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240W Şarjlı Realme GT Neo5 9 Şubat’ta Geliyor!

240 W hızlı sarj desteği ile gelecek olan Realme GT Neo5 için tanıtım tarihi 9 Şubat olarak açıklandı.

İbrahim Özbek

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realme gt neo5

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Realme, GT Neo5’in 240 W hızlı şarj özelliğine sahip ilk akıllı telefon olacağını doğruladı ve şimdi bunun 9 Şubat’ta tanıtacağını açıkladı.

Telefonla ilgili resmi bilgiler az, ancak güvenilir sızıntılardan gelen pek çok söylenti var. GT Neo5’in Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alması bekleniyor, ancak “sadece” 150W hızlı şarjı destekleyen Dimensity 8200’lü bir sürüm görebiliriz. Bu da küresel anlamda kullanıcılar için alternatif oluşturacak.

Diğer raporlar, Oppo markasında ve Find N2 ve Reno9 Pro+ akıllı telefonlarında gördüğümüz IMX890 sensörlü ve OIS’li 50 MP ana kameradan bu telefonda da bahsediliyor. Ekranın 6.7 inç AMOLED olması, 144 Hz yenileme hızı ve 2772×1240 piksel çözünürlükte olması bekleniyor.

realme gt neo5

Çin’de gerçekleşen olan lansmanla beraber Realme GT Neo5’i raflarda göreceğiz. Realme GT Neo5 için herhangi bir satış fiyatından henüz bahsedilmiyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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