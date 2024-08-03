Amazon Prime aboneleri her ay yeni ücretsiz oyunları kütüphanelerine ekleyerek farklı oyunları bedava deneyimleme şansına erişiyor. Yeni ay içinse ücretsiz oyunlar belli oldu. Amazon Prime Gaming Ağustos’ta 20’den fazla oyunu bedava dağıtacak. İşte 2024 Ağustos Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları…
2024 Ağustos Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Açıklandı
Amazon Prime Gaming her ay olduğu gibi Ağustos ayında da kullanıcılarına ücretsiz oyun verecek. Amazon Prime üyeleri Temmuz ayında Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Youtubers Life 2, Midnight Fight Express ve çok daha fazlasına ücretsiz olarak erişme şansını yakalamışlardı. Temmuz ayında gerçekleştirilen Prime Day indirim günlerinde de pek çok oyun bedava sunulmuştu.
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Ağustos’ta ise platformda 20’yi aşkın yapım ücretsiz olacak. Oyun severlerin hoşuna gidecek pek çok kaliteli yapım listede yer alıyor. İşte Prime Gaming Ağustos oyunları ve ücretsiz erişime açılacakları tarihler:
- SteamWorld Heist (GOG) – 1 Ağustos
- Deus Ex: Mankind Divided (GOG) – 1 Ağustos
- Tomb Raider: The Angel of Darkness (GOG) -1 Ağustos
- Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles (GOG) – 1 Ağustos
- Gravity Circuit (Amazon Games App) – 8 Ağustos
- South of the Circle (GOG) – 8 Ağustos
- Loop Hero (Epic Games Store) – 8 Ağustos
- Trek to Yomi (Epic Games Store) – 8 Ağustos
- Kraken Academy!! (Amazon Games App) – 8 Ağustos
- Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition (Amazon Games App) – 15 Ağustos
- Beholder 3 (Amazon Games App) – 15 Ağustos
- Hard West 2 (GOG) – 15 Ağustos
- En Garde! (GOG) – 15 Ağustos
- Stray Gods: The Roleplaying Musical (GOG) – 15 Ağustos
- Grime: Definitive Edition (Amazon Games App) – 22 Ağustos
- KeyWe (Epic Games Store) – 22 Ağustos
- Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App) – 22 Ağustos
- Spells & Secrets (GOG) -22 Ağustos
- Young Souls (Amazon Games App) – 22 Ağustos
- Arcade Paradise (GOG) – 29 Ağustos
- INDUSTRIA (GOG) – 29 Ağustos
- The Collage Atlas (Amazon Games App) – 29 Ağustos
Amazon Prime Abonelik Ücreti Ne Kadar?
Prime Gaming ücretsiz oyunlarına bedava sahip olmak için Amazon Prime aboneliği gerekmektedir. Amazon Prime aboneliği aylık 39 TL şeklinde ücretlendirilmiştir. Oldukça uygun bir fiyatla abonelik oluşturabilir ve bu bedava oyunların keyfine varabilirsiniz. Abonelik, bir sonraki ay yenilenmese dahi kütüphaneye eklenen oyunlar “kalıcı” bir şekilde kullanıcının olmaktadır.