2024 Ağustos’ta Gösterime Girecek Coraline İçin Yeni Poster Yayımlandı

Dün akşama sosyal mecralarda damga vuran olaylardan biri, Coraline filminden yeni poster yayımlanması oldu. Kısa sürede milyonlarca görüntülenme alan poster, yine on binlerce kişiden de yorum alarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Remastered olarak Ağustos ayında sinemalara geri dönecek olan Coraline için yeni poster ve diğer detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Remastered Coraline İçin Yeni Poster ve Yankıları

Türkçeye “Koralin ve Gizli Dünya” olarak çevrilen ve 2009 yılı Mayıs ayında ülkemizde de vizyona giren Coraline’nin etkileri sanat camiasında uzunca süre hissedilmişti. İzleyiciler tarafından bir hayli beğenilen yapım, aradan geçen 15 yılın ardından yeniden gündemde. Remastered Caroline, Ağustos ayında yeniden düzenlenmiş 3D olarak gösterime girmeye hazırlanıyor. İşte Coraline yeniden yapım filmine dair ilk poster:

New poster for ‘CORALINE’.



The film will be re-released in remastered 3D in August. pic.twitter.com/tAwR4LFoLb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 6, 2024

Posterin yayımlanmasının ardından filmin yeniden yapımı kısa sürede gündem oldu ve pek çok izleyici film hakkında yorumlarda bulundu. Bu yorumlarda olumlu olanlar olduğu kadar, yeniden yapım Coraline filmine gerek olmadığını savunanlar da vardı. Tüm yapımların remasteredını yapmaya gerek olmadığını düşünün bu izleyiciler, Coraline’in halen izlenilirliğinin yüksek olduğunu düşünüyor.

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İzleyicilerin ve Hayranların Yorumları

Posterin yayımlanmasının ardından hakkında binlerce yorum yapılan Coraline yeni filmi hakkında izleyicilerden gelen ilk geri dönüşlerden bazıları şu şekilde:

“Eminim, ilk filmi izleyen hemen hemen herkes bu filme de gitmek isteyecektir. Ağustos 2024 itibariyle vizyona gireceğini düşünürsek, 6 aylık bir süre kalmış. Şahsen bu yıl izleyeceğim filmler arasında kesinlikle yerini alacak.”

“Kesinlikle gereksiz. Filmlerin çıktıkları dönemin teknolojisi, görselliği de estetiğinin bir parçası. Animasyon filmler için de aynı şekilde. Gayet güzel şekilde izlenebilir halde filmin orijinali zaten. Her filmi remaster yapma yeniden vizyona sokma akımı başlamasın lütfen.”

“Türkiye için vizyona girip girmeyeceği belirsiz sanırım. Bu konuda sizin haberinizde de bir bilgi yer almıyor, yabancı kaynaklarda da hangi ülkelerde vizyona gireceğini bulamadım. Türkiye’de vizyona girecekse bile sanırım bu 2024 yılının sonunu bulabilir, ABD ile eş zamanlı olarak vizyona girmez diye düşünüyorum.”

“Yanlış bilmiyorsam romandan uyarlama bir film Coraline. Yeniden yapımında nasıl bir yenilik ya da farklılık gelecek onu tam olarak çözemedim. İlk filmden dolayı bile gidecek milyonlarca kişi olacaktır elbette sinema salonlarına, orası ayrı.”

“Remastered yerine devam filmi çekilmesini tercih ederdim doğrusu. Pek çok kişinin de böyle düşündüğünü ve istediğini zannediyorum. Bağımsız bir devam filmi ve ön bölüm için de gelecek yılları hedef göstereceklerdir sanırım.”