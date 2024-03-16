Dünya çapında Steam’den sonra en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu olan Epic Games, oyun fiyatlarında müthiş indirimler yaptı. İndirim kapsamında en sevilen oyunlardan Star Wars Jedi: Survivor, EA Sports FC 24, Read Dead Redemption 2 ve benzeri gibi pek çok yapım bulunuyor. 2024 Epic Games bahar indirimleri muhteşem başladı, peki hangi oyunlar indirimde? İşte detaylar…
2024 Epic Games Bahar İndirimleri Başladı!
Epic Games Store’da bahar indirimleri kampanyası var. İndirim kapsamında minimumda yüzde 40, maksimumda ise yüzde 90 fiyat düşüşleri söz konusu. Epic Games oyun fiyatları konusunda en uygun platformlardan biri. Bunun yanı sıra bir de yüksek oranlı indirimler gerçekleşince, oyun severlerin kaçıramayacağı fırsatlar Epic Games bahar kampanyasında diyebiliriz.
En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
Epic Games bahar indirimleri 28 Mart’a kadar devam edecek. Eğer satın almayı düşündüğünüz oyun varsa bu fırsatı kaçırmayın. İndirimin yanı sıra bahar kampanyası kapsamında Epic Ödülleri de yüzde 10 seviyesine çıkarılmış durumda.
Epic Games İndirimli Oyunlar
Eic Games’te hangi oyunlar indirimli sorusunun cevabı için de aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Grand Theft Auto (GTA) 5
|749 TL
|374,50 TL
|yüzde 50
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.199 TL
|719,40 TL
|yüzde 40
|Prince of Persia: The Lost Crown
|849 TL
|409,40 TL
|yüzde 40
|Hogwarts Legacy
|1.099 TL
|549,50 TL
|yüzde 50
|The Crew Motorfest Standard Edition
|1.199 TL
|599,50 TL
|yüzde 50
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|829 TL
|207,25 TL
|yüzde 75
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.099 TL
|944,99 TL
|yüzde 55
|Far Cry 6
|699 TL
|174,75 TL
|yüzde 75
|Battlefield 2042
|599 TL
|89,99 TL
|yüzde 85
|Need for Speed Unbound
|1.199 TL
|119,99 TL
|yüzde 90
|Battlefield 5
|499 TL
|74,99 TL
|yüzde 85
|Dead Space
|1.799 TL
|719,99 TL
|yüzde 60
|Metro Exodus
|187 TL
|37,40 TL
|yüzde 80
|Red Deat Redemption 2
|1.499 TL
|494,67 TL
|yüzde 67
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|499,50 TL
|yüzde 50
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|549,99 TL
|329,99 TL
|yüzde 40
|EA SPORTS FC 24
|2.000,99 TL
|419,99 TL
|yüzde 80
|Dead by Daylight
|451,05 TL
|225,52 TL
|yüzde 50
|The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition
|349 TL
|87,25 TL
|yüzde 75
|Disco Elysium – The Final Cut
|877 TL
|219,25 TL
|yüzde 75
|Remnant: From the Ashes
|124 TL
|37,20 TL
|yüzde 70
|Saints Row
|374,22 TL
|123,49 TL
|yüzde 67