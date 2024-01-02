Ana Sayfa » Oyun 2023’te Game Pass’e Eklenen Oyunların Değeri 9 Bin Dolar Oldu Oyun 2023’te Game Pass’e Eklenen Oyunların Değeri 9 Bin Dolar Oldu Emine Emre 12 Görüntüleme 0

2017 yılında piyasaya sunulan Game Pass, günümüzde en popüler oyun abonelik servislerinden biridir. Kurulduğu günden bugüne dek büyümeye ve devam eden Game Pass’in 2023 yılına ilişkin istatistikleri belli oldu. 2023’te Game Pass’e eklenen oyunların değeri 9 bin dolar seviyesine ulaştı. İşte detaylar…

2023’te Game Pass’e Eklenen Oyunların Değeri 9 Bin Dolar Seviyesine Ulaştı

Microsoft’un oyun abonelik hizmeti olan Game Pass 2023 yılını verimli geçirdi. Game Pass sistemi, geniş oyun kütüphanesi aracılığı ile Xbox konsollarında ve PC’lerde uygun fiyatlı oyun deneyimi sunmaktadır. Game Pass platformu üyeleri, bu kütüphaneden istedikleri oyunları indirerek oynama hakkına sahiptirler.

Oyun tutkunlarının severek kullandığı bu abonelik hizmeti 2023 yılında oyun yelpazesini daha da genişleterek, pek çok oyunu kütüphanesine ekledi. Bu kapsamda platforma yaklaşık 9000 dolar değerinde yeni oyun eklendi.

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TrueAchievements 2023 yılında Game Pass’e eklenen oyunların değerini hesapladı. TrueAchievements’in yayımladığı verilere göre Microsoft’un Game Pass platformuna eklediği oyunların tam değeri 8763 dolar. Oyun sektöründeki rekabetine güçlü yatırımları ile devam eden şirket Hi-Fi Rush, Starfield, Atomic Heart, Dead Space ve Lies of P gibi çok beğenilen yapımlar da bulunuyor.

Microsoft hizmeti olan Game Pass abonelik ücretleri 2023 yılı içerisinde yüklü zamlar alsa da yine de oyun severlerin en çok kullandığı servislerden biri olmaya devam ediyor. Bununla birlikte 2024 yılı içerisinde yeni yapımların, özellikle Activision-Blizzard oyunlarının da Game Pass kütüphanesine eklenmesi beklenmekte.

Game Pass Abonelik Ücretleri Ne Kadar?

Activision-Blizzard’ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından şirket Game Pass abonelik ücretlerine yeni bir zam daha yapmıştı. 2023 yılında abonelik servisi ücretleri biri Temmuz bir diğeri Kasım ayında olmak üzere iki kez zam aldı. Bu fiyat artışları oyun severleri üzse de yine de Game Pass’in avantajlarından vazgeçmeyerek üyeliklerini sona erdirmediler. Microsoft’un yaptığı son zammın ardından Game Pass Türkiye üyelik ücretleri şu şekilde oldu: