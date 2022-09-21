Yeni arabanız kablosuz Android Auto’yu destekliyor mu?

Google’ın akıllı sürüş arkadaşı uygulaması Android Auto, sürücüler için paha biçilmez bir araçtır; Telefonunuzu aracınızın bilgi-eğlence ekranıyla eşleştirmenize ve yoldayken bağlantıda kalmanıza olanak tanır.

Çoğu araba, Android Auto’ya bağlanmak için geleneksel bir bağlı USB bağlantısı gerektirirken, bazı yeni modeller uygulamaya erişmek için kablosuz bir alternatif sunar.

Başlangıçta lüks araçlar ve üst donanım modelleriyle sınırlı olan kablosuz Android Auto, birçok otomobil üreticisinde standart bir özellik olarak görünmeye başlıyor.

Kablosuz Android Auto nedir ve nasıl çalışır?

Kablosuz Android Auto, telefonunuzdaki Wi-Fi aracılığıyla doğrudan arabanızın ana ünitesine bağlar. İlk kurulumu tamamladığınızda, Android Auto, aracınıza her bindiğinizde telefonunuzu otomatik olarak aracınızın bilgi-eğlence ekranına bağlar.

Standart Android Auto gibi, kablosuz Auto, aracınızın yerel bilgi-eğlence sistemini esasen geçersiz kılar ve telefonunuzun daha fazla işleri yapmasına izin verir. Uyumlu bir ana ünite ve araç içi Wi-Fi gerektirir; Bluetooth, kablosuz Auto’yu desteklemek için yeterli veri iletemez.

Android Auto bağlandığında aracınızın dokunmatik ekranı telefonunuza çok benzer. Akıllı telefonunuzdaki uyumlu uygulamalar, aracınızın ekranında büyük simgeler olarak görünür.

Buradan müzik veya podcast çalabilir, Google Asistan’ı kullanabilir ve adım adım yol tariflerini görebilirsiniz. Audible, Spotify, Waze ve WhatsApp dahil olmak üzere birçok uygulama Android Auto ile uyumludur.

Hangi arabalar kablosuz Android Auto ile uyumludur?

Kablosuz Auto’nun muazzam faydalarına rağmen, Google, özellik ve onu destekleyen arabalar hakkında çok fazla detay vermedi.

Google’ın uyumluluk listesi, pek çok otomobil markasının hangi modellerinin bu desteği verip vermediğini gösteriyor.

Bu amaçla, sayfanın altında bulabileceğiniz kendi kablosuz Android Auto uyumluluk listemizi bir araya getirdik. Kapsamlı bir liste değil, ancak üreticinin desteği onayladığı yerlerde karşılaştığımız modelleri içeriyor. Siz yine de yukarıdaki bağlantıyı kontrol etmeyi unutmayın!

Yine kablosuz Android Auto listemiz devam eden bir çalışmadır ve daha uyumlu araçlar buldukça güncelleyeceğiz. Bu listede olmayan onaylanmış bir cihaz biliyorsanız, yorumlarda sizden haber almak isteriz.

Ya arabam uyumlu değilse?

Arabanız orijinal olarak kablosuz Android Auto ile donatılmamış olsa bile, hala kablosuz olarak kullanabileceğiniz seçenekler var.

Arabanız yerleşik WI-FI’lı bir 2018 sonrasıysa, ancak yalnızca USB üzerinden normal Android Auto çalıştırıyorsa, hepsi kaybolmayabilir. En başta BMW olmak üzere birçok üretici, kablosuz güncellemeler yoluyla eski araçlara kablosuz Android Auto işlevi vermiştir.

Bu bir seçenek değilse ve bu özelliği sürüşünüze uyarlamak istiyorsanız, iyi haberlerimiz var. Piyasada kablosuz olarak bağlanmanıza izin veren nispeten ucuz dongle’lar var.

A Wireless, Indiegogo’da büyük bir başarı elde ederken, iyi değerlendirilmiş MA1 USB adaptörüyle Motorola gibi yerleşik markalar şimdi harekete geçiyor.

Son olarak, MacGyver yolundan gitmekten hoşlanan cesur ruhlar için, eski Android Auto kafalarının kablosuz olmasına izin veren bir Android TV çubuğu kullanan bir hack yöntemi var. Google’ın şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu seçeneği desteklemediğini unutmayın.

Resmi olmayan kablosuz Android Auto uyumluluk listesi

Acura 2022 modelleri MDX, RDX

Audi: 2022 modelleri A3, A4, A5, A6, A7, A8, E-Tron, E-Tron GT, Q3, Q5, Q7, Q8 (2022 modelleri)

BMW: 2022 modelleri 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, 7 Serisi, 8 Serisi, iX, i4, X3, X4, X5, X6, X7, Z4 2021 modelleri 4 Serisi 2020 1 Serisi, 2 Serisi, 5 Serisi , 6 Serisi, 7 Serisi, XE, X4, X6 2019 3 Serisi, 8 Serisi, X5, X7, Z4

Buick: 2022 modelleri Enclave, Encore GX, Envision

Cadillac: 2022 modelleri CT4, CT5, Escalade/Escalade ESV, XT4, XT5, XT6

Chevrolet: 2022 modelleri Blazer, Bolt EV, Bolt EUV, Camaro, Corvette, Equinox, Malibu, Silverado 1500, Silverado 1500 LTD, Silverado 2500/3500, Suburban/Tahoe, Trailblazer, Traverse

Chrysler: 2022 modelleri Pacifica

Dodge: 2022 modelleri Durango

Ford: 2022 modelleri Bronco, Edge, E-Transit, Expedition/Expedition Max, F-150, F-150 Lightning, Mustang Mach-E

GMC: 2022 modelleri Acadia, Hummer EV, Sierra 1500, Sierra 1500 LTD, Terrain, Yukon/Yukon XL

Honda: 2022 modelleri Accord, Civic

Hyundai: 2022 modelleri Accent, Elantra, Ioniq (Ioniq 5 hariç), Kona, Kona EV, Palisade, Santa Cruz, Santa Fe, Sonata, Tucson, Venue

Infiniti: 2022 modelleri Q50, Q60, QX50, QX55, QX60, QX80

Jeep: 2022 modelleri Pusula, Grand Cherokee/Grand Cherokee L, Wagoneer/Grand Wagoneer

Kia: 2022 modelleri Carnival, Forte, K5, Niro, Rio, Sorento 2021 modelleri K5, Sorento, Seltos

Lincoln: 2022 modelleri Navigator, Nautilus

Maserati: 2022 modelleri Ghibli, Levante, MC20, Quattroporte

Mercedes-Benz 2022 modelleri EQS, S Class Sedan 2021 modelleri EQS

Porsche: 2022 modelleri 911, Cayenne, Panamera, Taycan

Ram: 2022 modelleri 1500, 2500/3500, ProMaster

Range Rover: 2022 modelleri Range Rover, Range Rover Sport, Discovery, Defender

Toyota: 2022 modelleri Tundra

Volkswagen: 2022 modelleri Arteon, Atlas/Atlas Cross Sport, Golf GTI/Golf R, ID.4, Jetta, Taos, Tiguan 2021 modelleri Arteon, Atlas/Atlas Cross Sport, Golf GTI/Golf R, ID.4, Jetta, Taos , Tiguan

Güncelleme: Nisan 2022