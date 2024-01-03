Yeni yıl Minecraft hayranları için müjdeli bir haberle geldi. ABD’li ünlü oyuncu Jack Black’in Minecraft’ın live-action filminde Steve rolünde olacağı öğrenildi. Bu durum, hem oyuncunun hayranlarını hem de Minecraft sevenlerini mutlu etti. Live – action yapımlara mesafeli olan pek çok hayran dahi, bu haberle birlikte ön yargılarını bir yana bırakmış durumda. Peki Jack Black başrolünde Minecraft live-action filmi ne zaman çıkacak; işte detaylar…

2024 Yılından Minecraft Tutkunlarına Müjde: Jack Black Minecraft Filminde Steve Rolünde Olacak

Dünyanın en ünlü oyunlarından biri konumunda bulunan Minecraft şimdi de hayranlarının karşısına film ile çıkacak. Live-action olması planlanan Minecraft filmi, bu açıdan hayranları memnun etmese de, son gelen haber bu durumu telafi etti. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde doğan ünlü oyuncu Thomas Jacob Black (sahne adıyla Jack Black), Minecraft live-action filminde Steve rolünde olacak.

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Minecraft Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Canlı aksiyon Minecraft uyarlaması 4 Nisan 2025’te sinemalarda gösterime girecek. Aylık 140 milyon kullanıcıya sahip 2011 oyun serisinden uyarlanan filmin arkasında Warner Bros. ve Legendary yer alıyor. Jack Black’in popüler video oyununun canlı aksiyon uyarlamasının kadrosuna katıldığı bugün itibariyle duyuruldu. Minecraft filminin IMDB sayfası da 2023 yılında açılmıştı.

Jack Black, 2025 yılında gelecek filmde “Aquaman” oyuncusu Jason Momoa ile birlikte rol alacak. “Super Mario Bros. Filmi” oyuncusu Jack Black, macera oyunu serisindeki birincil oynanabilir karakter olan Steve rolünü canlandıracak. 2025 Nisan’ında çıkacak film için henüz tanıtım videosu ise yayımlanmadı.

Jack Black Başrolünde Minecraft Filmi İçin Oyunun Tutkunları Ne Diyor?

Minecraft için canlı aksiyon filmi yapımına girişen Warner Bros. ve Legendary’nin kadroya Jack Black’i dahil etmesi, oyunun hayranlarını bir hayli memnun etmiş durumda. Bununla birlikte, oyuncuların Minecraft için animasyon filmi tercih ettiklerini de belirtmekte yarar var. Konu hakkında sosyal medyada şahsi hesaplarından yorum yapan bazı hayranlara kulak vermek gerekirse:

“2024 yılı iyi bir haberle geldi. Minecraft için live action bir türlü kafama oturmuyordu açıkçası ama bu adamın yer aldığı bir filmin kötü olabileceğini düşünemiyorum.”

“2025 yılını beklemek için çok büyük bir sebebim oldu. 2024 yılını 10x de sardıralım ve hemen 2025 yılına geçelim lütfen, daha fazla bekleyemeyeceğim.”

“Warner Bros’un son dönemdeki saçmalıklarından sonra böylesi akılcı bir hamle yapması beni şaşırttı. Umarım 2024 yılında hep olumlu yönde şaşırmaya devam ederiz.”

Minecraft Hakkında

Mojang Studios tarafından geliştirilen oyun, oyuncuların maceralara atılabilecekleri, düşman çetelerine karşı hayatta kalabilecekleri ve kalplerinin istediği şeyi inşa edebilecekleri 3 boyutlu bir dünyada doğmalarına olanak tanıyor.