Ana Sayfa » Oyun 2024 Steam İlkbahar İndirimleri Başladı! Oyun 2024 Steam İlkbahar İndirimleri Başladı! Emine Emre 1 Görüntüleme

Oyun sektöründe baharın gelişiyle birlikte büyük indirim dönemi de başlıyor. Sektörün büyük aktörleri özellikle Mart – Nisan aylarında oyun fiyatlarında indirim yaparak abonelerinin avantajlı bir şekilde istedikleri oyunu satın almalarını sağlıyor. Steam’de de oyun fiyatlarında büyük düşüşler söz konusu. 2024 Steam ilkbahar indirimleri başladı! İşte fırsatlar…

2024 Steam İlkbahar İndirimleri Başladı!

Steam bahar indirimleri kapsamında pek çok oyunun fiyatında düşüş gerçekleşti. Popüler ve en sevilen oyunlardan Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve benzeri gibi pek çok sevilen oyunlarında fiyatlarında büyük indirimler söz konusu. Steam ilkbahar indirimleri 21 Mart tarihine kadar devam edecek.

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Steam büyük indirimleri kapsamında popüler oyunlardan EA Sports FC 24 yaklaşık 70 dolardan 14 dolar seviyesine; Red Dead Redemption 2 oyunu 60 dolardan 19,80 dolar düzeyine iniyor. Yaklaşık 40 dolarlık bir etiket fiyatına sahip olan Grand Theft Auto V de 14,98 dolara düşüyor.

Steam Hangi Oyunlar İndirime Girdi?

Steam indirimleri kapsamında en düşük indirim oranı yüzde 10; en yüksek indirim oranı ise yüzde 80 olarak gerçekleşiyor. İndirime giren oyunların listesi ve indirim oranları aşağıdaki gibi listelenebilir: