Oyun sektöründe baharın gelişiyle birlikte büyük indirim dönemi de başlıyor. Sektörün büyük aktörleri özellikle Mart – Nisan aylarında oyun fiyatlarında indirim yaparak abonelerinin avantajlı bir şekilde istedikleri oyunu satın almalarını sağlıyor. Steam’de de oyun fiyatlarında büyük düşüşler söz konusu. 2024 Steam ilkbahar indirimleri başladı! İşte fırsatlar…
2024 Steam İlkbahar İndirimleri Başladı!
Steam bahar indirimleri kapsamında pek çok oyunun fiyatında düşüş gerçekleşti. Popüler ve en sevilen oyunlardan Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve benzeri gibi pek çok sevilen oyunlarında fiyatlarında büyük indirimler söz konusu. Steam ilkbahar indirimleri 21 Mart tarihine kadar devam edecek.
En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
Steam büyük indirimleri kapsamında popüler oyunlardan EA Sports FC 24 yaklaşık 70 dolardan 14 dolar seviyesine; Red Dead Redemption 2 oyunu 60 dolardan 19,80 dolar düzeyine iniyor. Yaklaşık 40 dolarlık bir etiket fiyatına sahip olan Grand Theft Auto V de 14,98 dolara düşüyor.
Steam Hangi Oyunlar İndirime Girdi?
Steam indirimleri kapsamında en düşük indirim oranı yüzde 10; en yüksek indirim oranı ise yüzde 80 olarak gerçekleşiyor. İndirime giren oyunların listesi ve indirim oranları aşağıdaki gibi listelenebilir:
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|The Last of Us Part 1
|59.99 Dolar
|40.19 Dolar (1.288 TL)
|yüzde 33
|Diablo 4
|69,99 Dolar
|34.99 Dolar (1.122 TL)
|yüzde 50
|Resident Evil Village
|29.99 Dolar
|11.99 Dolar (385 TL)
|yüzde 60
|Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition
|59.99 Dolar
|22.19 Dolar (704 TL)
|yüzde 63
|Hunt: Showdown – Grunt Wipe Out Bundle
|18.99 Dolar
|6.64 Dolar (212 TL)
|yüzde 65
|Fallout Franchise Bundle
|147.91 Dolar
|37.94 Dolar (1.217 TL)
|yüzde 74
|Cyberpunk 2077
|44,99 Dolar
|22.49 Dolar (722 TL)
|yüzde 50
|Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle
|67.48 Dolar
|38.27 (1.226 TL)
|yüzde 43
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|19.99 Dolar
|11.99 Dolar (385 TL)
|yüzde 40
|EA SPORTS FC 24
|69.99 Dolar
|13.99 Dolar (1.007 TL)
|yüzde 80
|Dead by Daylight
|10.49 Dolar
|4.19 Dolar (134 TL)
|yüzde 60
|Devil May Cry 5
|22.49 Dolar
|7.42 Dolar (238 TL)
|yüzde 67
|Resident Evil 2
|29.99 Dolar
|7.49 Dolar (240TL)
|yüzde 75
|Little Nightmares 1 – 2
|43.73 Dolar
|9.74 Dolar (312 TL)
|yüzde 75
|Dead Rising 3
|22.49 Dolar
|6.74 Dolar (216 TL)
|yüzde 70
|Don’t Starve Together
|7.99 Dolar
|2.71 Dolar (87 TL)
|yüzde 65
|Killing Floor 2 Ultimate Edition
|29.99 Dolar
|5.99 Dolar (192 TL)
|yüzde 80
|The Forest
|10.49 Dolar
|2.62 Dolar (84TL)
|yüzde 75
|Sons Of The Forest
|14.99 Dolar
|11.24 Dolar (360 TL)
|yüzde 25
|The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)
|29.99 Dolar
|7.49 dolar (241 TL)
|yüzde 75
|Baldur’s Gate 3
|34.99 Dolar
|31.49 dolar (1.030 TL)
|yüzde 10