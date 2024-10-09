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2024 Eylül Ayı En Çok İndirilen PS Oyunları Açıklandı!

Emine Emre Emine Emre
9 Ekim 2024
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2024 Eylül Ayı En Çok İndirilen PS Oyunları Açıklandı

Her ay açıklanan PlayStation en çok beğenilen oyunlar listesi Eylül için de belli oldu. Sony; PS5 ve PS4 için 2024 Eylül ayı en çok indirilen PS oyunları listesini yayınladı. ABD/ Kanada ve Avrupa bölgeleri için açıklanan listelerin zirvesindeki isimler şaşırtmadı. EA SPORTS FC 25, NBA 2K25 ve Minecraft bölgelere göre değişmekle birlikte en çok indirilenler listesinin zirvesinde yer aldı.

2024 Eylül Ayı En Çok İndirilen PS Oyunları!

Sony her ay olduğu gibi bu ay da PS konsollarında en çok indirilen, en popüler oyunların listesini paylaştı. Avrupa bölgesi için en çok indirilen PS5 oyunları listesinin zirvesinde EA SPORTS FC 25 yer aldı. İkincilik Astro Bot’un olurken, listedeki 3. isim ise Warhammer 40,000: Space Marine 2 oldu. PlayStation 5 için bölgelere göre en çok indirilen oyunlar aşağıdaki gibidir:

ABD/ KanadaAvrupa
NBA 2K25EA SPORTS FC 25
Warhammer 40,000: Space Marine 2ASTRO BOT
EA SPORTS FC 25Warhammer 40,000: Space Marine 2
ASTRO BOTNBA 2K25
Black Myth: WukongBlack Myth: Wukong
EA SPORTS Madden NFL 25Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto VHogwarts Legacy
PalworldPalworld
EA SPORTS College Football 25The Crew Motorfest
Hogwarts LegacyTest Drive Unlimited Solar Crown
Star Wars OutlawsStar Wars Outlaws
Call of Duty: Modern Warfare IIIThe Casting of Frank Stone
Tom Clancy’s Rainbow Six SiegeIt Takes Two
The Casting of Frank StoneTom Clancy’s Rainbow Six Siege
The Crew MotorfestSea of Thieves
Vampire SurvivorsVampire Survivors
Sea of ThievesUFC 5
HELLDIVERS 2ELDEN RING
UFC 5Among Us
LOLLIPOP CHAINSAW RePOPNo Man’s Sky

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

PlayStation 4 için bölgelere göre en çok indirilen oyunlar:

ABD/ KanadaAvrupa
MinecraftEA SPORTS FC 25
The Crew 2The Crew 2
MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade ClassicsMinecraft
Red Dead Redemption 2A Way Out
EA SPORTS FC 25Red Dead Redemption 2
Grand Theft Auto VGrand Theft Auto V
Kingdom Come: DeliveranceHogwarts Legacy
NBA 2K25Kingdom Come: Deliverance
A Way Out      Far Cry 5
Mafia TrilogyUnravel Two
Batman: Arkham KnightMafia Trilogy
Watch Dogs 2The Crew Motorfest
Far Cry 5Middle-earth: Shadow of War
Hogwarts LegacyBatman: Arkham Knight
Call of Duty: Black Ops IIIGang Beasts
Gang BeastsNeed for Speed Payback
theHunter: Call of the WildThe Forest
Call of Duty: Modern Warfare IIIWatch Dogs 2
EA SPORTS Madden NFL 25God of War
Injustice 2Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
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