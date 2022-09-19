2023 Land Rover Range Rover Sport özellikleri ve fiyatı

“Spor” tanımı hangi noktada “daha ​​küçük” ile eşanlamlı hale geldi? 2023 Land Rover Range Rover Sport ne küçük, ne de Land Rover’ın ikinci en büyük Range Rover’ı ve kapladığı alan tam boyutlu Range Rover ile neredeyse aynı – ve de daha dinamik odaklı SUV’lere göre özellikle sportif.

Şimdi üçüncü neslinde olan Range Rover Sport, bir grand tourer ile her zaman daha fazla ortak noktaya sahip olmuştur. Geniş, son derece konforlu ve gerektiğinde zahmetsizce yetenekli olan en yeni Sport, virajlı bir yola, bir dağa tırmandığı veya şehir ormanını aştığı kadar kolayca saldırabilen bir Range Rover’dır. Ancak, derinden paylaşılan DNA ve donanım nedeniyle bu, öncekinden daha az belirgindir.

Direksiyonun arkasındaki yuva ve Range Rover’daki vites kolunun önündeki küçük bir bölme dışında, iki SUV neredeyse aynı kabinlere sahip. Pivi Pro’nun hakim olduğu özellik setleri de aynı. Eşsiz Ultrafabric vinil döşeme ve dövme karbon gibi döşeme ve döşeme seçenekleri, Sport’a kendi iç mekan stilini verir, ancak iki otomobil arasındaki benzerlikler gizlenemez.

Hızlı İstatistikler 2023 Land Rover Range Rover P510e Autobiography Motor: Turboşarjlı 3.0 litre I6 Güç: 503 Beygir Gücü 0-100 KMH: 5.2 Saniye EV Aralığı: 78 Km Başlangıç Taban Fiyatı: 105,675 ABD doları (P440e için)

Range Rover Sport ve amiral gemisi Range Rover‘ın ne kadar özelliğini paylaştığını hesaplamak zor. Ancak Sport’un öne çıktığı bir alan, göreceli olarak yapılandırılabilirlik eksikliğidir. Tam boy Range Rover’da 12 ayrı gövde stili, donanım ve güç aktarma sistemi kombinasyonu var, ancak Sport, 84.475 $’dan başlayan ve 122.975 $’a kadar uzanan fiyatlarla bunların sadece üçte birine sahip.

Yine de, güç aktarma organları temel düzeyde aynıdır. 48 voltluk yarı hibrit sisteme sahip turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altılı motor SE Dynamic donanıma sahip merdivendeki ilk basamak olurken, takılabilir pil paketi ve elektrik motoruna sahip bu benzinli Autobiography’nin temelini oluşturuyor. Son olarak, Range Rover’da beni çok etkileyen BMW yapımı çift turboşarjlı 4.4 litrelik V8, P530 First Edition‘da ve serinin en tepesinde yer alıyor.

Ve Range Rover Sport, tam boyutlu model kadar ağırlığa sahip olduğu için – güç aktarma organlarına bağlı olarak sadece 150 ila 175 pound arasında – performans, pano genelinde neredeyse aynı. Altı silindirli Sport, 100 km’ye 5,4 saniyede ulaşırken, P530 V8 bu işi 4.3’te yapıyor – eşdeğer Range Rover modellerinden onda bir daha hızlı.

Ancak donanım aynı olduğu için bu aptal güç tanımlarını görmezden gelebilirsiniz. Her iki plug-in-hibrit model, turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı silindirli, 38,2 kilovat saatlik (31,8 kullanılabilir) lityum iyon pil ve motor ile ZF sekiz vitesli otomatik şanzıman arasına yerleştirilmiş 105 kilovatlık elektrik motoru taşır. Şarj süreleri aynıdır (11.0 kW şarj cihazında yüzde 100’e 5 saat veya 50 kW DC şarj cihazında 40 dakika ila yüzde 80), her ikisi de EPA’ya göre 78 km tamamen elektrikle yol yapacak.

Güç aktarma organları entegrasyonu, elektrikten gaz gücüne sorunsuz geçişler ve en zorlu koşullar dışında hepsinde tekrar geri döndüğü için mükemmeldir.

Güç aktarma organı ne kadar iyi olursa olsun, süspansiyon kurulumu tartışmasız daha ilginç. Range Rover Sport, tam boyutlu Range Rover ile aynı harika donanımdan yararlanıyor ve kendi benzersiz yazılımıyla sürüş/yol tutuş dengesini değiştiriyor.

Her Range Rover Sport, çift odacıklı yaylara sahip yeniden tasarlanmış bir havalı süspansiyonla birlikte gelir. Bir oda dinamik durumlar içindir, diğeri ise daha günlük sürüş içindir – süspansiyon sertliği daha geniş bir yelpazede yer alır, bu da Sport’un gerçekten önemli olduğunda bir Range Rover’dan daha sıkı olduğu anlamına gelir.

Mevcut dört tekerlekten direksiyon, aktif viraj denge çubukları ve fren tabanlı tork yönlendirmeli sınırlı kaymalı diferansiyelin yanı sıra Sport, gövde hareketleri üzerinde sıkı, öngörülebilir bir kontrole ve yön değiştirme konusunda alışılmadık bir istekliliğe sahiptir. Köşelerde eğlenceli ve ilgi çekici ya da en azından 5,500 kiloluk bir SUV kadar eğlenceli ve ilgi çekici.

En önemlisi, Range Rover Sport’un sürüş kalitesi ve kabin içi deneyimi mükemmel. Sport’a böylesine etkileyici bir çeviklik kazandıran teknolojilerin aynısı – Sport’a özel çift odacıklı yaylara ve aktif viraj denge çubuklarına sahip havalı süspansiyon – ona sarsılmaz ve öngörülebilir bir sürüş kalitesi sağlıyor. Büyük, küçük, tek taraflı veya şeritleri kapsayan kusurlar pek önemli değil çünkü Spor bunları görmezden geliyor.

Range Rover Sport’un sürüş dinamikleri tek başına güzel ve ödeyeceğiniz paraya değer. Akıllı teknolojiyle donatılmış son derece konforlu, yüksek kaliteli bir kabine sahip olması, Range Rover Sport‘un yüksek başlangıç fiyatını en azından anlaşılabilir olmasa da şaşırtıcı kılıyor. Temel SE ve P360 aktarma organları için fiyatlar 84.475 dolardan başlıyor. Ancak sorun şu ki, tam boyutlu Range Rover’ın aksine çok fazla farklı konfigürasyon yok. Belirli performans seçenekleri de yalnızca Birinci Sürüm’de mevcuttur. Dört tekerlekten yönlendirme veya tork yönlendirmeyi başka hiçbir yerde bulamazsınız. Umarım gelecek model yıllarında bu durum değişir.

İyi haber şu ki, gözünüz bir Range Rover Sport’taysa, seçenekler kataloğunu çok fazla araştırmanıza gerek yok. Örneğin 105,675 dolar fiyatı olan Range Rover Sport Autobiography P440e, 93,250 dolarlık Porsche Cayenne E-Hybrid‘den önemli ölçüde daha yüksek bir başlangıç ​​fiyatına sahip. Ancak başlangıç seçeneklerini tercih ettiğinizde fiyat tabii ki daha ucuzluyor.

Bunu göz önünde bulundurarak, Range Rover Sport değerli bir şey gibi hissediyor. Çok iyi yaptığı her şeyi düşündüğünüzde bu iki kat doğrudur. Otoyollarda, virajlı yollarda, tekerlek izleriyle dolu ve kayalık patikalarda veya şehir sokaklarında olsun, Range Rover Sport etkileyici tam boyutlu Range Rover’ın değerli ve sevimli bir devamıdır.

2023 Land Rover Range Rover Sport’un henüz Türkiye fiyatları açıklanmadı. Fiyatlar netleştiğinde bu yazıyı güncelleyeceğiz.