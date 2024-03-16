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2024 Steam İlkbahar İndirimleri Başladı!

Emine Emre Emine Emre
16 Mart 2024
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2024 Steam İlkbahar İndirimleri Başladı

Oyun sektöründe baharın gelişiyle birlikte büyük indirim dönemi de başlıyor. Sektörün büyük aktörleri özellikle Mart – Nisan aylarında oyun fiyatlarında indirim yaparak abonelerinin avantajlı bir şekilde istedikleri oyunu satın almalarını sağlıyor. Steam’de de oyun fiyatlarında büyük düşüşler söz konusu. 2024 Steam ilkbahar indirimleri başladı! İşte fırsatlar…

2024 Steam İlkbahar İndirimleri Başladı!

Steam bahar indirimleri kapsamında pek çok oyunun fiyatında düşüş gerçekleşti. Popüler ve en sevilen oyunlardan Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve benzeri gibi pek çok sevilen oyunlarında fiyatlarında büyük indirimler söz konusu. Steam ilkbahar indirimleri 21 Mart tarihine kadar devam edecek.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Steam büyük indirimleri kapsamında popüler oyunlardan EA Sports FC 24 yaklaşık 70 dolardan 14 dolar seviyesine; Red Dead Redemption 2 oyunu 60 dolardan 19,80 dolar düzeyine iniyor. Yaklaşık 40 dolarlık bir etiket fiyatına sahip olan Grand Theft Auto V de 14,98 dolara düşüyor.

Steam Hangi Oyunlar İndirime Girdi?

Steam indirimleri kapsamında en düşük indirim oranı yüzde 10; en yüksek indirim oranı ise yüzde 80 olarak gerçekleşiyor. İndirime giren oyunların listesi ve indirim oranları aşağıdaki gibi listelenebilir:

OyunFiyatİndirimli Fiyatıİndirim Oranı
The Last of Us Part 159.99 Dolar40.19 Dolar (1.288 TL)yüzde 33
Diablo 469,99 Dolar34.99 Dolar (1.122 TL)yüzde 50
Resident Evil Village29.99 Dolar11.99 Dolar (385 TL)yüzde 60
Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition59.99 Dolar22.19 Dolar (704 TL)yüzde 63
Hunt: Showdown – Grunt Wipe Out Bundle18.99 Dolar6.64 Dolar (212 TL)yüzde 65
Fallout Franchise Bundle147.91 Dolar37.94 Dolar (1.217 TL)yüzde 74
Cyberpunk 207744,99 Dolar22.49 Dolar (722 TL)yüzde 50
Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle67.48 Dolar38.27 (1.226 TL)yüzde 43
Mount & Blade 2: Bannerlord19.99 Dolar11.99 Dolar (385 TL)yüzde 40
EA SPORTS FC 2469.99 Dolar13.99 Dolar (1.007 TL)yüzde 80
Dead by Daylight10.49 Dolar4.19 Dolar (134 TL)yüzde 60
Devil May Cry 522.49 Dolar7.42 Dolar (238 TL)yüzde 67
Resident Evil 229.99 Dolar7.49 Dolar (240TL)yüzde 75
Little Nightmares 1 – 243.73 Dolar9.74 Dolar (312 TL)yüzde 75
Dead Rising 322.49 Dolar6.74 Dolar (216 TL)yüzde 70
Don’t Starve Together7.99 Dolar2.71 Dolar (87 TL)yüzde 65
Killing Floor 2 Ultimate Edition29.99 Dolar5.99 Dolar (192 TL)yüzde 80
The Forest10.49 Dolar2.62 Dolar (84TL)yüzde 75
Sons Of The Forest14.99 Dolar11.24 Dolar (360 TL)yüzde 25
The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)29.99 Dolar7.49 dolar (241 TL)yüzde 75
Baldur’s Gate 334.99 Dolar31.49 dolar (1.030 TL)yüzde 10
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