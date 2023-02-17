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2024 Cadillac Lyriq için Çevrimiçi Yapılandırıcı Olacak

Markanın ilk aracı 2021 Nisan ayında piyasaya sürülmüştü ve bu modelde çevrimiçi yapılandırıcı bulunmuyordu. Güncellenmiş yeni Cadillac, 2024 yılında birçok ek özellik ve çevrimiçi yapılandırıcı ile geliyor.

Cemre Yılmaz

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2024 cadillac lyriq

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Cadillac Lyriq, markanın ilk elektrikli SUV’si ve bir süredir de piyasada. İlk olarak Nisan 2021’de piyasaya sürüldü, en sonunda da geçen yıl satışa çıktı. Ne yazık ki çevrimiçi yapılandırıcı bu model için hiçbir zaman mevcut değildi, ancak güncellenmiş 2024 sürümüyle Cadillac Lyriq için bu durum düzeltildi.

59.000 doların altındaki Lyriq, yalnızca arkadan çekişli ve 308 mil menzille geliyor, ancak bu menzil GM tarafından tahmin ediliyor. Henüz bir EPA derecelendirmesi yok ve mesafe kesinlikle değişecek gibi duruyor.

2024 cadillac lyriq

Ekstra 4.100 Dolar size siyah boyalı tavanı, Nappa deri koltukları, AKG Studio ses sistemi ve ikinci sırada ısıtmalı koltukları olan Lyriq Luxury’yi sunuyor.

63.190 Dolarlık Lyriq Sport, benzersiz bir ızgarayla birlikte gövde renginde kapı kolları ve obsidyen siyahı kaplamalar sunar. Tıpkı diğer seçenekler gibi, RWD ve AWD isteğe bağlı olarak gelir. Ayrıca bu modeldeki tüm ek seçenekleri işaretlemeye devam ederseniz, sonunda 82.000 $’ın üzerinde tam özellikli Lyriq‘e ulaşırsınız.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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