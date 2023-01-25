2023’te izlemeniz gereken 5 yeni korku filmi

Scream, Barbarian, Smile ve Speak No Evil‘in sadece izleyicilerle değil eleştirmenlerle de puan aldığı 2022’nin korku filmleri için harika bir yıl olduğuna şüphe yok. Orphan: First Kill ve Terrifier 2 gibi B filmleri bile hak ettiklerinden daha iyiydi ve slasher türüne hayranların aralarından seçim yapabileceği derin bir entelektüel bakış açısı sunuyordu.

İyi haber şu ki, 2023 de korku filmi severler için harika bir yıl olacak. M3GAN’ın canice TikTok dans hareketleriyle gişe hasılatını yönetmesiyle korku türü, değerli orijinaller, yeni yapımlar, devam filmleri ve uyarlamalarla dolu bir listeyle bu yıl daha da fazla başarı elde etmeye hazırlanıyor. Bu filmler, 2022’deki diğer filmler kadar iyi olma potansiyeline sahip.

Skinamarink

İki çocuk gece yarısı uyandığında babalarının kayıp olduğunu ve evlerindeki tüm pencere ve kapıların kaybolduğunu görürler. Tuhaf durumla başa çıkmak için ikili, oturma odasına yastık ve battaniyeleri ile gelerek orada birlikte uyumaya karaar verirler.

Kulübeye Tıklat

Ücra bir kulübede tatil yapan genç bir kız ve ailesinin hayatı, silahlı dört yabancı tarafından rehin alınmalarıyla bambaşka bir hal alır. Aileden, kıyametin önlenmesi için zorlu bir seçim yapması istenir. Dış dünya ile bağlantıları olmayana aile üyeleri, her şeylerini kaybetmeden önce zor bir karar vermek zorundadır.

Book Club: The Next Chapter

2018 yapımı Book Club’ın devam filmi, hiç gidemedikleri eğlenceli kızlar gezisi için kitap kulüplerini İtalya’ya taşıyan dört yakın arkadaşı konu alıyor.

Cuckoo

17 yaşındaki bir kız, ailesiyle birlikte hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir tatil yerine taşınmak zorunda kalır. Olaylar silsilesi ise yakasını bırakmaz.

The Exorcist

1973 yılında çıkan ve aynı adı taşıyan orijinal film ile iki Oscar kazanan, korku sinemasının klasiklerinden biri haline gelen The Exorcist, William Peter Blatty’nin 1971 tarihli kitabına dayanıyordu. Hikâye, şeytan tarafından ele geçirilen genç bir kızın (Linda Blair) yaşadıklarına odaklanıyor. Annesi de (Ellen Burstyn) onu kurtarmak için iki rahibin yardımına başvuruyor ve o ikonik sahneler gerçekleşiyor.