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Amazon Prime aboneleri her ay yeni ücretsiz oyunları kütüphanelerine ekleyerek farklı oyunları bedava deneyimleme şansına erişiyor. Yeni ay içinse ücretsiz oyunlar belli oldu. Amazon Prime Gaming Ağustos’ta 20’den fazla oyunu bedava dağıtacak. İşte 2024 Ağustos Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları…

2024 Ağustos Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Amazon Prime Gaming her ay olduğu gibi Ağustos ayında da kullanıcılarına ücretsiz oyun verecek. Amazon Prime üyeleri Temmuz ayında Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Youtubers Life 2, Midnight Fight Express ve çok daha fazlasına ücretsiz olarak erişme şansını yakalamışlardı. Temmuz ayında gerçekleştirilen Prime Day indirim günlerinde de pek çok oyun bedava sunulmuştu.

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Ağustos’ta ise platformda 20’yi aşkın yapım ücretsiz olacak. Oyun severlerin hoşuna gidecek pek çok kaliteli yapım listede yer alıyor. İşte Prime Gaming Ağustos oyunları ve ücretsiz erişime açılacakları tarihler:

SteamWorld Heist (GOG) – 1 Ağustos

– 1 Ağustos Deus Ex: Mankind Divided (GOG) – 1 Ağustos

Tomb Raider: The Angel of Darkness (GOG) -1 Ağustos

Tomb Raider : The Last Revelation + Chronicles (GOG) – 1 Ağustos

: The Last Revelation + Chronicles (GOG) – 1 Ağustos Gravity Circuit (Amazon Games App) – 8 Ağustos

South of the Circle (GOG) – 8 Ağustos

Loop Hero (Epic Games Store) – 8 Ağustos

Trek to Yomi (Epic Games Store) – 8 Ağustos

Kraken Academy!! (Amazon Games App) – 8 Ağustos

Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition (Amazon Games App) – 15 Ağustos

Beholder 3 (Amazon Games App) – 15 Ağustos

Hard West 2 (GOG) – 15 Ağustos

En Garde! (GOG) – 15 Ağustos

Stray Gods: The Roleplaying Musical (GOG) – 15 Ağustos

Grime: Definitive Edition (Amazon Games App) – 22 Ağustos

(Amazon Games App) – 22 Ağustos KeyWe (Epic Games Store) – 22 Ağustos

Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App) – 22 Ağustos

Spells & Secrets (GOG) -22 Ağustos

Young Souls (Amazon Games App) – 22 Ağustos

– 22 Ağustos Arcade Paradise (GOG) – 29 Ağustos

INDUSTRIA (GOG) – 29 Ağustos

The Collage Atlas (Amazon Games App) – 29 Ağustos

Amazon Prime Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Prime Gaming ücretsiz oyunlarına bedava sahip olmak için Amazon Prime aboneliği gerekmektedir. Amazon Prime aboneliği aylık 39 TL şeklinde ücretlendirilmiştir. Oldukça uygun bir fiyatla abonelik oluşturabilir ve bu bedava oyunların keyfine varabilirsiniz. Abonelik, bir sonraki ay yenilenmese dahi kütüphaneye eklenen oyunlar “kalıcı” bir şekilde kullanıcının olmaktadır.