2024 Yılında Çıkan Türk Yapımı Oyun ECO: Save the Planet Çevre Sorunlarına Dikkat Çekecek

Vodafone, Bucked Games, Bahçeşehir Koleji ve Webrazzi çevre sorunlarına dikkat çeken ECO: Save the Planet oyununu geliştirdi.

2024 yılında çıkan Türk yapımı oyun ECO: Save the Planet çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bucked Games tabanında geliştirilen bu oyun aynı zamanda bir farkındalık projesi. Sürdürülebilir tabanlı bir oyun olan ECO: Save the Planet, ülkemizdeki tüm kullanıcılara açık olacak.

Türk Yapımı Oyun ECO: Save the Planet Çevre Sorunlarına Dikkat Çekiyor

Vodafone, ECO: Save the Planet ile Her Şey Yanımda projesi kapsamında gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Vodafone Her Şey Yanımda, Bahçeşehir Koleji, Bucked Games ve Webrazzi iş birliği ile geliştirilen oyun ile iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi hususlarda bir bilinç oluşturulması hedefleniyor. ECO: Save the Planet, bu yönü ile Türk oyun endüstrisinde eşsiz bir proje olarak karşımıza çıkıyor.

Alanında lider şirketlerin iş birliği ile geliştirilen Save the Planet oyunu, özellikle “denizde ve karada yaşam” ile “temiz enerji” ana fikirleri kapsamında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlamaktadır. Renkli ve dinamik görsellerin yer aldığı oyun kapsamında yapboz ve bulmaca mekanikleri bulunmakta olup bu teknikle oyuncuların proaktif çözümler üretmesine yardımcı olunması hedeflenmektedir.

ECO: Save the Planet oyunu kapsamına Kuraklığa Karşı Çözüm Üretin, Gezegeni ve Atmosferi Temizleyin, Okyanusu Çöplerden Arındırın, Afetlere Karşı Aksiyon Alın ve Deniz Canlılarını Kurtarın bölümleri yer almaktadır. Oyun hem eğlendirici hem de çevre bilinci edindirici özelliklere sahiptir.

Eğitici ve Eğlenceli Oyun Hakkında Açıklamalar

Farkındalık projesi olan ECO: Save the Planet oyunu hakkında açıklamalarda bulunan Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, iş birliği ile geliştirilen bu oyunun büyük bir farkındalık oluşturacağını deklare etti. Aysal ilerleyen süreçte, bu oyunu indiren ya da oynayanlar için çeşitli kampanyalar düzenleyeceklerini aktardı ve herkesi, bu yeni oyunu denemeye davet etti.

Oyun hakkında görüşlerini açıklayan bir diğer isim ise Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ oldu. Dağ, dijital eğitime liderlik eden kurumlardan biri olduklarını belirtti. Bucked Games ile daha evvel de benzer iş birlikleri gerçekleştirdiklerini aktaran Özlem Dağ, birlikte toplumsal fayda sağlayan oyunlar ürettiklerini dile getirdi. Save the Planet projesinin Vodafone ve Webrazzi’nin katkıları ile daha geniş bir kitleye duyurulabildiğini söyleyen Dağ, çevre bilincinin gelişimine katkısı olan bu oyunun yalnızca çocuklar için değil yetişkinler için de faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Webrazzi Kurucusu ve CEO’su Arda Kutsal da gerçekleştirilen ECO: Save the Planet oyunu iş birliği hakkında görüşlerini dile getirdi. Dijital imkanların, sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak amacı kullanıldığı bu projede var olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı. Teknolojinin, doğanın var olmasına ve korunmasına yardımcı projelerde kullanımının artacağını öngören Kutsal, şimdiden böyle bir projeye yer almaktan onur duyduklarını açıkladı.

Save the Planet’in hakkında Bucked Games’ten ise kurucu Ahmet Can Yılmaz görüşlerini açıkladı. Yılmaz, kuruldukları günden beri eğitici ve güvenli olan oyunlar geliştirdiklerini ve bu oyunlarda eğlendirirken eğitmeyi amaçladıklarını belirtti. Ahmet Can Yılmaz, çevresel bilinci aşılamak için çıktıkları bu yolda destek olan Vodafone’a, pedagojik ve eğitsel bakımdan gerekli destekleri için Bahçeşehir kolejine, medya sponsoru Webrazzi’ye şükranlarını sundu ve ne eğlenceden ne de eğitimden ödün vermeyecekleri daha nice oyunlar geliştireceklerini dile getirdi.