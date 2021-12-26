Günümüzde akıllı telefon lüks değil artık bir ihtiyaç haline geldi. Özellikle birçok işlemi online bir şekilde gerçekleştirmek için akıllı telefonlara ihtiyacımız var. Bankacılık, adalet, spor vb. işlemleri yapmak için bir akıllı telefona ihtiyacımız oluyor. Maalesef ülkemizdeki fiyat artışı yüzünden, ülkemizden birçok kişi kaçak yollarla telefon alıyor. Durum böyle olunca birçok kişinin aklında kaçak telefon alınır mı sorusu yer alıyor.

Teknolojinin her geçen gün büyümesi ile beraber insanoğlunun elektronik ürünlere talebi arttı. Özellikle akıllı telefonlar ülkemizde ve dünya üzerinde çok ilgi görüyor. 2020 yılında Türkiye’de 12 milyonun üzerinde telefon satışı yapıldığı belirlendi. Ancak artan kur ve vergiler nedeniyle genellikle giriş ve orta seviye cihazlar tercih ediliyor.

Bu nedenle bazı kişiler, özellikle amiral gemisi cihazlara sahip olma amacıyla kaçak telefonlara yöneliyor. Bu tür cihazlar, ülkemize kıyasla uygun fiyatlı olması nedeniyle tercih edilirken, bazı ciddi riskleri de beraberinde getiriyor.

Ülkemizde resmi olarak satılan akıllı telefonlar, gümrük kaydı yapılan, vergilerin eklendiği ve devlet tarafından tanınmış güvenilir ve garantili ürünlerdir. Doğal olarak bu tür ürünlerin fiyatları dolar kurundaki değişim ve uygulanan vergilerin artması nedeniyle üst seviyelere çıkabiliyor.

İşte kaçak telefonlar tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Bu tür cihazlar, herhangi bir şekilde gümrük kaydı yapılmadan ve vergi uygulanmadan ülkemize kaçak bir şekilde sokuluyor. Bu nedenle ülkemizde resmi olarak satılan telefonlara göre fiyatları da fazlasıyla uygun oluyor.

Bilinenin aksine kaçak telefonların ülkemizde resmi olarak satılan cihazlarla arasında herhangi bir donanım veya yazılım farklılığı bulunmuyor. Ancak kaçak telefonlar, kullanıcılara herhangi bir garanti hizmeti vermiyor. Bunun aksine ülkemizde resmi şekilde satılan telefonların kullanıcılara en az iki yıl garanti sunduğunu söyleyebiliriz

Kaçak Telefon Almak Güvenli Mi?

herhangi bir yurt dışı ülkesinden aldığınız akıllı telefonu, kayıtsız bir şekilde ülkemizde 4 ay kadar kullanılabiliyor. Bu 4 aylık süre dolduğu zaman şebeke ve aramalar kesintiye uğruyor.

Bu noktada kullanıcı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen 2.006 TL’lik IMEI kayıt ücretini ödeyerek kayıtsız telefonu pasaportuna kaydettirebiliyor. Ancak bazı kullanıcılar bunun aksine IMEI attırma olarak bilinen yasa dışı işlemi uygulayarak cihazlarını kullanmaya devam ediyor. Bu işlemleri yapmak kesinlikle doğru bir işlem değildir.

Kaçak telefonlar derken, kişinin bir yurt dışı gezisinde güvenilir yerlerden sıfır olarak satın aldığı, ülkeye getirdikten sonra pasaport kaydını yaptığı veya 4 aylık süre sonunda tablet niyetine kullandığı nereden geldiği bilinen cihazlardan bahsetmiyoruz. Bu telefonların satın alımında herhangi bir yasa dışı unsur bulunmuyor.

Kaçak Telefon Almanın Riskleri Nelerdir?

Bazı kişilerin yurt dışından toplu olarak getirdiği, daha önce kullanılmış ve nereden geldiği bilinmeyen cihazların kesinlikle tercih edilmemesi gerekiyor. Bu telefonların daha önce hangi amaçlar için kullanıldığı bilinmezken, farkında olmadan terörizm gibi ağır suçlara bulaşmış bir cihazı satın almış olabilirsiniz. Kaçak telefon alınır mı sorusunu kendinize sorduğunuz zaman bu anlattıklarımızı hatırlamanızı diliyoruz.

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