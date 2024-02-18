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Türkiye’nin en büyük perakende zincir marketlerinden olan BİM Market, bilindiği üzere her hafta farklı aktüel ürünleri müşterilerine sunuyor. Özellikle teknolojik ürünleri daha uygun fiyat avantajı ile sunan BİM, bluetooth kulaklıktan akıllı telefonlara, oyuncu bilgisayarından televizyona kadar geniş bir ürün gamına sahip. Bu kapsamda oyuncu laptopu satın almayı düşünenler için güzel bir haberimiz var; 23 Şubat’ta BİM oyuncu bilgisayarı getiriyor. Biz de sizler için söz konusu bilgisayarın özelliklerini içeriğimizde derledik. İşte detaylar…

23 Şubat’ta BİM Oyuncu Bilgisayarı Getiriyor

Önümüzdeki hafta, 23 Şubat’ta, Bim’e oyuncu bilgisayarı geliyor. 23 Şubat BİM aktüel ürünler katalogunda yer alan bilgilere göre market, HP Victus oyuncu laptopu getiriyor. Bunun yanı sıra standart bir HP Notebook, LG NanoCell akıllı TV ile Casper ve Vivo marka akıllı telefonlar da haftaya BİM raflarında yer alacak teknolojik ürünlerden.

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Çeşitli ürünlerle ürün gamını genişleten BİM, teknolojik aktüel ürünler kapsamında pek çok farklı ürünü kullanıcılarına sunmakta. 23 Şubat’ta Bim’e gelecek ürünler arasında yukarıda saydıklarımızın yanı sıra Honor marka bluetooth kulaklık ve akıllı saat de mevcut.

Piyasadan daha uygun fiyata ürün satmaya çalışan Bim Market’te satışa sunulacak HP Victus oyuncu bilgisayarı özelliklerine bakalım…

HP Victus Oyuncu Laptopu Özellikleri

23 Şubat Bim aktüel teknoloji ürünleri kapsamında sunulan HP Victus oyuncu laptopu fiyatı yaklaşık 28 bin TL olarak belirlenmiş durumda. FA0008NT kodlu dizüstü bilgisayar gücünü Intel Core i5-12450H işlemciden almakta. Ekran kartı olarak GeForce RTX 3050 kullanılan cihazın özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

HP Victus işletim sistemi: Windows 11 Home

HP Victus işlemci: Intel Core i5-12450H

HP Victus depolama alanı: 512 GB SSD

HP Victus RAM: 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (2×8 GB)

HP Victus ekran özellikleri: 39,6 cm (15,6 inç) diyagonal – FHD (1920 x 1080) IPS

HP Victus ekran kartı: Nvidia GeForce 3050

HP Victus fiyat: 27.999 TL (Bim Fiyatı)

HP Victus oyuncu laptopunun yanı sıra biraz daha uygun fiyatlı bir laptop satın almayı düşünenler için yine HP’nin bir ürünü daha Bim 23 Şubat teknoloji aktüel ürünleri kapsamında sunulacak. HP Notebook dizüstü bilgisayarın fiyatı ise 11 bin TL seviyelerinde.

HP Notebook 7N4W2AA ekran kartı kısmında AMD Radeon ürünü kullanmakta, Victus ise Nvidia’nın ekran kartını barındırmakta idi; iki bilgisayar arasındaki önemli farklardan biri ekran kartı. Bir diğer önemli değişiklik ise işlemci kısmında. Bahse konu cihaz gücünü AMD Ryzen 5500U işlemciden almakta, Victus ise Intel i5 işlemciye sahip. Söz konusu dizüstü bilgisayarın dahili depolama alanı HP’nin oyuncu bilgisayarından daha düşük. Söz konusu HP Notebook 7N4W2AA özelliklerine bakacak olursak da aşağıdaki gibi listeleyebiliriz: