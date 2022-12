2023’te vizyona girecek iddialı filmler

2023, kısmen tüm yıl boyunca gelecek vaat eden filmler sayesinde sinemalara büyük bir dönüş olacak gibi görünüyor. Canın ne çekerse çeksin, sinemalara gelmenin tatmin edici olduğu kesin. Korku filmi ister misiniz? Bir dizi süper kahraman macerası mı? Kalp çarpıntısı yapan gerilim filmleri? Dünyanın dört bir yanında, silüetlerde ve denizin altında maceralar mı? Casuslar, korkutmalar, kaprisler ya da Barbie’nin dünyasının tüm harikalarını arıyor olabilirsin.

İşte 2023’te görmek için sabırsızlandığımız 23 film, vizyon tarihine göre sıralandı. Okuyun ve takvimlerinizi işaretleyin.

M3GAN (6 Ocak)

Child’s Play’den Chucky’nin bir American Girl oyuncak bebeğiyle seviştiğini hayal edin. Kutsal olmayan yumurtlamaları muhtemelen yalnız, öksüz bir kızın en iyi arkadaşı olmak için tasarlanmış güzel sarışın bir robot olan M3gan’a benzeyecektir. Çocuğun bakıcısı (Get Out’tan Allison Williams) gözünü kırpmayan yapay zeka tarafından ürkütülene kadar her şey eğlence ve oyundur. Elbette, öncül sağlam bir cinayet bebeği eğlencesidir. Ama Blumhouse’dan en son haberler için bizi gerçekten heyecanlandıran şey, fragmandaki öldürücü dans numarası.

Oyuncular: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald ve Jenna Davis

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17 Şubat)

MCU, yeni yılına üçüncü Ant-Man filmi ile başlıyor ve bu sefer çok ama çok küçük bir aile meselesi. Scott Lang ve gözüpek kızı Cassie, Hope Van Dyne ve ebeveynleri Hank Pym ve Janet Van Dyne ile birlikte kendilerini hain Kuantum Diyarına yapılan plansız bir geziye kaptırırlar. Orada onları ne bekliyor? Meraklı kamera hücreleri ve Loki’nin Boss Level kötü adamının dönüşünü içeren yeni macera dünyaları. İlk iki Ant-Man gezisini yöneten Peyton Reed, büyük bir eğlence ve şaşırtıcı bir eğlence sunarak tekrar geri döndü.

Oyuncular: Paul Rudd, Michelle Pfeiffer, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Bill Murray, Randall Park, Kathryn Newton ve Jonathan Majors

Scream VI (10 Mart)

Çarşamba günkü Jenna Ortega’nın sahne çalan kabadayılığının yanı sıra, Scream 5 (namı diğer Scream) bir hayal kırıklığıydı. Ancak yazarları (Guy Busick ve James Vanderbilt) ve yönetmenleri (Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett), Ghostface merkezli bu altıncı taksitle bizi korkutmak için ikinci bir şansa sahipler. Ve Neve Campbell bu girişten vazgeçmiş olsa da, bu devam filmi, Scream 4 hayranlarının favorisi Kirby Reed’in (Hayden Panettiere) karışıma geri döndüğü haberiyle iyi bir başlangıç yaptı. Nasıl hayatta kaldı? Rebootquel’in Randy Meeks, Mindy Meeks-Martin’e (Jasmin Savoy Brown) cevabının onu yıkacağından eminiz.

Oyuncular: Melissa Barrera, Jenna Ortega, Hayden Panettiere, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Courteney Cox, Tony Revolori, Dermot Mulroney, Samara Weaving ve She-Hulk’tan Josh Segarra.

Shazam! Fury of the Gods (17 Mart)

Black Adam’ın hemen ardından DCEU, Shazam’ın kesinlikle canlı bir devam filmini sunuyor! Billy Batson, süper güçleri ve güçlendirilmiş koruyucu ailesiyle geri döndü, ancak nasıl takım olunacağını öğrenmenin giderek artan sancıları var. Daha da kötüsü, Atlas’ın güçlü Kızları Hespera (Helen Mirren) ve Kalypso’nun (Lucy Liu), “tanrıların tüm güçlerini” kullanan bu çocuklarla aralarında bir anlaşmazlık var. Dünya onların savaş alanı olacak. Yönetmen David F. Sandberg’in yeniden yönetmen koltuğuna oturmasıyla, iyi bir zaman olacağı kesin.

Oyuncular: Zachary Levi, Adam Brody, Rachel Zegler, Meagan Good, Jack Dylan Grazer, Helen Mirren ve Lucy Liu

John Wick: Chapter 4 (24 Mart)

Eksantrik kiralık katiller, yoğun entrikalar, görkemli dünya gezintisi ve göz kamaştırıcı savaş sahneleri dünyasının derinliklerine dalmaya hazır mısınız? Elbette, ilk bakışta, It’s Pennywise Bill Skarsgård’ın canlandırdığı John Wick’in dördüncü oyunu, köpeklere derin bir sevgi besleyen suikastçı ile metanetli bir düşman arasında acımasız bir hesaplaşma vaat ediyor. Ancak dublör koordinatörlüğünden yönetmenliğe geçiş yapan Chad Stahelski, ilk fragmandan itibaren Wickverse hayranlarına, öldürücü bir doruğa giden bu yolun, neon ışıklar, tanıdık yüzler ve yumrukların çekilmediği şiddetli bir gösteriyle döşeneceğine dair güvence verdi.

Oyuncular: Keanu Reeves, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Clancy Brown, Ian McShane ve Natalia Tena

Guardians of the Galaxy, Vol. 3 (5 Mayıs)

Spider-Man: No Way Home ve Black Panther: Wakanda Forever gibi, Star-Lord ve ekibinin kaderinde en son MCU maceralarında kederle başa çıkmak var. Hâlâ Gamora’nın ölümüyle sarsılan Peter Quill, Groot, Nebula, Drax, Rocket ve Mantis yeni bir göreve çıkar. Karanlık atlama noktasına rağmen, geri dönen yönetmen James Gunn’ın bir kez daha çılgın aksiyon, çılgın komedi ve tokatlayan bir film müziği sunacağını güvenle varsayabiliriz.

Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff ve Will Poulter

Fast X (19 Mayıs)

Açık konuşalım: Onuncu Hızlı ve Öfkeli filminin konusu hakkında hiçbir fikrimiz yok ve umurumuzda da değil. Vin Diesel ve ekrandaki kıç tekmeleyen ailesi, Los Angeles sokaklarında yarışırken, bir denizaltıyı geride bırakırken, bir banka kasasını devasa bir yelken gibi sürüklerken, bir gökdelenden diğerine bir araba sürerken heyecanlanmaktan asla geri kalmıyorlar. veya yüksek devirli bir arabayı uzaya götürmek. Hepsini seviyoruz. Tüm bu beklenen aksiyonun tepesindeki kiraz, artık Captain Marvel’dan Brie Larson ve West Side Story’den Rita Moreno’yu da içeren büyüyen bir topluluktur. Nasıl? Neden!? Hızlı filmlerin güzelliği budur – sırada ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz.

Oyuncular: Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Michael Rooker, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Sung Kang, Helen Mirren, Brie Larson ve Rita Moreno

The Little Mermaid (26 Mayıs)

Disney’in Hans Christian Andersen masalını yeniden canlandırdığı canlı aksiyonun ilk teaser’ında o ipeksi sesi duyduğumuz andan itibaren, Halle Bailey bizi kendine bağladı. Ardından, onun dünyasının bir parçası olmak için can atan heyecanlı Siyah çocukların yer aldığı ve kalplerimiz tam güçle belli bir deniz cadısı gibi büyüdü. Bu büyülü su altı alemine ilk bakış, kendimizi dalmak için bayıltıyor. Ve Chicago ve Into the Woods yönetmeni Rob Marshall’ın dümende, bu film müzikalinin parıldayan bir dinglehopper gibi göz kamaştırmasını bekliyoruz.

Oyuncular: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem ve Melissa McCarthy

Spider-Man: Across The Spider-Verse (2 Haziran)

Spider-Man Into the Spider-Verse’nin heyecanla beklenen devamı, Miles Morales’i (seslendiren Shameik Moore), her zaman havalı Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) ve her zaman darmadağın olan Peter’ı içeren, çok boyutlu buluntu ailesiyle yeniden bir araya getiriyor. B. Parker (Jake Johnson). Ancak bu Spidey kadrosuna, Jessica Drew (Issa Rae) ve Miguel O’Hara (Oscar Isaac) dahil olmak üzere, perdeli örtüyü giyen diğer heyecan verici kahramanlar da katılıyor. Birlikte, Miles’ın şimdiye kadar karşılaştığı en ölümcül düşmana karşı savaşacaklar. Ve bu sansasyonel sinema dizisinin inanılmaz animasyon estetiği sayesinde, bunu bol bol vızıltı ve stille yapacaklar.

Oyuncular: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya ve Brian Tyree Henry

The Flash (23 Haziran)

The Flash için heyecanlanmaya cesaret edebilir miyiz? Bu gecikmeli DCEU girişi heyecan verici bir oyuncu kadrosuna sahip. Bunlar arasında General Zod olarak Çelik Adam rolünü yeniden canlandıran Michael Shannon, Batman olarak geri dönen Ben Affleck ve Tim Burton’ın 80’lerdeki girişlerinin Batman’i olan tek ve tek Michael Keaton da geri dönüyor. kaportada. Yönetmen Andy Muschietti, ürkütücü yönünü Justice League yan ürününe taşıyacak. Ama başrol oyuncusu Ezra Miller aleyhindeki pek çok rahatsız edici iddia sizi bundan vazgeçirdiyse, anlıyoruz.

Oyuncular: Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Michael Shannon ve Kiersey Clemons

Indiana Jones and the Dial of Destiny (30 Haziran)

Harrison Ford, Indiana Jones’un maceralarının beşinci bölümü için şapkaya geri döndü. Elbette, Kristal Kafatası çok etkileyiciydi. Ancak senaryoda yazar/yönetmen James Mangold ile işbirliği yapan Edge of Tomorrow senaristleri John-Henry Butterworth ve Jez Butterworth sayesinde bu klasik seri yeni bir soluk alıyor. Ve bu karakteri dirilteceğine güvendiğimiz biri varsa, o da Logan’ın insanın içini titreten X-Men yeniden tasavvurunun arkasındaki akıldır. İlk teaser bizi o klasik tema şarkısını beklenti içinde mırıldanıyor. Artı, şu döküm listesine bakın!

Oyuncular: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen ve Boyd Holbrook

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One (14 Temmuz)

Top Gun: Maverick’in başarısının zirvesinde yükselen Tom Cruise, en ikonik karakterlerinden biri hakkında başka bir aksiyon dolu devam filmi ile yaz filmlerine geri dönüyor. Ethan Hunt, cesur casusluk ajanlarından oluşan muhteşem bir ekiple casusluk oyununa geri döndü. Yönetmen Christopher McQuarrie (Mission: Impossible — Rogue Nation, Mission: Impossible — Fallout) geri döndü ve ilk fragman biraz belirsiz olsa da şimdiden bize göz alıcı mekanlar, yüksek gerilimli sahneler ve daha fazlasını vaat ediyor. klasik Cruise için yanan.

Oyuncular: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Indira Varma, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Cary Elwes, Shea Whigham ve Mark Gatiss

Barbie (21 Temmuz)

Bu dünyada iki tür insan vardır: Canlı aksiyon Barbie ve Ken’in (Margot Robbie ve Ryan Gosling) ilk görüntüleri şiddetli pembe bir megaton moda bombası gibi düştüğünde çocukça bir zevkle ciyaklayanlar ve neşeye karşı bağışıklığı olanlar. . İkincisine sempati duyuyoruz, çünkü yönetmen Greta Gerwig (Lady Bird, Little Women) bu yıldızlarla dolu komedi beklentisiyle başımızı döndürüyor. Sadece şu kadroya bakın ve bu yaz filminin gösterişli bir oyuncak bebek reklamından çok daha fazlası olacağını biliyorsunuz.

Oyuncular: Margot Robbie, Ryan Gosling, Hari Nef, Simu Liu, Emerald Fennell, Michael Cera, Will Ferrell, Nicola Coughlan, Kate McKinnon, America Ferrera, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir ve Rhea Perlman

Oppenheimer (21 Temmuz)

Gişe açılış haftasonunda Barbie ile karşı karşıya gelen Christopher Nolan’dan sonuncusu. Kutuplaştırıcı gerilim filmi Tenet’i takip eden filmi, atom bombasının babası olarak da bilinen fizikçi J. Robert Oppenheimer’ın hayatını anlatan büyük bir proje olan Pulitzer Ödüllü biyografi American Prometheus’un bir uyarlamasıdır. Nolan’ın inanılmaz ekibinin, Manhattan Projesi’ne dönüp bakmanın getirdiği umutsuzluğun derinliklerini keşfetmesini bekleyin.

Oyuncular: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Florence Pugh, Gary Oldman, Jack Quaid ve Kenneth Branagh

The Marvels (28 Temmuz)

Captain Marvel’ın bu devam filmi, ünlü Avenger (Brie Larson), WandaVision’dan Monica Rambeau (Teyonah Parris) ve Ms. Marvel’den Kamala Khan (Iman Vellani) dahil olmak üzere bazı inanılmaz kadın kahramanları birbirine bağlayacak. Konu hala bir muamma, ancak Candyman yönetmeni Nia DaCosta ile birlikte, bu kesinlikle heyecan verici yolculuğa hazırız.

Oyuncular: Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani ve Samuel L. Jackson

Blue Beetle (18 Ağustos)

Superman ve Batman’i ve Wonder Woman’ı ve Aquaman’i, Shazam’ı ve Black Adam’ı ve The Flash’ı bilirsiniz. Ama en Mavi Böcek kahramanını hatırlıyor musunuz? Bu yaz gösterimi, uzaylı bir bok böceğinin ona tutunup ona insanüstü güçler vermesiyle hayatı sonsuza dek değişen genç Jaime Reyes’i (Xolo Maridueña) merkezine alacak. Bu maceranın DCEU’ya ne kadar bağlı olacağı belli değil. Belki Warner Bros., Harley Quinn veya Doom Patrol gibi HBO Max şovlarından bir ipucu alacak ve bu DC mülkünün, istediği kadar tuhaf ve vahşi bir şeye dönüşmesine izin verilecek.

Oyuncular: Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Harvey Guillén ve George Lopez

Kraven the Hunter (6 Ekim)

Önce Venom vardı, sonra Venom: Let There Be Carnage. Sonra Morbius geldi. Şimdi, Sony’nin Örümcek Adam Evreni, dünyanın gördüğü en büyük olma görevindeki şeytani bir büyük av avcısı hakkında aksiyon dolu bir macera olacağı kesin olan Avcı Kraven ile genişliyor. MCU’dan Quicksilver, Aaron Taylor-Johnson, Kraven rolünde ve ona aşağıdan göz atabileceğiniz, yıldızlardan oluşan bir kadro eşlik ediyor.

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Christopher Abbott, Alessandro Nivola ve Akademi Ödüllü Ariana DeBose

The Exorcist (13 Ekim)

İlk olarak, David Gordon Green, acımasız yeniden mahkum edilmiş üçlemesiyle Cadılar Bayramı’nı yeniden canlandırdı. Şimdi, karanlık enerjisini William Friedkin’in tüyler ürpertici korku klasiği The Exorcist’in devamı üzerine odaklıyor. DGG’nin Cadılar Bayramı ilminin farklı kısımlarını basitçe kesip çıkararak ele almasına benzer şekilde, Exorcist filmi de ilk filmin bitiminden 50 yıl sonra başlıyor ve görünürde bir devam filmi yok. Leslie Odom Jr., daha önce orada bulunmuş birinden – Regan’ın annesi Chris MacNeil’den başkası değil – tavsiye arayan şeytani eğilimli bir çocukla mücadele eden bir ebeveyni oynuyor.

Oyuncular: Leslie Odom Jr., Ann Dowd ve Ellen Burstyn

Dune: Part Two (3 Kasım)

Denis Villeneuve’ün Dune’u, Frank Herbert’in klasik romanının hakkını veren heyecan verici bir bilimkurgu destanıydı. Ve 2023’te daha da fazlasını elde edeceğiz. Arrakis’e döndüğümüzde, artık Fremenlerle müttefik olan Paul Atreides’in Harkonnenlere ve bizzat Padişah İmparator’a meydan okuduğunu göreceğiz… bunun galaksi çapında sonuçları olacak. Çarpıcı görsellerden yeni karakterlere ve daha da muhteşem kum solucanlarına kadar burada dört gözle bekleyecek çok şey var. Artı, herhangi bir kitap hayranının size söyleyeceği gibi, bu, Dune’un gerçekten garipleşmeye başladığı zamandır. Biraz baharat alıp gelecek Kasım’ı şimdiden görebilir miyiz?

Oyuncular: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Stellan Skarsgård, Léa Seydoux, Dave Bautista, Christopher Walken, Charlotte Rampling ve Stephen McKinley Henderson

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (17 Kasım)

Katniss Everdeen’in hikayesini biliyorsunuz, peki ya düşmanı Coriolanus Snow’un kökenleri? Açlık Oyunları üçlemesinin başarısının ardından, yazar Suzanne Collins bu soruyu ön bölüm The Ballad of Songbirds and Snakes ile araştırdı. Romanlardan (ve onların film uyarlamalarından) 64 yıl önce geçen bu hikaye, genç Snow’u (Tom Blyth) 10. Açlık Oyunları için akıl hocalığı yaptığı bir haraç için sert düşerken anlatıyor. Francis Lawrence (Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak, Açlık Oyunları Alaycı Kuş — Bölüm 1 ve 2) bu distopya macera serisinin bu ilginç yeni bölümünü yönetiyor. Ve yolculuk için zorlayıcı bir oyuncu kadrosu getirdi.

Oyuncular: Viola Davis, Peter Dinklage, Hunter Schafer, Rachel Zegler, Burn Gorman, Jason Schwartzman ve Tom Blyth

Wonka (15 Aralık)

Mutlak güneş ışığı sinemasının arkasındaki yönetmen Paddington ve Paddington 2, It Boy Timothée Chalamet ile Roald Dahl’ın tuhaf şekerlemecisinin kökenlerini keşfetmek için işbirliği yaptı. Willy Wonka Umpa-Lumpa’larla nasıl tanıştı? Bu şık stil anlayışını nerede geliştirmişti? Bunu yıldızlarla dolu boğuşmayla öğreneceğiz.

Oyuncular: Timothée Chalamet, Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Sally Hawkins ve Jim Carter

Aquaman and the Lost Kingdom (25 Aralık)

DCEU, 2023’ü bir süper kahraman ateşi dalgasıyla bitirmeyi planlıyor, Jason Momoa’nın 2018’deki Aquaman’in devamı niteliğindeki dönüşü sayesinde. Şu anda, hiçbir komplo detayı açıklanmadı. İri yarı başrol oyuncusu ve yönetmen James Wan’a ek olarak, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Dolph Lungren, Willem Dafoe ve Amber Heard’ın dönüşünü bekleyebiliriz – bu nedenle, açık deniz macerası ve bol miktarda seksilik bekliyoruz.

Oyuncular: Jason Momoa, Ben Affleck, Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Dolph Lundgren ve Yahya Abdul-Mateen II

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese en çok müjdelenen iki başrol oyuncusuyla yeniden bir araya geliyor: Leonardo DiCaprio (Shutter Island, The Departed, The Wolf of Wall Street) ve Robert De Niro (Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, The Irishman, Casino, Cape Fear). Bu seni en sonuncusunda satmaya yetmeli. Ama daha fazlasını mı istiyorsun? Scorsese, kurgu dışı ünlü kitap Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI’ın ilgi çekici bir uyarlamasıyla suç dramalarına geri dönüyor. Cinayet, komplo ve açgözlülük, topraklarında büyük petrol yatakları keşfedildikten sonra Osage halkının zengin üyeleri öldürüldüğünde devreye giriyor. Rahatsız edici ve aydınlatıcı bir drama olacağı kesin. Scorsese’nin oyuncu kadrosuna daha da ağırbaşlılık katan, eleştirmenlerce beğenilen oyuncular Lily Gladstone (Certain Women, First Cow), Jesse Plemons (The Power of the Dog, I’m Thinking of Ending Things) ve Brendan Fraser (Doom Patrol, The Whale).

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons ve Brendan Fraser

Bazı filmlerin fragmanlarının olmadığını farketmeşsinizdir. Bunun sebebi henüz yayınlamamış olmaları. Sık sık bu sayfayı ziyaret ettiğinizde daha güncel içerikleri göreceksiniz.