2024 Eylül Ayı En Çok İndirilen PS Oyunları Açıklandı!

Her ay açıklanan PlayStation en çok beğenilen oyunlar listesi Eylül için de belli oldu. Sony; PS5 ve PS4 için 2024 Eylül ayı en çok indirilen PS oyunları listesini yayınladı. ABD/ Kanada ve Avrupa bölgeleri için açıklanan listelerin zirvesindeki isimler şaşırtmadı. EA SPORTS FC 25, NBA 2K25 ve Minecraft bölgelere göre değişmekle birlikte en çok indirilenler listesinin zirvesinde yer aldı.
2024 Eylül Ayı En Çok İndirilen PS Oyunları!
Sony her ay olduğu gibi bu ay da PS konsollarında en çok indirilen, en popüler oyunların listesini paylaştı. Avrupa bölgesi için en çok indirilen PS5 oyunları listesinin zirvesinde EA SPORTS FC 25 yer aldı. İkincilik Astro Bot’un olurken, listedeki 3. isim ise Warhammer 40,000: Space Marine 2 oldu. PlayStation 5 için bölgelere göre en çok indirilen oyunlar aşağıdaki gibidir:
|ABD/ Kanada
|Avrupa
|NBA 2K25
|EA SPORTS FC 25
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|ASTRO BOT
|EA SPORTS FC 25
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|ASTRO BOT
|NBA 2K25
|Black Myth: Wukong
|Black Myth: Wukong
|EA SPORTS Madden NFL 25
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|Hogwarts Legacy
|Palworld
|Palworld
|EA SPORTS College Football 25
|The Crew Motorfest
|Hogwarts Legacy
|Test Drive Unlimited Solar Crown
|Star Wars Outlaws
|Star Wars Outlaws
|Call of Duty: Modern Warfare III
|The Casting of Frank Stone
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|It Takes Two
|The Casting of Frank Stone
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|The Crew Motorfest
|Sea of Thieves
|Vampire Survivors
|Vampire Survivors
|Sea of Thieves
|UFC 5
|HELLDIVERS 2
|ELDEN RING
|UFC 5
|Among Us
|LOLLIPOP CHAINSAW RePOP
|No Man’s Sky
En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
PlayStation 4 için bölgelere göre en çok indirilen oyunlar:
|ABD/ Kanada
|Avrupa
|Minecraft
|EA SPORTS FC 25
|The Crew 2
|The Crew 2
|MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics
|Minecraft
|Red Dead Redemption 2
|A Way Out
|EA SPORTS FC 25
|Red Dead Redemption 2
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|Kingdom Come: Deliverance
|Hogwarts Legacy
|NBA 2K25
|Kingdom Come: Deliverance
|A Way Out
|Far Cry 5
|Mafia Trilogy
|Unravel Two
|Batman: Arkham Knight
|Mafia Trilogy
|Watch Dogs 2
|The Crew Motorfest
|Far Cry 5
|Middle-earth: Shadow of War
|Hogwarts Legacy
|Batman: Arkham Knight
|Call of Duty: Black Ops III
|Gang Beasts
|Gang Beasts
|Need for Speed Payback
|theHunter: Call of the Wild
|The Forest
|Call of Duty: Modern Warfare III
|Watch Dogs 2
|EA SPORTS Madden NFL 25
|God of War
|Injustice 2
|Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered