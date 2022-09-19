2023 Mercedes-AMG C63, 21 Eylül’deki İlk Çıkışından Önce Tanıtıldı

AMG, bu yılın başlarında Goodwood Hız Festivali’nde C63’ün ince bir şekilde kaplanmış üretime yakın bir prototipini getirdi ve şimdi spor sedanını ortaya çıkarmak üzere. BMW M3 rakibi hakkında bilmediğimiz çok az şey var, ancak bu ilginç teknik özelliklerin gerçek dünya performansına nasıl dönüşeceğini merak ediyoruz. Arkadan çekişli selefinin aksine, yeni nesil sadece 4Matic ile satılacak.

Odadaki file hitap eden V8, resmen geçmişte kaldı. Affalterbach’tan gelen gözetmenler, yeni C63’ün “45” modellerinden 2.0 litrelik M139’u benimseyeceğini, ancak daha fazla güçle ve uzunlamasına monte edileceğini birçok kez yinelediler. Arkaya monte edilmiş bir elektrik motoru, gerekli suyunu 6,1 kWh’lik bir pilden alacak ve evet, araba bir plug-in hibrit olacak.

Silindir sayısını yarıya indirmek, saflık tutkunlarını hiç şüphesiz üzecektir, ancak toplam 670 hp güç çıkışıyla, amiral gemisi C-Serisi gerektiği gibi hızlı olmalıdır. Yeni bir yarışmacı olan M3 Touring ile savaşacak sıcak bir vagon olan C63 Estate‘in de ortaya çıkmasını umuyoruz. Bir yan not olarak, 2023’ten itibaren yeni M otomobilleri de plug-in hibrit olacak. Ancak Bavyeralıların içten yanmalı motorlarını küçültme gibi bir niyetleri yok ve en az 2030’a kadar sıralı altı ve V8’e sadık kalacağına söz veriyor.

AMG C63, PHEV kurulumu göz önüne alındığında tamamen elektrikli bir menzil sunmalıdır, ancak pilin ne kadar küçük olacağı göz önüne alındığında, içten yanmalı motor er ya da geç devreye girecektir. Dört potalı motorun eski V8’den çok daha hafif olmasına rağmen, hibritle ilgili tüm parçaların kesinlikle ağırlığa etki edeceği ve çok daha ağır olursa ağırlık bir endişe kaynağı olabilir.

Dünya prömiyerinin 21 Eylül Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanıyor. AMG, iki kapılı C-Serisi ve E-Serisi modelleri CLE olmak üzere birleşeceği için başka bir C63 Coupe ve Cabriolet piyasaya sürmeyecek.