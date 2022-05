Piyasada sayısız tablet var ama hangisi sizin için doğru? İster bir iPad’e, ister mevcut birçok Android modelinden birine bakıyor olun; test ettiğimiz en yüksek puanlı tabletlerden bazılarını sizler için bir araya getirdik. İşte 2022’nin en sağlam tabletleri…

2022’nin En Sağlam Tabletlerine Bir Bakış

En Sağlam Tabletler

Apple iPad Air (2022)

M1’in eklenmesi sayesinde iPad Air 2022, iPad Pro ile neredeyse aynı seviyededir. Bu Air’in Pro yerine geçebileceğini göstermez ama bazı yönlerinin benzer olduğunu söylemekte fayda var. Bu durum, nispeten uygun başlangıç fiyatlı bu yeni iPad Air’i, paralarının satın alabileceği en iyi iPad’i isteyen bütçeye uygun alışveriş yapanlar için iPad Pro’dan daha cazip hale getirebilir. Genel olarak, en yeni iPad Air neredeyse mükemmel bir tablettir. İyileştirme için hala biraz yer olsa da, bu şık, güçlü kayrağı koymak zor. Bu çoğu insan için tartışmasız en iyi tablettir.

Huawei MatePad Pro 12.6

Huawei, tablet dünyasında dikkate alınması gereken giderek daha etkileyici bir güç haline geliyor ve MatePad Pro belki de bugüne kadarki en iyi tableti. Daha pahalı bir tabletten beklediğiniz 10.8 inç ekran ve pil ömrü ile güçlü ve şık bir tablet. Aslında, fiyatın neredeyse yarısı olmasına rağmen MatePad Pro, güçlü iPad Pro’ya rakip olabilecek bir düzeyde, bu da özellikle bir Android tablet isteyen insanlar için daha uygun fiyatlı bir alternatif olduğu anlamına geliyor.

Apple iPad Mini (2021)

iPad Air hakkında bildiğimiz ve sevdiğimiz hemen hemen her şeyi alın, ancak tek elle kullanımı süper kolay bir boyuta ve ağırlığa küçültün ve beklediğiniz iPad olabilecek iPad mini’ye (2021) sahip olun. Mini, Düz kenarlı tasarıma, çok daha küçük çerçevelere ve bir iPad hakkında sevdiğimiz hemen hemen her şeye sahip Apple Pencil 2 desteğine sahiptir. Aynı zamanda, iPad Air’i ve Pro olmayan her iPad’i geride bırakan süper hızlı A 15 Bionic system-on-chip’e sahiptir. Ekranı aynı zamanda süper parlak (500’den fazla parlaklık) ve bu kadar küçük bir cihaz için şaşırtıcı derecede iyi bir ses seviyesi var.

Lenovo Tab P11 Pro

P11 Pro’nun öne çıkan özelliği şüphesiz, inç başına 263 piksel ve HDR10 desteği olan 11,5 inç 1600 x 2560 OLED olan ekranıdır. Bu yüzden büyük, keskin ve OLED olması, Apple’ın tüm iPad serisi de dahil olmak üzere LCD rakiplerine göre tartışmasız bir avantaj sağlıyor. Bu ekran görsel medya için harika, ancak dört güçlü hoparlör sayesinde ses için de harika. Ve aynı zamanda iyi inşa edilmiş, diğer tabletler kadar pahalı görünmesini sağlayan metal bir kaplaması da vardır. Lenovo Tab P11 Pro hem ekran kalemi hem de klavye aksesuarlarını destekler, bu nedenle iPad Pro serisine ve Samsung Galaxy Tab S7’ye benzer şekilde çok yönlüdür.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, iPad Pro’ya gölge düşüren ilk tablettir. Devasa 14.6 inç OLED ekranı ile bu Android kayrak, 12.9 inç iPad Pro ile kıyaslandığında; Pro’nun sevimli görünmesini sağlıyor. İsteğe bağlı klavye eki ve geliştirilmiş çoklu pencere modu ile Galaxy Tab S8 Ultra potansiyel olarak bir dizüstü bilgisayarın yerini alabilir. Samsung, Galaxy Tab S8 Ultra ile hibrit ve ev çalışanlarını net bir şekilde hedefliyor; çünkü görüntülü aramalar için 4K çözünürlüğe kadar çift ön kamera desteği ve hareket halindeyken sizi çerçevede tutmak için otomatik çerçeveleme özelliği sunuyor.

Samsung Galaxy Tab A7

Android hayranları nihayet çok daha uygun bir fiyata gerçek bir iPad rakibine sahipler. Galaxy Tab A7, içerik tüketmek için harika bir 10.4 inçlik tablettir. Web’de geziniyor veya film akışı yapıyor olsanız da, Apple’ın iPad’iyle elde ettiğinizden daha ince olan; süper ince çerçeveleri sayesinde içeriğinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Ayrıca batarya testlerinde 13 saat 13 dakika dayanacak dayanıklılığı olduğu bulundu. Ayrıca bu tablet, cihazın kilidini açmak için yüz tanıma özelliğine de sahiptir.

Apple iPad 2021

9. Nesil iPad, 8. Nesil güncellemelerine benziyor. A13 Bionic işlemc; 2021 iPad’e, iPadOS 15’in LiveText gibi daha fazla makine öğrenimi hilesi getirmesiyle birlikte; hızlanmasını sağlamak için performansta gerekli artışı sağlıyor. iPad’in ekranı hala parlak, renkli ve tam da bu fiyat noktasında ihtiyacı olan şeylere sahip. Ayrıca, Apple, üçüncü taraf Bluetooth seçeneklerinden daha kolay kullanılabilen; desteklenen Apple yapımı aksesuarları için birinci nesil Kalem ve Akıllı Klavye Folio’suna bağlı kalıyor.

Microsoft Surface Go 2

Surface Go 2, selefin tüm kusurlarını hedef alır ve hepsini düzeltir. Her şeyden önce daha ince çerçeveleri olması, muhtemelen bir tabletin; en önemli parçası olan daha büyük bir ekran sağlar. Surface Go 2, önceki model için 10 inç’e kıyasla 10,5 inçlik bir ekrana sahip. En büyük yükseltme, orijinal Surface Go’dan 5 saatten daha uzun olan; Surface Go 2’nin 11 saat 39 dakikalık pil ömrüdür.

Apple iPad Pro 11

12.9 inç iPad Pro daha iyi bir ekrana sahip olabilir, ancak 11 inç iPad Pro daha fazla insan için tartışmasız daha iyidir. Pil ömrü harika ve tablet daha hafif ve geçen yılki Sihirli Klavyeyle daha iyi uyuyor. Bunun üzerine, çoğu tablet uygulaması için belki de çok güçlü olan Apple M1 çipinin şaşırtıcı hızını elde edersiniz. Bu da zorlu video ve resim düzenleme uygulamalarını kullanan kişiler için harika bir özelliktir.