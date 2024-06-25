Ana Sayfa » Oyun 2024 Steam Yaz İndirimi 27 Haziran’da Başlıyor, İşte Detaylar! Oyun 2024 Steam Yaz İndirimi 27 Haziran’da Başlıyor, İşte Detaylar! Emine Emre 6 Görüntüleme

Oyun fiyatları almış başını gitmişken, oyun tutkunlarının gözü kulağı indirim haberlerinde desek, sanırım yanlış olmaz. Bu kapsamda dijital oyun dağıtım platformları oyun fiyatlarını dönem dönem aşağı çekerek hem abone sayılarını artırıyor hem de oyun severlerin uygun fiyata oyun satın almasını sağlıyor. Bu kapsamda heyecanla beklenen indirim dönemlerinden biri de Steam Yaz İndirimi. 2024 Steam yaz indirimi 27 Haziran’da başlıyor. İşte ayrıntılar…

2024 Steam Yaz İndirimi 27 Haziran’da Başlıyor!

Steam her yıl kullanıcılarına muhteşem bir indirim kampanyası sunuyor; Yaz İndirimi! Büyük bir kampanya olan bu dönemde yüzlerce oyun, normal satış fiyatı üzerinden yapılan büyük indirimlerle satılıyor.

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Valve tarafından hayata geçirilen Steam, dünya çapında en çok kullanılan dijital oyun yayın platformu. Platform geçtiğimiz yıl TL ile işlem yapmayı sonlandırdı ve ülkemizde yaşayan Steam kullanıcılarının pek çoğu Epic Games’e yöneldi. Steam global çapta en çok tercih edilen olsa da fiyat bakımından en pahalılarından biri diyebiliriz. Ancak Yaz İndirimi gibi dönemlerde oyun fiyatlarında büyük indirimler gerçekleştiriyor ve oyun severlerin uygun fiyata oyun satın almasına olanak sağlıyor.

Valve 27 Haziran’da başlayacak olan Steam Yaz İndirimi kampanyasının fragmanını paylaştı. Fragman kapsamında indirim uygulanacak bazı oyunlar belli oluyor ancak fiyatı düşecek olan tüm oyunlar 27 Haziran tarihinde belli olacak. Söz konusu Steam indirimi dönemi 27 Haziran Perşembe günü saat 20:00’da başlayacak ve 11 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Valve’nin Steam yaz kampanyası fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Steam Yaz Kampanyası Kapsamında İndirim Girecek Oyunlar!

Steam oyun indirimi kampanyası kapsamında bir de “derin indirimler” kategorisi bulunmakta. Bu kısımda da oyuncular daha büyük fırsatlarla karşılaşacak. Fragmandan elde edilen ipuçlarından bazı oyunlar tahmin edilebiliyor ancak bunlar fiyatı düşecek oyunlardan sadece küçük bir kısmı; tamamı ise Steam 2024 yaz indirimi başladığı zaman belli olacak.

Şimdilik belli olan Steam indirimli oyunları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Rain World

Palworld

iRacing

Disney Dreamlight Valley

Supermarket Simulator

Kebab Chefs! – Restaurant Simulator

Manor Lords

Stellaris

The Planet Crafter

Content Warning

Party Animals

Ultimate Chicken Horse

Roboquest

Batman: Arkham Knight

Yukarıda listelediğimiz oyunların dışında, oyun severlere sunulacak indirimli oyunları, indirim oranlarını ve de fiyatlarını Steam kampanyası başladığında öğreneceğiz ve buradan da siz Cepkolik okurları için paylaşıyor olacağız.