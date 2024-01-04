Ana Sayfa » Oyun 2024 PlayStation Distribütörü Tez Elektronik Oldu Oyun 2024 PlayStation Distribütörü Tez Elektronik Oldu Emine Emre 17 Görüntüleme 0

Geçtiğimiz yılın başlarında duyurulan Sony’nin Türkiye’den çekime kararı gündemi oldukça sarsmıştı. Markasının pek çok bölümünü Türkiye’deki 3. parti distribütörlere devredeceğini duyurmuş olan Sony, 2024 yılına yeni bir haberle girdi; PlayStation distribütörü Tez Elektronik oldu.

2024 PlayStation Distribütörü Tez Elektronik Oldu

Türkiye piyasasında markasını yeniden konumlandırmayı amaçlayan Sony, kamera, haricindeki tüm bölümlerin faaliyetlerini 2023 yıl sonuna kadar sonlandıracağını ve bu alanlarda üçüncü parti distribütörlerle çalışacağını deklare etmişti. Bu haber oyun camiasını derinden üzmüş ve PlayStation kullanıcılarının telaşa kapılmasına neden olmuştu.

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Sony PlayStation; konsolları, oyunları ve oyun aksesuarları ile ülkemizde hizmet veren ve bu alanda zirvedeki yerini koruyan bir marka. Dolayısıyla markanın distribütörü de kullanıcılar için oldukça önemli denilebilir. Kullanıcıların yanı sıra markayla yeni tanışacak olan alıcılar için de distribütör büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan Sony Türkiye’deki kullanıcılarını endişeye sokmuştu. Ancak markanın distribütörü açıklandı ve rahat bir nefes alındı diyebiliriz.

Sony PlayStation Türkiye distribütörü yukarıda da belirttiğimiz gibi Tez Elektronik oldu. Daha önce Bilkom’un PlayStation’ın distribütörü olacağına yönelik söylemler çıkmıştı. Ancak bu söylenti gerçekleşmedi ve Sony Tez Elektronik’in distribütörlüğünü deklare etti.

PlayStation’da Tez Elektronik ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

Tez Elektronik ile Sony ilişkisi yeni başlayan bir süreç değil. Şirket 2017 yılından bu yana Sony DI ürünlerinin Türkiye distribütörü olarak faaliyetleri sürdürmekte. Tez Elektronik şimdi PlayStation ürünleri ile de sunduğu ürün yelpazesini genişletmiş oldu.

Distribütör firmalar, marka ve kullanıcılar için büyük önem taşımaktadır. Çünkü, ürünün dağıtımından müşteri hizmetlerine, teknik desteğe kadar her şeyiyle distribütör ilgilenir. Bu da markanın imajı açısından büyük önem arz eder. Bu bakımdan hali hazırda Sony DI distribütörü olan Tez Elektronik’in PlayStation’ın da distribütörü olması, hem marka hem de kullanıcı için olumlu bir gelişme oldu denilebilir.

Sony PlayStation, Tez Elektronik ile ülkemizde yeni bir döneme giriyor ve bu gelişmenin oyun camiası tarafından oldukça olumlu karşılandığını belirtebiliriz. PlayStation markasının Tez Elektronik ile Türkiye’deki konumunun daha da güçleneceği düşünülüyor.

Tez Elektronik Hakkında

Tez Elektronik, Esse Grup çatısı altında faaliyet göstermektedir. Esse Grup 1992 yılından bu yana ülkemizde araç içi elektronik, e-ticaret ve güvenlik alanlarında hizmet vermekte olup şirket, otomotiv sektöründe yer alan pek çok önemli marka ile tedarikçi olarak iş birliği içerisindedir. Esse Grup şirketi Tez Elektronik de 2017 yılından bu yana Sony DI distribütörü olarak faaliyet göstermektedir