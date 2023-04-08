2023 Yılın Otomobili Ödülü Hyundai Ioniq 6’nın Oldu!

Hyundai yine başardı; geçen yıl Dünyada Yılın Otomobili unvanını Ioniq 5 almıştı ve şimdi sıra yeni Hyundai Ioniq 6′da.

Şu anda gerçekleşen 2023 New York Otomobil Fuarı sırasında Ioniq 6, sonunda 2023 Dünya Yılın Otomobili unvanını almak üzere önce Dünya Tasarım Otomobili ve Dünya Elektrikli Araç ödüllerini aldı. Ancak bu, Hyundai Grubu için ödüllerin sonu değildi – Kia EV6 GT’ye 2023 Dünya Performans Otomobili unvanı verildi.

Hyundai Ioniq 6, BMW iX1/X1 ikilisine karşı yarıştı ve Kia Niro da kısa listeye alındı. BMW i7 ve Lucid Air, Dünya Elektrikli Araç ödülüne adaydı ve Ioniq 6 ödülü onlardan aldı. Lucid Air ve Range Rover da Dünya Tasarım ödülü için kısa listeye alındı, ancak kupayı alan yine Ioniq 6 oldu.

Üstüne üstlük, Hyundai ve Genesis’in tasarım başkanı SangYup Lee (aynı zamanda Hyundai’nin Başkan Yardımcısıdır), 2023 Yılın Dünya Otomobili ünvanına layık görüldü.

Lucid Air, sonunda World Luxury Car unvanını kazandı ve Citroen C3, World Urban Car unvanını alarak uzaklaştı. Hyundai Ioniq 6, yılın otomobili ödülünde en büyük otomobil üreticilerinden toplam 21 araca karşı yarıştı.

Tasarımcılar tarafından benimsenen cesur tasarım dilinin bir kanıtı olan Hyundai’dan inanılmaz bir performans. Gelecek yıl çok ilginç olacak, yarışma yeni Kia EV9, Polestar 3 ve Audi Q8 e-tron’u içerecek. Yine de Hyundai’yi unutmayalım, şirket bu yıl üçüncü elektrikli otomobili olan Ioniq 7‘yi piyasaya sürüyor. Bu büyük SUV, platformunu Kia EV9 ile paylaşacak ama ona hiç benzemeyecek.