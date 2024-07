Ana Sayfa » Oyun 2024 Ağustos’ta Xbox Game Pass’e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu Oyun 2024 Ağustos’ta Xbox Game Pass’e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu Emine Emre 5 Görüntüleme

Microsoft’un abonelik servisi Xbox Game Pass her ay yeni oyunları kütüphanesine ekleyerek abonelerine eşsiz oyun deneyimi yaşatmaya çalışıyor. Yeni ayda Game Pass’in bazı oyunları da sızdırıldı; aralarında Mafia: Definitive Edition da bulunuyor. İşte 2024 Ağustos’ta Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar ve tarihleri…

2024 Ağustos’ta Xbox Game Pass’e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Microsoft abonelik servisi Xbox Game Pass her ay olduğu gibi Ağustos’ta da muhteşem oyunları kütüphanesine ekliyor. Ağustos’ta platforma eklenecek oyunlardan bazıları şimdiden belli oldu. Oyun kütüphanesini kaliteli yapımlarla genişleterek abonelerine keyifli oyun deneyimleri yaşatmaya çalışan platforma bu ay Crash N Sane Trilogy ve Mafia: Definitive Edition’ın da aralarında bulunduğu popüler oyunlar geliyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Xbox Game Pass’e Ağustos’ta Mafia: Definitive Edition, Creatures of Ava, Sopa: Tale of the Stolen Potato, Crash N Sane Trilogy, Core Keeper, Atlas Fallen ve Wargroove 2 oyunları eklenecek. Oyunların ekleneceği tarihler ise şu şekilde:

Sopa: Tale of the Stolen Potato – 6 Ağustos

Creatures of Ava – 7 Ağustos

Crash N Sane Trilogy – 8 Ağustos

Mafia: Definitive Edition – 13 Ağustos

Wargroove 2 – 15 Ağustos

Atlas Fallen – 22 Ağustos

Core Keeper – 27 Ağustos

Mafia: Definitive Edition Hakkında

Xbox Game Pass abonelik servisi platformuna eklenecek olan oyunlardan Mafia: Definitive Edition, 2020 yılında piyasaya sürülmüş ve aksiyon – macera oyunu severler tarafından oldukça sevilen bir yapım. Oyun 2002 yılında piyasaya çıkmış olan aksiyon Mafia oyununun yeniden yapımı olarak yayınlandı ve yüzde 96 beğeni oranı ile oldukça büyük bir başarı yakaladı. Hangar 13 tarafından geliştirilen oyun 2K tarafından yayınlanmıştır.

Xbox Game Pass Ağustos oyunlarından bir diğer dikkat çeken ise Crash N Sane Trilogy diyebiliriz. Vicarious Visions’ın geliştirdiği Crash N Sane Trilogy, Activision tarafından 2017 yılında yayınlanmış olup platform oyunları derlemesi niteliğindedir. Oyunun kullanıcı beğeni oranı yüzde 95 seviyesindedir. Ağustos ayında Xbox Game Pass abonelerini muhteşem oyunlar bekliyor. Hali hazırda Game Pass aylık abonelik ücretinin 209 TL civarında olduğunu belirtelim.