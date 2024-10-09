2024 Eylül Ayı En Çok İndirilen PS Oyunları Açıklandı!

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Her ay açıklanan PlayStation en çok beğenilen oyunlar listesi Eylül için de belli oldu. Sony; PS5 ve PS4 için 2024 Eylül ayı en çok indirilen PS oyunları listesini yayınladı. ABD/ Kanada ve Avrupa bölgeleri için açıklanan listelerin zirvesindeki isimler şaşırtmadı. EA SPORTS FC 25, NBA 2K25 ve Minecraft bölgelere göre değişmekle birlikte en çok indirilenler listesinin zirvesinde yer aldı.

2024 Eylül Ayı En Çok İndirilen PS Oyunları!

Sony her ay olduğu gibi bu ay da PS konsollarında en çok indirilen, en popüler oyunların listesini paylaştı. Avrupa bölgesi için en çok indirilen PS5 oyunları listesinin zirvesinde EA SPORTS FC 25 yer aldı. İkincilik Astro Bot’un olurken, listedeki 3. isim ise Warhammer 40,000: Space Marine 2 oldu. PlayStation 5 için bölgelere göre en çok indirilen oyunlar aşağıdaki gibidir:

ABD/ Kanada Avrupa NBA 2K25 EA SPORTS FC 25 Warhammer 40,000: Space Marine 2 ASTRO BOT EA SPORTS FC 25 Warhammer 40,000: Space Marine 2 ASTRO BOT NBA 2K25 Black Myth: Wukong Black Myth: Wukong EA SPORTS Madden NFL 25 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Hogwarts Legacy Palworld Palworld EA SPORTS College Football 25 The Crew Motorfest Hogwarts Legacy Test Drive Unlimited Solar Crown Star Wars Outlaws Star Wars Outlaws Call of Duty: Modern Warfare III The Casting of Frank Stone Tom Clancy’s Rainbow Six Siege It Takes Two The Casting of Frank Stone Tom Clancy’s Rainbow Six Siege The Crew Motorfest Sea of Thieves Vampire Survivors Vampire Survivors Sea of Thieves UFC 5 HELLDIVERS 2 ELDEN RING UFC 5 Among Us LOLLIPOP CHAINSAW RePOP No Man’s Sky

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PlayStation 4 için bölgelere göre en çok indirilen oyunlar: