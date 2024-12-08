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Oyun dünyasında sık sık yeni oyunların piyasaya çıkışına şahit oluyoruz. Bazı oyunlar oyuncunun ilgisini çekip beğenilirken, bazıları ise gereken ilgiyi göremeyip piyasadan siliniyor. İçeriğimizde beğenilmeyen, piyasadan kaldırılan ya da teknik aksaklıklar nedeniyle tutunamayan oyunları derledik. Listenin zirvesinde Red Thread Games tarafından geliştirilen Dustborn 10 üzerinden 1 puanla yer alıyor. İşte Metacritic ve oyuncu puanları referans alınarak oluşturulan 2024 yılının en kötü oyunları listesi…

2024 Yılının En Kötü Oyunları Açıklandı!

2024 yılı pek çok yeni oyunun piyasaya sürüldüğü bir sene oldu. Piyasaya sürülen oyunların bir kısmı oyuncunun beğenisini kazanırken bazıları ise beklenen ilgiyi yakalayamadı. Bunun sebebi bazen teknik aksaklıklar, bazen oyunun hikayesi ve kimi zamanda çeşitli donanım sorunları oldu.

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Yeni bir oyun geliştirmek bilindiği üzere oldukça maliyetli bir süreç ve oyun sektöründe oldukça büyük miktarlar konuşulmakta. Yani oyun beğenilmediği taktirde yapımcısına çok büyük bir kayıp yaşatıyor. Buna örnek olarak Concord’u gösterebiliriz. Sony, bu proje için milyon dolarlar harcadı ancak oyun tutmadı.

Bunun yanı sıra futbol simülasyonu oyunu EA Sports FC 25 de beğenilmeyen yapımlar arasına girdi. Özellikle oyuncular EA Sports FC 25’e 10 üzerinden sadece 2,4 puan verdi. Hatırlayacağınız üzere bu futbol oyunu da çıktığı dönemde birtakım teknik problemler yaşatmıştı. Hem Concord hem de EA Sports FC 25 en çok eleştiri alan oyunlardan olmuştu.

En Düşük Puan Alan Oyunlar – 2024

İçeriğimizde 2024’ün en düşük puan alan, en beğenilmeyen oyunlarını listeledik. Bu liste Metacritic tarafından oluşturulmuş durumda; liste, hem eleştirmenlerin hem de oyunu deneyimleyenlerin puanları göz önüne alınarak oluşturulmuş durumda. Metacritic’in oluşturduğu listeye göre 2024 yılının en beğenilmeyen oyunları aşağıdaki gibidir: