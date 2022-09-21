2022’deki en iyi 14 Android Auto uygulaması

Android Auto, özellikle Apple CarPlay ile karşılaştırıldığında, genellikle fazla ilgi görmeyen birçok Google girişiminden biridir. Bu yüzden mevcut en iyi Android Auto uygulamalarını bulmayı kendimize görev edindik.

Yola çıkmak için gerekenler

Google’ın birkaç farklı otomotiv platformu vardır ve adlar biraz karışıklığa neden olacak kadar benzerdir. Şu anda çoğu araba Android Auto‘yu destekliyor, ancak Android Automotive’in önümüzdeki yıllarda daha popüler hale gelmesi muhtemel. Android Auto, işe gidip gelmenizi daha kolay, daha güvenli ve daha keyifli hale getiren mobil uygulamaları görüntülemek için aracınızın bilgi-eğlence sistemini kullanır.

Android Auto’nun kullanıcı arayüzü, Android kullanıcıları için son derece doğal olacak. Sağlam bir USB kablosuyla Android cihazınızı aracınızın şarj bağlantı noktasına bağlayın ve aracınızın ekranındaki yönergeleri izleyin. Sistemi kurduktan sonra, telefon aramalarını cevaplayabilir, adım adım yol tarifi isteyebilir ve hatta direksiyonunuzdaki kısayolları kullanarak gelen mesajları dinleyebilirsiniz.

Google, 2018’de kablosuz Android Auto’yu duyurmasına rağmen, uyumlu arabaların sayısı hala oldukça sınırlı. Bu özelliğe sahip bir araba için alışveriş yapıyorsanız Kablosuz Android Auto Guide’ımıza göz atabilirsiniz.

Google Haritalar

Android Auto için en çok kullanılan uygulamanın bir milyar cihaza yüklenmiş olduğu göz önüne alındığında Google Haritalar olduğu inkar edilemez. Nerede olursanız olun adım adım yol tarifi sağlayan en doğru ve verimli haritalama uygulamalarından biridir. Direksiyon simidindeki sesli arama düğmesine basmanız, bir işletmenin veya adresin adını söylemeniz yeterlidir; arabanızın ekranı ilgili tüm ayrıntıları gösterecektir. Bir aboneliğe gerek yoktur ve önyükleme yapmak için sürekli olarak güncellenir. Bu nedenle, Haritalar, sürüş sırasında çok az rakibin yenebileceği harika yönlendirmeleri sayesinde, devasa kurulum tabanıyla Android Auto kullanıcıları için bir numaralı başvuru noktasıdır. Ayrıca, harita aydınlatmaya duyarlıdır, yani açık ve koyu temalar sunulur ve tünele girdiğinizde olduğu gibi otomatik olarak geçiş yapar. Bu nedenle, Android Auto kullanan herkes için Haritalar, araç içi navigasyon için bariz bir seçimdir. Waze de harika (bu yüzden listede de var), ancak Haritalar, çevrimdışı işlevsellik gibi daha birçok özellik içeriyor.

Google Haritalar Ücretsiz Play Store'dan indir

Facebook Messenger

Tüm mesajlaşma uygulamaları arasında Facebook Messenger kolayca en popüler seçeneklerden biridir. Sesli komutlarla mesajlar oluşturabilir ve sesli olarak okunurken dinleyebilirsiniz. Bu, kullanıcıların sürüş sırasında eller serbest kalmasını ve dikkatlerini ait oldukları yerde, yolda tutmalarını sağlar. Bu nedenle, Facebook Messenger’da sohbet etmek için tonlarca zaman harcayan bir metin mesajı bağımlısıysanız, Android uygulamasının Android Auto ile harika çalıştığından emin olabilirsiniz.

Messenger Ücretsiz Play Store'dan indir

Scanner Radio – Police Scanner

Evde acil servis tarayıcılarını alışkanlık haline getirmek herkes için olmayabilir, ancak bilirsiniz, araba kullanırken dinlemek kazaları ve benzerlerini önlemeye yardımcı olabilir. Yoldaki sorunları bildirmek için Waze’deki kullanıcılara güvenmekten farklı olarak, yolları tıkayan sorunlara bakmak için şehrinizin acil durum tarayıcılarını dinleyebilirsiniz.

Acil durum tarayıcılarını dinlemek, günlerini yolda çalışarak geçirenler için faydalı olsa da, doğrudan kaynaktan gecikme peşinde olmasanız bile, sürüş sırasında yerel bir tarayıcı dinlemek sizi şehrinizin acil durumları hakkında güncel tutar. . Yani, bu tür şeylere meraklıysanız.

Scanner Radio – Police Scanner Ücretsiz Play Store'dan indir

Autovaras: Android car assistant

Android Auto söz konusu olduğunda, çok sayıda otomatik odaklı uygulama beklersiniz ve aradığınız şeye bağlı olarak seçenekler bazen zayıf olsa da, Autovaras son kullanma tarihi takibi sayesinde öne çıkıyor. Bir sonraki araç muayeneniz, sigortanızın ne zaman biteceği veya etiketlerinizin ne zaman sona ereceği gibi tarihleri girmeniz yeterlidir. Bu çok ihtiyaç duyulan bilgileri içeren, her zaman erişebileceğiniz bir ekranınız olacak, böylece lisansınızı tehlikeye atarak önemli tarihleri kaçırmayacaksınız.

Autovaras basit bir sürüm olabilir, ancak kesinlikle yararlı bir sürümdür ve bu uygulamaya eklenmiş herhangi bir ücret olmadığı için yüklemeyi ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Autovaras: The car assistant Ücretsiz Play Store'dan indir

Spotify: Music and Podcasts

Hem en sevdiğiniz podcast’leri hem de en sevdiğiniz şarkıları çalabilen tek bir uygulama arıyorsanız, Spotify kolayca en iyi seçimdir. Kütüphanesi muazzamdır ve yeni kurulan podcast kütüphanesi bile, yalnızca hizmette bulunabilecek birkaç gösteri ile çarçabuk büyüyor. Münhasırlık, pazardaki rekabeti ortadan kaldırdığı için tüketiciler için nadiren iyi olsa da, müzik kitaplığınızı gittiğiniz her yere yanınızda götürebilme yeteneği hakkında söylenecek bir şey var, özellikle de o kitaplığa hemen hemen her yerden erişebildiğiniz için. Bunu Google’ın sesli komutlarıyla eşleştirin ve şimdi sürüş sırasında eller serbest olarak bazı melodileri karıştırıyorsunuz.

Ayrıca, şarkılar ve podcast’ler arasında birkaç reklamın sakıncası yoksa Spotify’ın premium sürümü için ödeme yapmanıza gerek yok. Her yerde Spotify, erişilebilirliği yüksek bir akış hizmetidir ve Android Auto ile harika çalışır.

Spotify: Müzik ve Podcast’ler Ücretsiz Play Store'dan indir

Telegram

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda mesajlaşma uygulaması var ve birçoğu Google Asistan’ın yanı sıra Android Auto ile çalışıyor. Sürekli olarak öne çıkan Telegram. Mesaj göndermek hızlıdır, her şey şifrelenir, tüm içerik hesap genelinde senkronize edilir (böylece PC’den Android’e geçerken kaldığınız yerden devam edebilirsiniz), yerel bir PC uygulaması vardır (burada bir web uygulamasına gerek yoktur) ve siz mesajlarınızı istediğiniz zaman silebilirsiniz. Ayrıca, uygulama sürekli güncellenmektedir.

Burada beğenilecek çok şey var ve Telegram, Google Asistan ile birlikte Android Auto ile iyi çalıştığından, sürüş sırasında eller serbest olarak kolaylıkla gidebilirsiniz.

Telegram Ücretsiz Play Store'dan indir

Audible: audiobooks and podcasts

Bu, tüm sesli kitap fanatikleri için. İşe gidip gelmek, sesli kitap dinlemek için harika bir zamandır ve Audible’ın Android Auto desteği sayesinde, doğrudan Android Auto’nun kullanıcı arayüzünden bir Audible sesli kitabına kolayca başlayabilirsiniz.

Amazon, Audible’ın sahibidir, bu nedenle sesli kitap seçimi mükemmeldir. Ayrıca, uygulama podcast’ler de sunuyor (şirketler şov satın alan şirketler, eskiden açık pazar olan pazarları kontrol etmelerine neden olacağından bazıları için bir endişe). Kindle ve Audible alışverişlerinde tasarruf etmenin harika bir yolu. Hepsinden iyisi, Audible, kaldığınız yerden devam etmenizi ve dikkatiniz dağılırken kaçırdığınız bir şeyi tekrar oynatmanızı kolaylaştıran kullanışlı özellikler sunar. Hareket halindeyken dinlemek için harika bir seçim.

Audible: audiobooks and podcasts Ücretsiz Play Store'dan indir

Waze – GPS, Haritalar & Trafik

Waze, başlı başına mükemmel bir navigasyon uygulamasıdır ve halen aktif olarak geliştirilmektedir. Kitle kaynak kullanımı yoluyla çalışır ve herkes yoldaki kazaları veya diğer gecikmeleri bildirebilir, böylece geri kalanımız dakika dakika bilgileri görebilir. Bu, sürücülerin verimli rotalar seçmesini sağlar. Harika, bu yüzden Google hizmeti satın aldı.

Ancak çevrimdışı desteğin olmamasına rağmen, Waze kullanıcılarının çalışmaları sayesinde hala doğru gerçek zamanlı trafik sunuyor. Ayrıca Waze, Android Auto ile iyi bir şekilde entegre olur ve hatta uygulamaları içeriden başlatabilirsiniz. Waze mükemmel bir seyahat arkadaşıdır.

Waze – GPS, Haritalar & Trafik Ücretsiz Play Store'dan indir

Pocket Casts

Spotify ve Audible gibi çeşitli akış hizmetleri podcast desteği sunar, ancak özel bir podcast uygulaması arıyorsanız, Pocket Casts 2011’den kalma bir dayanak noktasıdır. Eski bir ürün, ancak sahiplerinin kötü şansına rağmen hala güçlü olan bir güzellik. şirket birkaç kez satıldı. Podcast’leri dinlemek için bir liste oluşturmayı kolaylaştıran sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve kuyruğa alma özelliği sayesinde Pocket Casts, ellerinizi serbest bırakırken uzun sürüşler için mükemmeldir.

Uygulama, Android Auto’ya ve Asistan’a gayet iyi takılır ve daha önce kurduklarınızı değiştirmek isteseniz bile ellerinizin serbest kalmasını sağlar. Bu nedenle, işe gidip gelmeniz için tüm kitaplığınızın kontrolünü gerektiren bir podcast bağımlısıysanız, Pocket Casts başlamak için harika bir yerdir.

Pocket Casts – Podcast Player Ücretsiz Play Store'dan indir

TomTom GO Navigation

TomTom 2004’ten beri uydu navigasyon oyununda yer alıyor, bu nedenle şirketin Android’de bir avuç uygulama sunması mantıklı olacaktır ve TomTom GO Navigation grubun büyük çocuğudur. Bu navigasyon yazılımını tam özellikli 30 gün boyunca deneyebilir ve gördüklerinizi beğenirseniz, aylık 5$’a abone olabilir, altı aylık aboneliği 16$’a alabilir veya bir yıllık yol tarifini 25$’a alabilirsiniz.

Çevrimdışı haritalar, şerit kılavuzu, gerçek zamanlı trafik uyarıları ve adım adım navigasyonla birlikte desteklenir. Ayrıca TomTom AmiGO adında ücretsiz bir seçenek de mevcuttur. Yine de TomTom’un tam navigasyon özellik setini arıyorsanız, çevrimdışı çalışan sağlam harita yazılımına ihtiyacınız varsa TomTom GO Navigasyon kesinlikle denemeniz gereken sürümdür.

TomTom GO Navigation Ücretsiz Play Store'dan indir

Poweramp Music Player

Tonlarca müzik akışı uygulaması var, ancak yerel müzik çalarlar, özellikle iyi olanlar, daha nadir bir türdür. Bu listenin başında Poweramp var. 2019’dan beri Android Auto desteği sunuluyor ve net tasarımı ve harika EQ’su sayesinde favori. Ayrıca, FLAC’ler de dahil olmak üzere, attığınız hemen hemen her formatı oynatır, bu da onu muhteşem ses sistemlerine sahip odyofiller için mükemmel bir oynatıcı yapar.

Sıkıştırmanın en sevdiğiniz melodileri düşürmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak, yerleşik mükemmel bir 10+ bant grafik ekolayzır ile FLAC koleksiyonunuz için mümkün olan en iyi deneyimi elde etmenizi sağlayacak. Tam uygulamayı 15 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz ve gördüklerinizi beğenirseniz, Google Play Store’da 5,49 ABD doları karşılığında tam sürüm kilidi açılır.

Poweramp Ücretsiz Play Store'dan indir

TuneIn Radio

Tamam, bu kulağa çılgınca bir fikir gibi gelecek, ancak radyoyu Android Auto üzerinden çalmayı düşündünüz mü? TuneIn Radio, hepsi bir arada bir radyo uygulamasıdır ve AM, FM ve internet üzerinden 100.000’den fazla radyo istasyonu sunar. Buna haber istasyonlarının yanı sıra popüler podcast’ler ve canlı sporlar dahildir.

Uygulama, Android Auto desteği sunar ve mevcut tüm bu istasyonlar ile sürüş sırasında radyo dinleyebilirsiniz. İstasyon seçimi, çoğu araba radyosunda yerleşik olandan katlanarak daha iyidir, bu nedenle, araba sürerken dünyanın dört bir yanından müzik dinlemekten hoşlanıyorsanız, bu o kadar da çılgın bir fikir değildir.

TuneIn Radio: Spor, Müzik, FM Ücretsiz Play Store'dan indir

Podcast Addict: Podcast player

Play Store’da podcast oynatıcı sıkıntısı yoktur, ancak Android Auto ile harika çalışan ve ayrıca özelleştirilebilir bir şey arıyorsanız, Podcast Addict mükemmel bir seçimdir. Kolay gezinme için AA’ya özel bir kullanıcı arayüzüne sahip oluyorsunuz ve gözünüzü yolda tutmak için kas hafızanızı daha iyi oluşturmak için ekran düğmelerinin yerleşimini, ihtiyaç duyduğunuz yerde olduklarından emin olmak için özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, uygulama bir abonelik yoluyla kaldırılabilen reklamlar içermesine rağmen, tonlarca popüler podcast’e de erişebilirsiniz.

Podcast Addict: Podcast player Ücretsiz Play Store'dan indir

Player for Rainwave

Araba sürerken radyo dinlerken biraz farklı bir şey arıyorsanız, belki de Player for Rainwave tam size göre. Bu ses akışı uygulaması, yerleşik Android Auto desteği ile video oyun müziği etrafında toplanmıştır. Kullanıcı katkılarıyla desteklenen ücretsiz bir hizmettir, bu nedenle akış oyununda daha önde gelen oyuncular gibi destek sunmaz. Ancak, güncellemeler bol ve sorunlar hızla eziliyor.

Video oyun müziğine adanmış bir uygulamanın tamamı herkese hitap etmeyebilir. Yine de, özellikle hareket halindeyken chiptunes’tan hoşlananlar için Player for Rainwave, bu boşluğu takdire şayan bir şekilde dolduran mükemmel bir indie sürümüdür. Hepsinden iyisi, şarkıları derecelendirebilir ve en iyi melodileri favorilerinize ekleyebilir, deneyiminizi kişiselleştirerek yola çıkabilmeniz için, kargaşa ve karışıklık yok.

Player for Rainwave Ücretsiz Play Store'dan indir

Nerede olursanız olun eğlenin ve bağlantıda kalın

Bu, bugünün Android Auto uygulaması özetinin sonunu işaret ediyor. Umarız, Waze’deki trafik raporlarına ihtiyaç duysanız da, Spotify’dan veya yakın zamanda biraz düzene giren yerleşik oynatıcıdan birkaç parça dinlemeyi tercih etseniz de, arabanızda kullanmak için bazı yararlı uygulamalar bulmuşsunuzdur. Bir sonraki güncellemeye kadar uygulamaların keyfini çıkarın ve güvenli sürün!