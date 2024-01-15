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Video Game Insights 2024 Küresel PC Oyun Endüstrisi raporunu yayımladı. Raporda 2024 yılına en çok para kazandırarak giren oyunlar belli oldu, işte detaylar.

2023 yılı oyun endüstrisi bakımından hareketli bir yıl oldu. Pek çok yeni oyun yayımlandı, bazıları oldukça ilgi görüp başarı sağlarken bazılarının sonu ise hüsran oldu. Peki, 2023 yılında yayınlanan oyunlar geliştiricisine ne kadar kazandırdı? 2023 yılı oyunlarından Steam üzerinden geliştiricisine en çok kazandıran yapımlar Video Game Insights tarafından yayınlandı. İşte 2024 yılına en çok para kazandırarak giren oyunlar…

2024 Yılına En Çok Para Kazandırarak Giren Oyunlar Belli Oldu

2024 Küresel PC Oyun Endüstrisi raporu Video Game Insights (VGI) tarafından yayınlandı. Küresel PC oyun sektörü hakkında pek çok istatistiğin yer aldığı raporda 2023 yılında Steam üzerinden geliştiricisine en çok kazandıran oyunlar listesi de yer alıyor. En sevilen yapımların başı çektiği listede tek kişi tarafından geliştirilmiş bir oyun da yer alıyor.

Dijital oyun dağıtım platformu Steam üzerinden, 2023 yılında geliştiricisine en çok kazandıran oyunlar ve sağladıkları gelirleri açıklayalım…

VGI tarafından yayınlanan listenin ilk sırasında 2023 yılının en sevilen, en çok oynanan yapımlarından biri olan Baldur’s Gate 3 yer alıyor. Oyun, 2023 yılında geliştiricisine 657 milyon dolar gelir sağladı ve bu rakamla açık ara birinci oldu diyebiliriz.

Listenin ikinci sırasında ise Harry Potter hayranlarının bayıldığı ve bu evrende geçen Hogwarts Legacy yer alıyor. Hogwarts Legacy geliştiricisine 341 milyon dolar gelir sağlamış durumda.

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VGI 2023 en çok kazandıran oyunlar listesinin üçüncü sırasında ise geçtiğimiz yıl sızıntılarla gündeme oturan ve tartışmalı bir süreç geçiren Starfield aldı. Starfield, Steam üzerinden geliştiricisine 235 milyon dolar kazandırdı.

Listenin 4. sırasında Resident Evil 4 159 milyon dolar gelir ile yerini alırken, beşincilik ise 116 milyon dolar gelir sağlaması ile Sons of The Forest yapımının oldu. 2023 yılının en çok kazandıran 10 oyunu listesine altıncı sıradan giren oyun ise Armored Core 6 olarak gerçekleşti. Sevilen yapımlardan biri olan Armored Core 6 2023 yılında geliştiricisine 87 milyon dolar kazandırdı.

Tek Bir Kişi Tarafından Geliştirilen Lethal Company Listenin 9.’su Oldu

Steam üzerinden en çok kazandıran oyunlar listesinin 7.’si ise EA SPORTS FC 24 şeklinde gerçekleşti. Oyun, geliştiricine 8 milyon dolar gelir sağladı. STAR WARS Jedi: Survivor sağladığı 68 milyon dolarlık gelir ile listenin sekizinci sırasında yer bulurken dokuzuncu sırada ise Lethal Company oldu.

Bir kişi tarafından geliştirilen bu oyununun söz konusu listeye girmesi büyük bir başarı oldu. Lethal Company 2023 yılında geliştiricisine Steam üzerinden 52 milyon dolar kazandırdı. Büyük ekiplerce geliştirilmiş pek çok oyunun arasından, 1 kişinin geliştirdiği bu oyunun başarısı pek çok kişi tarafından taktir edildi. Listenin 10.sırası ise 50 milyon dolarlık gelir ile Cities: Skylines 2’nin oldu.

2023 yılında geliştiricisine en çok kazandıran en çok oyunların liste hali de aşağıdaki gibidir:

1 – Baldur’s Gate 3 – 657 milyon dolar

2 – Hogwarts Legacy – 341 milyon dolar

3 – Starfield – 235 milyon dolar

4 – Resident Evil 4 – 159 milyon dolar

5 – Sons Of The Forest – 116 milyon dolar

6 – ARMORED CORE 6 – 87 milyon dolar

7 – EA SPORTS FC 24 – 81 milyon dolar

8 – STAR WARS Jedi: Survivor – 68 milyon dolar

9 – Lethal Company – 52 milyon dolar

10 – Cities: Skylines 2 – 50 milyon dolar