskar – Kapıda vize uygulaması var. Havalimanlarında 35 € karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor.

Makao – 30 gün vizesiz

Makedonya – 90 gün vizesiz.

Maldivler – 30 gün vizesiz.

Malezya – 90 gün vizesiz.

Mauritius – 30 gün vizesiz.

Meksika – Online vize uygulaması var. Meksika e-vize sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapabilir ve 180 gün seyahat edebilirsiniz. En az 1 yıl geçerliliği olan Schengen vizesi, Japonya vizesi, İngiltere vizesi veya ABD vizesi olan Türk vatandaşları da ekstra bir vizeye ihtiyaç olmadan Meksika’ya giriş yapabiliyor.

Moğolistan – 30 gün vizesiz.

Moldova – 90 gün vizesiz.

Nikaragua – 90 gün vizesiz.

Niue – 30 gün vizesiz.

Özbekistan – 30 gün vizesiz.

Palau – 30 gün vizesiz.

Panama – 180 gün vizesiz.

Paraguay – 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Peru – 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Ruanda – 90 gün geçerli online vize uygulaması var.

Rusya – St. Petersburg ve Leningrad v Kaliningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde internetten 30 günlük vize alınabiliyor.

Sao Tome ve Principe – 15 gün vizesiz.

Saint Kitts ve Nevis Adaları – 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Saint Lucia – 6 haftaya kadar vizesiz.

Saint Vincent ve Grenadinler – 30 gün vizesiz.

Senegal – 90 gün vizesiz.

Seyşeller – 90 gün vizesiz.

Sırbistan – 90 gün vizesiz.

Singapur – 30 gün vizesiz.

Sri Lanka – 30 gün geçerli online vize gerekiyor.

Sudan – 30 günlük kapı vizesini Hartum Uluslararası Havalimanında 105 $ karşılığında alabiliyorsunuz.

Suriye – 90 gün vizesiz.

Svaziland – 30 gün vizesiz.

Şili – 90 gün vizesiz.

Tacikistan – 60 gün geçerli online vize verekli.

Tanzanya – 90 gün geçerli kapı vizesi için havaalanlarında turistik amaçlı vizeler 50 $, iş amaçlı vizeler ise 200 $ harç karşılığında vize veriliyor.

Tayland – 30 gün vizesiz.

Tayvan – 30 gün geçerli olacak tek girişli vizeyi Taoyuan Uluslararası Havalimanından giriş yapmaları şartıyla alabiliyorsunuz.

Togo – Kapıda vize uygulaması var. Togo girişi vizeleri, Togo’nun kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı’nda ücreti karşılığında alınabiliyor.

Tonga – 31 gün geçerli ücretsiz kapı vizesini havalimanında alabiliyorsunuz.

Trinidad ve Tobago – 30 gün vizesiz.

Tunus – 90 gün vizesiz.

Turks ve Caicos Adaları – 90 gün vizesiz.

Tuvalu – 30 gün vizesiz.

Uganda – 90 günlük vize için 50 $ ödemeniz gerekiyor. Yolculuk öncesinde Uganda e-vize sitesinden başvurunuzu yapıp, ödemenizi tamamlamış olmanız lazım. Ayrıca Uganda’ya seyahat etmek için aşı zorunluluğu bulunuyor, aşı kartınızı da girişte gösteriyorsunuz.

Ukrayna – 180 günde 90 günü geçmemek kaydıyla vizesiz. Ayrıca yeni çipli TC Kimlik Kartı ile pasaportsuz da giriş yapabiliyorsunuz.

Umman – 10 günlük kapı vizesi gerekiyor.

Uruguay – 90 gün vizesiz.

Ürdün – 90 gün vizesiz.

Vanuatu – 30 gün vizesiz.

Vatikan – 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. İtalya içerisinde konumlandığı için öncelikle Roma’ya gitmeniz gerektiğinden Schengen vizesi şart.

Venezuela – 90 gün vizesiz.

Zambiya – 30 günlük kapı vizesi gerekiyor.

Zimbabve – Kapıda vize uygulaması var.

Pasaport Nasıl Alınır?

Pasaport almak için pasaport randevu sayfasından randevu almak gerekir. Sayfaya giriş yaptıktan sonra pasaport türü ve pasaportun alınacağı yer seçilir. Bu noktada kişisel bilgilerin doğru ve tam olarak girilmesi zorunludur. Randevu oluştuktan sonra verilen tarihte istenen belgeler tamamlanmış bir şekilde kuruma gidilerek pasaport işlemleri tamamlanır.

Pasaport randevusu telefon üzerinden de alınabilir. ALO 199 Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden randevu tarihi belirlenebilir.

Pasaport almak için gerekli belgeler şu şekilde;

Kimlik belgesi

Biyometrik fotoğraf

Pasaport harç ve defter ücreti

Varsa eski pasaport

Reşit olmayan bireyler için muvafakatname

Emniyet ekiplerine parmak izi

Pasaport Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Başvuru yaptıktan sonra harç yatırırken talep edilen geçerlilik süresine göre ücret ödenir. Geçerlilik süresi, pasaport belgesinin ne kadar süre ile seyahatlerde kullanabileceğini belirtir.

Ülkeler, asgari pasaport geçerlilik süresine göre vize verirler. Bu süre çoğunlukla 6 ay olmakla beraber bazı ülkeler 3 ay, bazı ülkeler 1 ay, bazı ülkeler 1 yıl geçerlilik süresi bulunan pasaporta sahip kişilerin vize başvurusunu kabul etmektedir.

Ayrıca bkz: Kaçak Telefon Alınır Mı?