2024 Aralık Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Amozon Prime’ın oyun severlere özel abonelik hizmeti olan Prime Gaming her ay kullanıcılarına bedava oyun hediye ediyor. Kullanıcı sayısını günden güne artıran platform aylık ücretsiz oyunların yanı sıra abonelerine oyun içi hediyeler de sunmayı ihmal etmiyor. Bu kapsamda 2024 Aralık Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları ve oyun içi hediyeleri belli oldu. Prime Gamig’e yılın son ayında 24 farklı yapım ekleniyor. İşte ayrıntılar…

2024 Aralık Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları!

Amazon Prime Gaming her ay aboneleri için ücretsiz oyun sunuyor. Aralık ayında da tam 24 oyun platforma eklenecek. Çoğunlukla popüler, oyun dünyasında oldukça sevilen oyunları bedava sunmaya çalışan Prime Gaming’te geçtiğimiz Kasım ayında Mafia: Definitive Edition, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Tomb Raider: Anniversary ve benzeri gibi oyunlar ücretsiz sunulmuştu.

Aralık ayında sunulacak olan Prime Gaming bedava oyunları arasında Star Wars: Bounty Hunter, Call of Juarez: Gunslinger, Tomb Raider: Underworld, Predator: Hunting Grounds gibi yapımlar yer almakta. Toplamda ise 24 oyun platforma eklenecek ve işte Amazon Prime Gaming Aralık ücretsiz oyunları:

Call of Juarez: Gunslinger (GOG) – 2 Aralık

Dredge (GOG) – 2 Aralık

Overcooked 2 (GOG) – 2 Aralık

Star Wars: Bounty Hunter (GOG) – 2 Aralık

Tomb Raider: Underworld (GOG) – 2 Aralık

Quake 2 (GOG) – 5 Aralık

Wall-E – 5 Aralık

Electrician Simulator (Epic Games Store) -12 Aralık

Hero’s Hour (GOG) – 12 Aralık

Planet of Lana (GOG) – 12 Aralık

ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition – 12 Aralık

The Coma: Recut (GOG) – 12 Aralık

Aces of the Luftwaffe: Squadron Extended Edition – 19 Aralık

Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition – 19 Aralık

Nine Witches: Family Disruption – 19 Aralık

Predator: Hunting Grounds (Epic Games Store) – 19 Aralık

Simulakros – 19 Aralık

The Town of Light (GOG) – 26 Aralık

Prime Gaming Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Amazon Prime Gaming üyeliği alarak bu oyunları ücretsiz olarak deneyimlemek isteyenler için abonelik hizmetinin ilk ay ücretsiz olduğunu hatırlatalım. Sonraki aylar için de oldukça cüzzi bir fiyatla Prime Gaming abonesi olabilirsiniz; sadece 39 TL karşılığında. Bunun için Amazon Prime Gaming resmi web sitesinden abonelik oluşturabilirsiniz.