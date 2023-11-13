23.800 mAh Bataryaya Sahip Gerçek Sağlamlık!

Son zamanların teknoloji harikası olarak gelen Unihertz Tank 3, 23.800 mAh batarya ve gece görüş kameralı olarak gelecek.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber teknoloji dünyasında her geçen gün yeni bir cihazı görüyoruz. Bu sefer piyasaya çıkan akıllı telefon, tamamen zorlu doğ koşullarında hayatta kalmak için tasarlanmış ve dizayn edilmiş. Unihertz Tank 3, sizlerle beraber doğanın en zor koşullarında bile sizlerle hayata kalabilir.

Unihertz Tank 3 modeli, 2460×1080 piksel ekran çözünürlüğü ek 120 hz ekran tazeleme hızıyla beraber geliyor. Bu cihaz toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 sahip ve 40m lazer mesafe bulucu, kızılötesi sensör ve 1200 lümen parlaklık seviyesine sahip bir lED el feneri ile dizayn edildi.

Bu model, MediaTek Dimensity 8200 yongası kullanılıyor. Ayrıca 16 GB RAM ve MicroSD desteği ile 2 TB’a kadar genişletilebilen 512 GB dahili depolama alanının yanı sıra Android 13 işletim sistemi kullanıcılara sunuluyor. Son olarak 500 dolar fiyat etiketi ile beraber satışa çıkacağını sizlerle paylaşaşım.

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