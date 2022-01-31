2023 Chevy Corvette Z06, 3.6 Milyon Dolara Satıldı!

Chevrolet, bu yaz piyasaya çıkacak olan yeni Z06‘nın ilk üretim versiyonunu bağışladı. Bu hafta sonu Barrett-Jackson müzayedesinden önce görücüye çıkan göz kamaştırıcı araba; 3.6 milyon dolara hasılat yaptı. Oysa uzmanlar arabanın bir milyon dolardan biraz fazla edeceğini düşünüyordu.

Ancak ilk perakende üretim 2023 Chevrolet Corvette Z06 70. Yıldönümü Sürümü, bu hafta sonu Scottsdale, Arizona’daki Barrett-Jackson müzayedesinde 3,6 milyon dolara satışa çıktı.

Bu, müzayede şirketinin, Detroit Çocuk Fonu yararına; 2020’de 3 milyon dolara satılan ilk ortadan motorlu Chevrolet Corvette Stingray’i geçerek; hayır kurumu için açık artırmada satılan bir araba rekoru oldu. İlginç bir şekilde, iki Chevrolet’i de alan aynı kişiydi: NASCAR takım sahibi Rick Hendrick.

Otomobiller ilgi toplasa da beklenen değerinin üç katından fazla satılmasının başka bir nedeni daha vardı. Bunun nedeni satıştan elde edilen gelirin yüzde 100’ünün; ulusal bir sivil toplum kuruluşu olan Operation Homefront’a gitmesinden kaynaklanıyor.

Corvette baş mühendisi Josh Holder yerel ABC15 Arizona haber istasyonuna verdiği demeçte; bu Corvette’te 670 beygirlik 5.5 litrelik LT6 V-8 motor için kullanılan parçaların bir yarış arabasında kullanılabileceğini söyledi.

Bu, şimdiye kadar herhangi bir üretim otomobilinde bulunan en yüksek beygir gücüne sahip doğal emişli üretim V-8 oldu. Yeni Z06’nın üretimi bu yaz başlayacak ve fiyatı yaklaşık 90.000 dolardan başlayacak. Yani bu 3.2 milyon dolarlık gelir tamamen vakıf içindi.