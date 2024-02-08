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Xbox Game Pass’e Şubat ayının ilk yarısında eklenecek olan 3 oyun henüz Xbox bir açıklama yapmamışken sızdırılmıştı. Xbox Şubat ayı yeniliklerini açıkladı ve platforma eklenecek oyunlar arasında bu üç oyun da yer alıyor. Bu yapımlar hatırlayacağınız üzere; Madden NFL 24, Resident Evil 3 ve PlateUp! idi. Microsoft’un açıklamasına göre 2024 Şubat ayı Xbox Game Pass eklenecek ve çıkarılacak oyunlar ile ayın Ultimate hediyeleri içeriğin devamında…

2024 Şubat Ayı Xbox Game Pass Eklenecek ve Çıkarılacak Oyunlar Açıklandı

Microsoft abonelik hizmeti Xbox Game Pass’e eklenecek ve çıkarılacak oyunları açıkladı. Şubat ayı içerisinde Xbox Game Pass’e 9 farklı oyun yüklenecek. Bununla birlikte oyun içi hediyeler de oyuncuları bekliyor. Ayrıca Şubat ayında Ultimate üyelere özel hediye oyunlar da açıklandı.

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2024 Şubat ayı içerisinde Xbox Game Pass abonelerinin faydalanabileceği, platforma eklenecek oyunlardan hali hazırda üçü; Persona 3 Reload, Anuchard ve Train Sim World 4 erişime açılmış durumda. Diğer altı oyun ve eklenme tarihleri ise şu şekilde:

Madden NFL 24 (Konsol ve PC) – 8 Şubat

Resident Evil 3 (Konsol, Bulut ve PC) – 13 Şubat

Bloodstained: Ritual of the Night (Konsol, Bulut ve PC) – 14 Şubat

A Little To The Left (Konsol, Bulut ve PC) – 15 Şubat

PlateUp! (Konsol, Bulut ve PC) – 15 Şubat

Return to Grace (Konsol, Bulut ve PC) – 20 Şubat

Xbox Game Pass Şubat Ayı Çıkarılacak Oyunlar

Şubat ayı içerisinde Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların yanı sıra çıkarılacak oyunlar da bulunuyor. Bu ay toplamda 9 oyun platformdan çıkmış olacak. Bunlardan bazıları geçtiğimiz günlerde çıkarıldı ve bir kısmı da önümüzdeki tarihlerde çıkarılacak. İşte Xbox Game Pass’ten ayrılacak oyunlar:

GTA 5 (5 Şubat)

Persona 3 (15 Şubat)

Persona 4 (15 Şubat)

Moto GP 22 (15 Şubat)

Garden Story (15 Şubat)

Hitman: World of Assassination (31 Şubat)

F1 2021 (31 Şubat)

Galactic Civilizations 3

Opus: Echo of Starsong

Xbox Game Pass Ultimate Hediyeleri

Microsoft’un açıklamalarına göre Xbox Game Pass Ultimate üyelerine özel Şubat ayı hediye oyunları ise şu şekilde:

Mighty Doom: Cacodemon Mini Slayer Cosmetic

F1 23: Champions Upgrade

The Sims 4: Jungle Adventure Pack

Smite: Year 11 Starter Pack

DLC / Oyun Güncellemeleri

2024 Şubat ayı kapsamında DLC güncellemesi alacak oyun ise Sea of Thieves: Season 11’dir.