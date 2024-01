Ana Sayfa » Oyun 2024’ün 2. Haftasında Epic Games’in Ücretsiz Oyunu Belli Oldu Oyun 2024’ün 2. Haftasında Epic Games’in Ücretsiz Oyunu Belli Oldu Emine Emre 0 Görüntüleme

Bilindiği üzere Epic Games her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyun fırsatı sağlıyordu. Yılbaşı döneminde 20 Aralık’tan başlamak suretiyle 4 Ocak’a kadar her güne bir oyun hediye eden platform, kullanıcılarının oyun kütüphanesini oldukça zenginleştirdi. Yeni yılın ikinci haftasında ücretsiz oyunlarda eski konseptine dönen şirket, artık haftalık olarak hediye oyunlar vermeye devam edecek. 2024’ün 2. haftasında ki Epic Games’in ücretsiz oyunu ise belli oldu, işte detaylar…

2024’ün 2. Haftasında Epic Games’in Ücretsiz Oyunu Sail Forth Oldu

Epic Games’in üyelerine ücretsiz sunduğu bu haftanın ücretsiz oyunu Sail Forth oldu. Sail Fort 11 – 19 Ocak arasında Epic Games kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak. Sail Forth oyunu keşif, aksiyon ve macera kategorilerinde yer alan tek oyunculu eğlenceli bir yapım. Steam platformundaki ücreti yaklaşık 20 dolar civarında, Epic Games’te ise 33 TL’ye satışa sunuluyor. Ancak 11 Ocak ile 19 Ocak arasında oyunu platformdan ücretsiz bir şekilde indirip, oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Platformun Sail Forth’dan önceki ücretsiz oyunu ise Marvel’s Guardians of the Galaxy idi. 4 Ocak’ta ücretsiz sunulmaya başlayan bu oyunun da hala ücretsiz olduğunu hatırlatmakta fayda var. Marvel’s Guardians of the Galaxy 11 Ocak’a kadar platformdan ücretsiz olarak indirilebilecek.

Sail Forth Epic Games’te Nasıl Ücretsiz İndirilir?

Sail Fort oyununu Epic Games’ten ücretsiz olarak indirmek için, öncelikle platformun resmi internet sitesine girerek hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından oyunun üzerine gelip “yükle” butonuna tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak hatırlatalım ki oyun 11 – 19 Ocak tarihleri arasında ücretsiz sunulacaktır.

Sail Forth Hakkında

David Evans tarafından tasarlanan ve Festive Vector tarafından geliştirilen Sail Forth, The Quantum Astrophysicists Guild tarafından yayımlanmıştır. Nişancı oyunu, macera oyunu ve bağımsız video oyunu türlerinde yer alan Sail Forth, Nintenro Switch, Xbox One, PlayStation 4, Linux, Microsoft Windows, Amazon Luna, Xbox X ve S Serisi, Klasik Mac OS, PlayStation 5 platformlarında yayınlanmıştır. İlk kez 2020 yılında piyasaya sürülen Sail Forth, Steam’de kullanıcılardan 10 üzerinden 9 puan almıştır.