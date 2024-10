Ana Sayfa » Oyun 25 Ekim Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu Erişimde! Oyun 25 Ekim Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu Erişimde! Emine Emre 7 Görüntüleme

Epic Games Store haftalık ücretsiz oyunları ile kullanıcıların kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Platformda her hafta perşembe günleri en az bir oyun ücretsiz sunuluyor. Oyun severler Epic Games’in bu hediyesi ile farklı kategorilerdeki yapımları deneyimleme fırsatı yakalıyor. Bu kapsamda 25 Ekim Epic Games yeni ücretsiz oyunu da erişime açıldı. Peki Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu hangisi? İşte detaylar…

25 Ekim Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu Erişimde!

Epic Games’in haftalık ücretsiz oyunu 24 Ekim Perşembe günü saat 18:00’da erişime açıldı. Platformda bu hafta bir ortak hareketli simülasyon oyunu olan Moving Out bedava! Moving Out 24 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında Epic Games Store kullanıcıları tarafından ücretsiz bir şekilde indirilebilecek.

Geçtiğimiz hafta platformda iki oyun ücretsiz sunulmuştu; Invincible Presents: Atom Eve ve Kardboard Kings: Card Shop Simulator. Bahse konu oyunların ücretsiz erişimi 24 Ekim saat 18:00’da sona erdi ve Moving Out bedava sunuldu. SMG Studio ve Devm Games tarafından geliştirilen bu fizik tabanlı taşıma simülatörü oyunu nasıl bedava indirilir, bakalım…

Epic Games’te Moving Out Ücretsiz Nasıl İndirilir?

2020 yılında piyasaya sürülen Moving Out Epic Games Store’da ücretsiz oldu. Bu oyunu ücretsiz olarak kütüphaneye indirebilmek için öncelikle Epic Games Store resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından Moving Out sayfasına gidilerek “yükle” butonu tıklanır ve böylece oyun kütüphaneye ücretsiz olarak indirilmiş olur.

Moving Out, Steam fiyatının 12,5 dolar seviyelerinde yani yaklaşık 430 TL civarında olduğunu hatırlatalım. Eğer bu simülasyon oyununu denemek istiyorsanız 31 Ekim Perşembe günü saat 18:00’dan önce oyunu indirmeyi unutmayın.

Moving Out Hakkında

Moving Out; SMG Studio ve Devm Games tarafından geliştirilmiş ve Team17 tarafından yayınlanmıştır. 28 Nisan 2020 yılında piyasaya sürülen oyun Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows, Amazon Luna ve Klasik Mac OS platformlarında oynanabilmektedir.

Simülasyon oyunu, aksiyon oyunu, bağımsız video oyunu, bulmaca oyunu, gündelik oyun kategorilerinde yer alan yapım hem eşli hem de tek oyunculu modda oynanabilmektedir. Moving Out’da oyuncular nesneleri evlerden tüm zorluklarla başa çıkarak minibüsle taşımaya çalışmaktadır.