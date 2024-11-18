2024 Yılının En Çok Oynanan Oyunları Açıklandı, İşte Liste!

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2024 yılının en çok oynanan oyunları açıklandı. Oyunlar seçilirken, oyuncuların hangi oyunda en çok zaman harcadıkları, oyunun ne kadar süre içinde bitirildiği, bırakılma oranı ve deneyimlerin verdikleri puanlar göze alındı. En çok oynanan yapımlar listesi bir bakıma en beğenilen oyunları da kapsıyor. Hali hazırda yeni bir oyun denemek isteyen ancak hangi oyunu seçeceğine karar veremeyenler için bu liste muhteşem bir kaynak. İşte o yapımlar…

2024 Yılının En Çok Oynanan Oyunları Açıklandı!

Oyun sektöründeki yüzlerce yapımın arasından hangisini seçeceğine karar veremeyenler için rehber niteliğinde bir liste hazırlandı. 1000 kişi ile yapılan bir araştırma sonucunda, en çok oynanan oyunlar listesi belli oldu ve biz de siz Cepkolik okurları için bu listeyi paylaşıyoruz. Hangi oyunu oynasam, en beğenilen oyunlar hangileri, vb gibi soruların cevaplarını arayanlar için bu liste oldukça yol gösterici bir niteliğe sahip.

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Oynanma süresi gibi bazı kriterlere göre belirlenen liste aslında bir nevi en sevilen oyunlar listesi gibi diyebiliriz. Pek çok oyuncunun puanlamaları ile oluşturulan listenin zirvesinde 8,7 puanla Final Fantasy 7 Rebirth yer alıyor. Söz konusu oyun yüzde 91 oranında puan aldı ve bırakma oranı ise yüzde 0,5 oldu.

Final Fantasy 7 Rebirth’ü 8,4 puan ile 3 oyun birden takip ediyor. Bunlar; Satisfactory, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy ve Like a Dragon: Infinite Wealth şeklinde. Satisfactory’i bitirmek için 133 saat gibi bir süre gerekirken Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy 96 saatte, Like a Dragon: Infinite Wealth ise 85 saatte tamamlanabiliyor. Listenin geri kalanını ve oynanma süresi gibi detayları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz: