Samsung Galaxy S23 Serisi, Türkiye’de De Snapdragon İşlemciyle Gelecek

Samsung Galaxy S23 serisinin lansmanı için yapılan reklamlar doruğa ulaşırken, seri için bir onay daha geldi. Galaxy S23, Exynos işlemci yerine Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacak. Seriyle ilgili yeni bir bilgi, geçişi onayladı. Bilgiler bu işlemcinin özel bir markayla geldiğini gösteriyor.

Samsung’un Exynos yonga setlerinin güç verimliliği hakkında şikayetler olmuştu. Bildirilen şikayetlerden bazıları aşırı ısınma ve genel olarak düşük performanstı. Yeni bilgiler, Samsung’un Galaxy S23 serisi için Snapdragon 8 Gen 2’nin özel bir sürümünü kullandığına dair daha önceki bir söylentiyi doğruluyor.

Kaynağımız, S23 serisindeki Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi ortaya çıkaran bazı görüntüler sağladı. Çipler ayrıca muhtemelen özel statülerini gösteren For Galaxy markasını da taşıyor.

Qualcomm, modelinin daha hızlı ve özel bir sürümünü ilk kez sunuyor. Bu, Snapdragon işlemcilerin Galaxy akıllı telefonlarda kullanılması için çok yıllı bir ortaklığın imzalanmasının ardından geldi. Ortaklığın başka modellerde de görülmesi bekleniyor. Yani ülkemizdeki modeller de bu ortaklık üzerine kurulu olacak.