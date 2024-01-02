2024 Yılının İlk Günlerinde 2023 Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu! Baldur’s Gate 3 Yine En İyi Oyun Seçildi

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Steam Ödülleri bu yıl da tamamlandı. Geçtiğimiz yılın son aylarında başlayan süreç, oyuncuların verdiği oylarla neticelendi. Adayları oyuncuların gösterdiği organizasyonda “en iyiler” de yine gamerların oyları ile belli oldu. Son dönemde, The Game Awards 2023 başta olmak üzere pek çok yarışmada “en iyi oyun” seçilen Baldur’s Gate, burada da ipi göğüsledi. 2023 Steam Ödülleri kapsamında oyuncular en iyi oyun olarak Baldur’s Gate 3’ü seçti; gelelim detaylara ve diğer dallarda ödül kazanan oyunlara…
2023 Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu, Baldur’s Gate 3 Yine En İyi Oyun Seçildi
Steam Ödülleri 2023 kapsamında aday oyunlar ve ödül kazananlar şöyle oldu:
2023 STEAM ÖDÜLLERİ – Yılın Oyunu Ödülü
- Kazanan: Baldur’s Gate 3
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
- Lethal Company
- Resident Evil 4
En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü – 2023
- I Expect You to Die 3
- Kazanan: Labyrinthine
- EA Sports F1 2023
- Gorilla Tag
- Ghosts of Tabor
Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü – 2023
- Dota 2
- Rust
- Apex Legends
- Kazanan: Red Dead Redemption 2
- Deep Rock Galactic
Steam Deck’te En İyi Oyun Ödülü – 2023
- Diablo 4
- Kazanan: Hogwarts Legacy
- Brotato
- Dredge
- The Outlast Trials
Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü – 2023
- Sunkenland
- Party Animals
- Sons of the Forest
- Kazanan: Lethal Company
- Warhammer 40,000: Darktide
Üstün Görsel Stil Ödülü – 2023
- Inward
- High on Life
- Cocoon
- Darkest Dungeon 2
- Kazanan: Atomic Heart
En Yenilikçi Oynanış Ödülü – 2023
- Shadow of Doubt
- Contraband Police
- Your Only Move is Hustle
- Remnant 2
- Kazanan: Starfield
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü – 2023
- Kazanan: Sifu
- EA Sports FC 24
- Street Fighter 6
- Lords of the Fallen
- Overwatch 2
En İyi Oyun Müziği Ödülü – 2023
- Pizza Tower
- Persona 5 Tactica
- Hi-Fi Rush
- Kazanan: The Last of Us Part
- Chants of Sennaar
Üstün Zengin Hikâye Ödülü – 2023
- Star Wars Jedi: Survivor
- Love Is All Around
- Lies of P
- Kazanan: Baldur’s Gate 3
- Resident Evil 4
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü – 2023
- Kazanan: Dave the Diver
- Train Sim World 4
- Potion Craft
- Cities Skylines 2
- Coral Island
Steam En İyi Oyunlar Resmi Sonuçlar İçin: https://store.steampowered.com/steamawards/?snr=1_stats_7001__12