2024 Kasım Xbox Game Pass Oyunları Açıklandı! İşte Detaylar

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Microsoft’un oyun abonelik servisi Xbox Game Pass her ay yeni oyunları kütüphanesine ekleyerek, oyun severlere çok çeşitli yapımları deneyimleme olanağı sunuyor. Platforma her ay bazı oyunlar eklenirken bazıları da platformdan kaldırılıyor. Bu kapsamda 2024 Kasım Xbox Game Pass oyunları da belli oldu. Heyecanla beklenen ve henüz piyasaya sürülmemiş olan Microsoft Flight Simulator 2024 de bu ay Game Pass abonelerine sunuluyor. İşte ayrıntılar…

2024 Kasım Xbox Game Pass Oyunları Açıklandı!

Microsoft’un oyun severlere sunduğu Xbox Game Pass abonelik hizmeti kullanıcılarına geniş bir kütüphane sunmak için yeni oyunları bünyesine katmaya devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi her ay yeni oyunlar Game Pass abonelerine sunulurken, bazı oyunlar da platformdan kaldırılıyor. Microsoft’un bu oyun abonelik hizmeti, oyun fiyatları bu denli yüksek iken oyun severlerin imdadına yetişiyor.

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Xbox Game Pass Kasım ayı oyun takvimine göre Go Mecha Ball, The Rewinder, Harold Halibut, Microsoft Flight Simulator 2024 gibi yapımlar kütüphaneye eklenecek. Üstelik heyecanla beklenen uçuş simülasyonu oyunu Flight Simulator 2024 piyasaya sunulduğu gün Xbox Game Pass’e gelecek. İşte Game Pass’e Kasım’da eklenecek oyunlar:

Metal Slug Tactics – 5 Kasım (Konsol, Cloud, PC)

Go Mecha Ball – 6 Kasım (Konsol)

Harold Halibut – 6 Kasım (Xbox Series X – S)

The Rewinder – 6 Kasım (Konsol)

Turnip Boy Robs a Bank – 6 Kasım (Konsol)

Goat Simulator Remastered – 7 Kasım (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Microsoft Flight Simulator 2024 – 19 Kasım (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Kasım’da Game Pass’ten Çıkarılacak Oyunlar!

Xbox Pass abonelik servisine bazı oyunlar eklenirken bazıları da platformdan ayrılacak. Bu bağlamda Dungeons 4, Persona 5 Tactica, Somerville ve benzeri gibi yapımlar kütüphaneden ayrılacak. Game Pass’ten Kasım ayında çıkarılacak oyunlarsa şu şekilde: