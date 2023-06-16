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2024’te Çıkacak Polestar 2 Fiyatları Açıklandı!

Cemre Yılmaz

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2024 Polestar 2, Ocak ayında resmen tanıtılmıştı ancak duyuruda bulunabilirlik ve ABD fiyatları eksikti. O sırada şirket yalnızca Avrupa versiyonunu tanıttı ve şu ana kadar yalnızca Avrupa pazarı için fiyatlandırma bilgilerini paylaşmıştı.

ABD pazarına yönelik giriş modeliyle başlayan Polestar 2 Uzun Menzilli Tek Motor, 46.500 €’dan başlayan fiyatlarla. 220 kW (299 hp) elektrik motoru, 82 kWh batarya ile birlikte çalışıyor – sonuç, 515 km’lik güncellenmiş bir EPA derecelendirmesi ve 5,9 saniyelik 0’dan 97 km/s’ye hızlanma süresidir. Kör nokta izleme, çapraz trafik uyarısı ve fren destekli direksiyon yardımı, 360 derecelik kamera sistemi, park sensörleri ve otomatik kararan aynalar artık standart.

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RWD Polestar 2, 205 kW’a kadar DC şarjı, 2.100 €’ya mal olan ek Plus Paketi, tam uzunlukta bir cam tavan, enerji tasarruflu ısı pompası, Harman Kardon’dan birinci sınıf ses, ısıtmalı direksiyon simidi ve ön koltuklar ekler. Paketin bir parçası olan yeni ve geliştirilmiş uçak içi hava kalitesi sistemi, önceki modele göre 1.900 € daha ucuz.

Çift Motorlu versiyonu 51.500 €’dan başlayan fiyatlarla ve biraz daha küçük 78 kWh pil takımıyla geliyor. İki motor 310 kW (421 hp) güce sahip ve 740 Nm tork sayesinde yeni Polestar 2 0’dan 97 km/s hıza sadece 4,3 saniyede ulaşıyor. Bu model için EPA derecesi 444 km’dir ve batarya, 155 kW’a kadar DC şarjı destekliyor. Eskiden isteğe bağlı olan Pilot Paketi, artık bu modelle birlikte standart olarak geliyor ve Pilot Assist, acil frenleme özellikli uyarlanabilir hız sabitleyici, arkadan çarpışma uyarısı ve hafifletme sistemi ve viraj alma işlevli LED sis farları sunuyor.

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Çift Motor versiyonu yeterince hızlı değilse, müşteriler Performans Paketini tercih edebilir. Bu paket, gücü 335 kW’a (455 hp) çıkarıyor ve Brembo frenleri sunuyor. Öhlins DFV tamamen ayarlanabilir amortisörlerle birlikte yeni dövme alaşım jantlar paketin bir parçasıdır. Zorunlu sarı emniyet kemerleri, araç genelinde çeşitli altın rengi vurgularla birlikte Performans Paketinin bir parçasıdır. Ne yazık ki Polestar bu paketin fiyatını paylaşmadı – Avrupa’da 6.500 € primle geliyor.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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