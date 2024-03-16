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Dünya çapında Steam’den sonra en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu olan Epic Games, oyun fiyatlarında müthiş indirimler yaptı. İndirim kapsamında en sevilen oyunlardan Star Wars Jedi: Survivor, EA Sports FC 24, Read Dead Redemption 2 ve benzeri gibi pek çok yapım bulunuyor. 2024 Epic Games bahar indirimleri muhteşem başladı, peki hangi oyunlar indirimde? İşte detaylar…

2024 Epic Games Bahar İndirimleri Başladı!

Epic Games Store’da bahar indirimleri kampanyası var. İndirim kapsamında minimumda yüzde 40, maksimumda ise yüzde 90 fiyat düşüşleri söz konusu. Epic Games oyun fiyatları konusunda en uygun platformlardan biri. Bunun yanı sıra bir de yüksek oranlı indirimler gerçekleşince, oyun severlerin kaçıramayacağı fırsatlar Epic Games bahar kampanyasında diyebiliriz.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Epic Games bahar indirimleri 28 Mart’a kadar devam edecek. Eğer satın almayı düşündüğünüz oyun varsa bu fırsatı kaçırmayın. İndirimin yanı sıra bahar kampanyası kapsamında Epic Ödülleri de yüzde 10 seviyesine çıkarılmış durumda.

Epic Games İndirimli Oyunlar

Eic Games’te hangi oyunlar indirimli sorusunun cevabı için de aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.