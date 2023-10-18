PlayStation 5 Pro yakında oyuncuyla buluşacak ve özellikleri hakkında duyumlar gelmeye devam ediyor. Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen PS5 Pro hakkında çıkan sızıntılar oyun severleri heyecanlandırıyor. Peki, 2024’te çıkacak olan PS5 Pro özellikleri ve fiyatı nedir?

2024’te Çıkacak PS5 Pro Özellikleri ve Fiyatı Netleşiyor

Sony’nin oyun konsolu Play Station 5’in Pro versiyonu uzun zamandır bekleniyor. 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation 5 Pro’nun özellikleri oyun severler tarafından merak ediliyor ve bununla birlikte oyun konsolu özellikleri hakkında sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Son gelen duyumlara göre PlayStation 5 Pro, Sony Zen 2 mimarisine dayalı bir CPU’ya sahip olacak. PS5 Pro’nun gücüne güç katacak olan bu CPU’nun bazı AMD mimarilerine dayanamayabileceği de söylentiler arasında. Sony bu yeni modelde gücü ön planda tutmayı hedefliyor. Sızıntılara göre PlayStation 5 Pro’nun iyileştirilmiş bir performans ve geliştirilmiş ışın izleme özelliğine sahip olacağı belirtiliyor.

Sızıntıların sahibi olan kaynaklardan RedGamingTech, ürünün teknik özelliklerinden bazılarını paylaşmıştı. Buna göre, 8 çekirdekli Sony Zen 2 mimarisine dayalı bir CPU’su bulunacak olan PS 5 Pro 2500-2800 MHz hızında çalışan 60 işlem birimli RDNA 3 özel bir GPU’ya sahip olacak. Konsolda 18000MT/s hızında 16 GB GDDR6 bellek kullanılacak ve tahminen iki kat Tempest Engine verim gücü ve iki shader motoru bulunacak.

PlayStation 5 Pro Donanımı Nasıl Olacak?

Bunların yanı sıra PlayStation 5 Pro demolarının test edildiği; geliştirme kitlerinin de geliştiricilere bu yıl içerisinde gönderileceği de gelen duyumlar arasında. Bahse konu konsolun “Project Trinity” şeklinde adlandırıldığı söyleniyor. Sony’nin Play Station 5 Pro’yu 2024’ün Kasım ayında piyasaya sürebileceği de konuşulmakta.

Bunlara ek olarak PlayStation 5 Pro’nun donanım bakımından PS6’dan önceki son büyük donanım olacağı da sızıntılar arasında. Sony PS’nin bir diğer modeli olan PlayStation 5 Slim’in de PS5 Pro’dan önce piyasaya çıkıp çıkmayacağı konusunda ise henüz bir duyum bulunmuyor.

PlayStation 5 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sony PlayStation 5 Pro fiyatı hakkında henüz bir açıklama olmasa da 600 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürülmesi beklenmektedir. Elbette bu fiyat ülkemiz için geçerli olmayacak. Ülkemizdeki vergilendirme sisteminden dolayı PS5 Pro Türkiye fiyatı muhtemelen güncel dolar kuruna göre takribi bin dolar seviyesinde olacaktır.