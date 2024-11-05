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Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Golden Joystick ödülleri ilk olarak 1983 yılında düzenlenmiş bir etkinlik. 1983’ten bu yana her yıl gerçekleştirilen etkinlik kapsamında farklı kategorilerdeki pek çok oyun birbiriyle yarışmakta ve yılın en beğenilen oyunları belirlenmekte. Şimdi de 2024’ün en iyi oyunları seçiliyor; Golden Joystick 2024 adayları belli oldu. İşte ayrıntılar…

2024’ün En İyi Oyunları Seçiliyor; Golden Joystick 2024 Adayları Belli Oldu!

Oyun sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Golden Joystick’in bu yıl 42.’si düzenleniyor. Etkinlik kapsamında oyun severler, pek çok kategoriden aday gösterilen oyunlara oylarını verecekler ve 2024’ün en iyi oyunu seçilecek. Golden Joystick 2024’ün en beğenilen oyunları hangileri olacak oldukça önemi zira, bu oyunlar oyuncuların oyları neticesinde belli olacak.

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Golden Joystick 2024 kapsamında toplam 21 kategori bulunmakta. Farklı kategorilerden oyunların yarıştığı Altın Joystick Ödülleri 2024 etkinliği oldukça heyecanlı dakikalar yaşatacak. 2024 yılı büyük yapımlar bakımından olduköa sakin geçse de yine de listede son derece popüler ve üst seviye oyunlar yer almakta. Bu kapsamda Final Fantasy VII Rebirth, Balatro, Tekken 8, Silent Hill 2, Call of Duty: Black Ops 6 ve Satisfactory gibi yapımlar aday listesinde yer almakta. İşte Golden Joystick 2024 adayları:

Animal Well

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Final Fantasy VII Rebirth

Helldivers 2

Metaphor: ReFantazio

Satisfactory

Silent Hill 2

Tekken 8

Golden Joystick 2024’ün en iyi oyunu yukarıdaki listede bulunan yapımlardan biri olacak. Bununla birlikte oyun severler 2024’ün En İyi Oyun Uyarlaması kategorisinde de oy kullanabilecekler. Sevilen karakterlerin ve oyun serilerin canlandırıldığı En İyi Oyun Uyarlaması ödülü için aday olan yapımlar ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

Borderlands

Fallout

Halo Season 2

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Altın Joystick Ödülleri 2024 Ne Zaman Gerçekleşecek?

Golden Joystick 2024 ödül etkinliği 21 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinlik YouTube, Twitch ve Steam aracılığı ile canlı yayınlanacak.