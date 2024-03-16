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2024 Epic Games Bahar İndirimleri Başladı!

Emine Emre Emine Emre
16 Mart 2024
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2024 Epic Games Bahar İndirimleri Başladı

Dünya çapında Steam’den sonra en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu olan Epic Games, oyun fiyatlarında müthiş indirimler yaptı. İndirim kapsamında en sevilen oyunlardan Star Wars Jedi: Survivor, EA Sports FC 24, Read Dead Redemption 2 ve benzeri gibi pek çok yapım bulunuyor. 2024 Epic Games bahar indirimleri muhteşem başladı, peki hangi oyunlar indirimde? İşte detaylar…

2024 Epic Games Bahar İndirimleri Başladı!

Epic Games Store’da bahar indirimleri kampanyası var. İndirim kapsamında minimumda yüzde 40, maksimumda ise yüzde 90 fiyat düşüşleri söz konusu. Epic Games oyun fiyatları konusunda en uygun platformlardan biri. Bunun yanı sıra bir de yüksek oranlı indirimler gerçekleşince, oyun severlerin kaçıramayacağı fırsatlar Epic Games bahar kampanyasında diyebiliriz.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Epic Games bahar indirimleri 28 Mart’a kadar devam edecek. Eğer satın almayı düşündüğünüz oyun varsa bu fırsatı kaçırmayın. İndirimin yanı sıra bahar kampanyası kapsamında Epic Ödülleri de yüzde 10 seviyesine çıkarılmış durumda.

Epic Games İndirimli Oyunlar

Eic Games’te hangi oyunlar indirimli sorusunun cevabı için de aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

OyunFiyatİndirimli Fiyatıİndirim Oranı
Grand Theft Auto (GTA) 5749 TL374,50 TLyüzde 50
Avatar: Frontiers of Pandora1.199 TL719,40 TLyüzde 40
Prince of Persia: The Lost Crown849 TL409,40 TLyüzde 40
Hogwarts Legacy1.099 TL549,50 TLyüzde 50
The Crew Motorfest Standard Edition1.199 TL599,50 TLyüzde 50
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition829 TL207,25 TLyüzde 75
STAR WARS Jedi: Survivor2.099 TL944,99 TLyüzde 55
Far Cry 6699 TL174,75 TLyüzde 75
Battlefield 2042599 TL89,99 TLyüzde 85
Need for Speed Unbound1.199 TL119,99 TLyüzde 90
Battlefield 5499 TL74,99 TLyüzde 85
Dead Space1.799 TL719,99 TLyüzde 60
Metro Exodus187 TL37,40 TLyüzde 80
Red Deat Redemption 21.499 TL494,67 TLyüzde 67
Cyberpunk 2077999 TL499,50 TLyüzde 50
Mount & Blade 2: Bannerlord549,99 TL329,99 TLyüzde 40
EA SPORTS FC 242.000,99 TL419,99 TLyüzde 80
Dead by Daylight451,05 TL225,52 TLyüzde 50
The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition349 TL87,25 TLyüzde 75
Disco Elysium – The Final Cut877 TL219,25 TLyüzde 75
Remnant: From the Ashes124 TL37,20 TLyüzde 70
Saints Row374,22 TL123,49 TLyüzde 67
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