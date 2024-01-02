Ana Sayfa » Oyun 2024 Yılının İlk Günlerinde 2023 Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu! Baldur’s Gate 3 Yine En İyi Oyun Seçildi Oyun 2024 Yılının İlk Günlerinde 2023 Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu! Baldur’s Gate 3 Yine En İyi Oyun Seçildi Emine Emre 13 Görüntüleme 0

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Steam Ödülleri bu yıl da tamamlandı. Geçtiğimiz yılın son aylarında başlayan süreç, oyuncuların verdiği oylarla neticelendi. Adayları oyuncuların gösterdiği organizasyonda “en iyiler” de yine gamerların oyları ile belli oldu. Son dönemde, The Game Awards 2023 başta olmak üzere pek çok yarışmada “en iyi oyun” seçilen Baldur’s Gate, burada da ipi göğüsledi. 2023 Steam Ödülleri kapsamında oyuncular en iyi oyun olarak Baldur’s Gate 3’ü seçti; gelelim detaylara ve diğer dallarda ödül kazanan oyunlara…

2023 Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu, Baldur’s Gate 3 Yine En İyi Oyun Seçildi

Steam Ödülleri 2023 kapsamında aday oyunlar ve ödül kazananlar şöyle oldu:

2023 STEAM ÖDÜLLERİ – Yılın Oyunu Ödülü

Kazanan: Baldur’s Gate 3

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Lethal Company

Resident Evil 4

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü – 2023

I Expect You to Die 3

Kazanan: Labyrinthine

EA Sports F1 2023

Gorilla Tag

Ghosts of Tabor

Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü – 2023

Dota 2

Rust

Apex Legends

Kazanan: Red Dead Redemption 2

Deep Rock Galactic

Steam Deck’te En İyi Oyun Ödülü – 2023

Diablo 4

Kazanan: Hogwarts Legacy

Brotato

Dredge

The Outlast Trials

Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü – 2023

Sunkenland

Party Animals

Sons of the Forest

Kazanan: Lethal Company

Warhammer 40,000: Darktide

Üstün Görsel Stil Ödülü – 2023

Inward

High on Life

Cocoon

Darkest Dungeon 2

Kazanan: Atomic Heart

En Yenilikçi Oynanış Ödülü – 2023

Shadow of Doubt

Contraband Police

Your Only Move is Hustle

Remnant 2

Kazanan: Starfield

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü – 2023

Kazanan: Sifu

EA Sports FC 24

Street Fighter 6

Lords of the Fallen

Overwatch 2

En İyi Oyun Müziği Ödülü – 2023

Pizza Tower

Persona 5 Tactica

Hi-Fi Rush

Kazanan: The Last of Us Part

Chants of Sennaar

Üstün Zengin Hikâye Ödülü – 2023

Star Wars Jedi: Survivor

Love Is All Around

Lies of P

Kazanan: Baldur’s Gate 3

Resident Evil 4

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü – 2023

Kazanan: Dave the Diver

Train Sim World 4

Potion Craft

Cities Skylines 2

Coral Island

Steam En İyi Oyunlar Resmi Sonuçlar İçin: https://store.steampowered.com/steamawards/?snr=1_stats_7001__12